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Где деньги, Фурсенко?

№ 33(325) от 30.08.2012 [«Аргументы Недели », Александр ДУБИНИН ]

Где деньги, Фурсенко?

На днях выяснилось, что бывший босс нашего футбола Сергей Фурсенко оставил дыру в бюджете РФС размером 800 млн. рублей. Как это могло произойти? Куда делись деньги? Где сейчас Сергей Александрович? Об этом – в расследовании «Аргументов недели».

Сейф вырезали автогеном

Говорят, когда сборная России провалилась на Евро, сейф в офисе Сергея Фурсенко вскрывали автогеном. К тому времени уже состоялся памятный разговор Владимира Путина с Фурсенко в Кремле, после чего Сергей Александрович сам подал в отставку. Сбежала и его креатура – главный тренер Дик Адвокат, не забывший потребовать 300 тысяч евро у РФС за две недели бестолково составленного контракта (1–15 июля). Хотя сам Дик в это время уже работал с голландским «ПСВ».

Ад и хаос творились в РФС – удивительной организации, где каждый уволенный президент лучше, чем его сменщик. Как все поливали Вячеслава Колоскова, а сейчас он кажется мудрым гением. А зачем удалился Виталий Мутко, который так мило картавил «лец ми спик фром май харт» и строил футбольные поля?

Штат РФС при Сергее Фурсенко разросся с 90 до 240 единиц. Оклады этих людей были скромными – от 75 до 120 тыс.рублей. Но с помощью надбавок волшебно вырастали в несколько раз. Коллега Евгений Дзичковский из «СЭ» однажды прогулялся по Дому футбола, почитал таблички. Много разных интересных специалистов. Ветераны и банкиры, аналитики и медиумы, многочисленные друзья из Санкт-Петербурга… Но нет нормального пресс-атташе, генерального секретаря, генерального директора.

Едва разоблачительная заметка была опубликована на сайте газеты, её тут же сняли по звонку из РФС. Цензура-с… В чём не откажешь Фурсенко и его команде, поляну они секут хорошо.

Дыра в 800 миллионов

 Так вот, едва остыло кресло Фурсенко, как в его кабинет зашли ловкие ребята с автогеном и начали вскрывать сейф. Там обнаружили контракт с итальянцем Роберто Манчини до 2018 года, по которому новый главный тренер сборной России получал бы по 7,5 млн. евро за сезон, а в случае неустойки десантировался бы из нашей страны на золотом парашюте – три годовых оклада, то есть 22,5 млн. евро!

Добрейший Виталий Мутко, давно уже министр спорта, совершил сейв в стиле Вячеслава Малафеева (как жаль, что тот объявил об уходе из сборной) и порвал контракт с Манчини. Пришёл другой итальянец – Фабио Капелло. Но когда состоялся аудит РФС, то выяснилось, что Сергей Александрович после себя оставил долг в размере 800 млн. рублей. Это примерно 25 млн. долларов! Хотя РФС до Фурсенко был вполне себе успешной организацией.

500 млн. рублей из этого долга – кредит банка «Россия» под залог коммерческих прав РФС. Чудесно выясняется, что основной акционер банка – Юрий Ковальчук, который работал с Фурсенко в 2010 году в «Национальной медиагруппе». В общем, один приятель даёт другому приятелю кредит в полмиллиарда рублей, которые исчезают в неизвестном направлении...

Секрет для двоих

В конце июля заявление об отставке из РФС подала финансовый директор Елена Ереме­ева. Тут призываем в зал свидетеля Андрея Малосолова, бывшего пресс-атташе РФС, который не понадобился Фурсенко:

«Эта бюрократическая новость никогда не стала бы полноценной, если б не одно обстоятельство. Еремеева знает большую часть информации о чудовищных долгах РФС, которые, по разным данным, колеблются между 800 млн. и 1 млрд. рублей.

Елена Марковна пришла в Союз вместе с Сергеем Фурсенко на колоссальном пафосе. Входила в тройку самых влиятельных и определяющих персон Дома футбола. Наиболее известными местами работы Еремеевой были «Зенит» и один из отелей Санкт-Петербурга.

Считается, что неумеренные траты и кредиты под залог коммерческих прав РФС происходили в начале 2012 года под непосредственным управлением Еремеевой. В последний месяц в организации происходит аудит. Проводит его старый главбух РФС, направленный министром спорта. Елене Марковне грозило не просто выпирание из кабинета, а уголовное дело за растраты».

Нужно добавить, что бюджетом занимались исключительно Фурсенко и Еремеева. Остальные были пешками, техническими исполнителями. Куда и как тратились деньги, рассказать могут только эти два человека.

Ждите ответа

На февральской конференции РФС Сергей Фурсенко намекнул о бухгалтерии: доходы Союза достигли рекордных 2,2 млрд. рублей, а расходы – 2,199 млрд. рублей. То есть сколько заработали, столько, потратили. При этом на сборную России ушло 750,9 млн., а на остальные национальные команды (молодёжная, юношеская…) – 961,7 миллиона.

Но даже тут выходит, что где-то «потеряны» 487 млн. рублей. Вот она, математика по Фурсенко.

Футбольные фанаты во время Евро рисовали Сергея Александровича и его брата, «удачно» порулившего образованием, в образе героев фильма «Тупой и ещё тупее». Но тупы те, кто думают, что Фурсенко тупые. В какой-нибудь Италии сейчас бы шумело громкое дело о коррупции. Мафия, «Спрут», тюремный срок, изгнание из профессии. В Норвегии посадили бы на 21 год в тёплую камеру. В дикой Турции, может, просто отрубили бы руки за кражу.

У нас Сергей Фурсенко сейчас входит в исполком УЕФА, красиво работая как европейский чиновник. А на днях Владимир Путин подписал указ об изменении президентского совета по развитию спорта. В него вошли великий чемпион по единоборствам Фёдор Емельяненко, а также… Сергей Фурсенко. Хвала и уважение!

Счётная палата до сих пор проверяет дела РФС. Новый руководитель не избран. Сборная болтается как шишка в проруби. Наш футбол по уши сидит в долговой яме. Журналисты, ошалевшие от беспредела, обрывают телефон бывшего шефа. А на том конце какой-то мужчина отвечает голосом Фурсенко: «Сергей Александрович занят…»

Быть может, Фурсенко сейчас лежит в шезлонге на одном из маленьких островов Мальдивского архипелага. Соломенная панама, темные очки, в руке – гранёный стакан с виски. Рядом стоят два маленьких индуса и машут опахалами, а пятки лижут шипящие волны Индийского океана.

Не беспокойте Сергея Александровича, аленького цветочка нашего футбола. Он сказал вам всем, что Россия станет чемпионом мира в 2018 году. А пока – ждите ответа, ждите ответа…

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