Сахалин толкнуло к Рио

На городском празднике в сахалинском Холмске 24-летний штангист Максим Шейко перекрыл на 18 кг (!) результат олимпийского чемпиона недавних Игр-2012 в Лондоне. При этом вчерашний юниор побил мировой рекорд в толчке.

С результатом 430 кг в сумме двоеборья Максим мог бы легко выиграть лондонскую Олимпиаду. Но эти Игры он пропустил, потому что не был включён в состав тяжелоатлетической сборной страны. Там в весовой категории до 105 кг были представлены победитель последнего чемпионата мира Хаджимурат Акаев и серебряный призёр того же турнира Дмитрий Клоков. Из-за травм ни тот, ни другой на помост в британской столице не вышли. Хотя именно с ними связывались главные надежды. Впору было хвататься за голову…

Вот что рассказал по этому поводу журналистам главный тренер нашей команды Давид Ригерт:

– Перед отъездом на Олимпиаду медики в Москве поставили неправильный диагноз Акаеву. Говорили, что, мол, у штангиста небольшая грыжа, это несерьёзно, всё будет нормально. Но уже в Лондоне у Хаджимурата начали отниматься ноги. Ситуация была очень сложной, пришлось оперировать прямо на месте. Спасибо за помощь нашему послу. Что касается Дмитрия Клокова, тут нужно детально разбираться. У него, по первичной информации, что-то произошло с коленом. Хотя, насколько его знаю, проблем с коленями у этого штангиста никогда прежде не возникало. Хотя я понимаю, что в первый раз может произойти всё что угодно.

Ригерту был задан прямой вопрос о том, почему кого-то из двоих лидеров не заменили на того же резервиста Шейко.

– Это невозможно было сделать, – пояснил главный тренер. – Окончательный состав нужно было объявить 26 июля с 14 до 16 часов. 28-го мы узнали про Клокова, а 2 августа под нож лёг Аккаев…

Мировой рекорд в толчке – 239 кг, установленный Максимом Шейко по ходу городского праздника на Сахалине, конечно, не будет зарегистрирован. Однако его автор уверен, что официальное достижение обязательно будет установлено на каком-нибудь крупном турнире по ходу подготовки к Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. Или на самих Играх. Для победы там, как считает Максим, в двоеборье нужно будет показать порядка 435 килограммов. На пяток больше, чем на днях Шейко взял в Холмске.