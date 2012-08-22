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МОК поймал балтиморскую пулю

№ 32(324) от 23.08.2012 [«Аргументы Недели », Дмитрий МИХАЙЛОВ ]

МОК поймал балтиморскую пулю

Легендарному 18-кратному олимпийскому чемпиону Майклу Фелпсу по прозвищу Балтиморская Пуля грозит серьёзное наказание со стороны Международного олимпийского комитета. Вплоть до лишения шести медалей (четырёх золотых и двух серебряных), завоёванных на Играх-2012 в Лондоне. Его обвиняют в «незаконном» участии в нашумевшей фотосессии.

Великая Латынина кокетничала с величайшим

Снимки, сделанные для французского модного дома, были опубликованы на прошлой неделе. На фотографии американский пловец запечатлён вместе с великой советской гимнасткой Ларисой Латыниной. Абсолютно лучшие спортсмены мира ХХ и ХХI веков непринуждённо сидят на бежевом диване. Латынина с чашечкой чая в руке оживлённо рассказывает о чём-то собеседнику. Одна нога Фелпса в полуботинке 47-го размера вольготно закинута на другую. Рядом на полу матовым блеском отливает дорожная сумка с характерным фирменным орнаментом LouisVuitton. Под фото надпись на итальянском языке – «Два выдающихся пути – одна судьба».

МОК поймал балтиморскую пулю

Поводом для санкций в отношении Майкла Фелпса может послужить «Правило 40» Олимпийской хартии МОК. Оно запрещает спортсменам участие в рекламных акциях, не имеющих отношения к Играм, с 18 июля по 15 августа, то есть вплоть до окончания Олимпиады.

Одним из возможных вариантов наказания является лишение спортсмена всех наград, завоёванных на завершившихся Играх. Фелпс, повторимся, стал в Лондоне-2012 обладателем шести медалей (4 золотых и 2 серебряных). Доведя их количество до 22 за карьеру, Майкл побил рекорд Ларисы Латыниной – 18 олимпийских наград (9-5-4). Кроме того, Фелпс вошёл в историю ещё и тем, что стал первым американским пловцом-мужчиной, принявшим участие в четырёх Олимпиадах. Это к тому, что в поддержку Майкла выступит вся Америка со своим спонсорским для МОК потенциалом. А также всё прогрессивное в плане спорта человечество, неизменный интерес которого привлекали яркие подвиги Фелпса в олимпийском бассейне.

Ноги моей там (в бассейне) больше не будет

– Сенсационная информация об эффекте фотосессии очень удивила меня, – прокомментировала репортёрам Лариса Семёновна Латынина. – Честно говоря, я не совсем в курсе правил МОК о том, что и когда позволено делать спортсменам. Мне кажется, представители Фелпса да и сам Майкл должны были знать о возможных последствиях. Наша совместная съёмка проходила ещё в марте. А вот кадры вышли в свет только сейчас. Наверное, если формальные правила допускают лишение медалей – спорить тут не с чем. С другой стороны, Фелпс их выиграл абсолютно справедливо. Если всё-таки его результаты аннулируют, поверьте, менее великим он не станет.

Добавим от себя – скорее всего, американца «пожурят и отпустят». Ну оштрафуют для порядка. Многомиллионному состоянию пловца, нажитому в прямом смысле непосильным трудом, особый ущерб не грозит. Равно как и завершение 27-летним мегачемпионом уникальной карьеры, о котором он заявил ещё до окончания лондонских Игр. При этом первым делом направил на огромную толпу журналистов, собравшихся на его пресс-конференцию, мобильник. «Это на память, ребята, – рассмеялся. – У меня здесь прощальный тур».

– В Лондоне у вас такой же боевой настрой, как на прошлой Олимпиаде?

– Четыре года назад я ехал в Пекин с желанием всех порвать, побить рекорд – восемь золотых медалей за восемь дней. А теперь и я сам, и мой тренер Боб Боумэн расслаблены как никогда. Приближается последний час моей карьеры, и я не собираюсь считать ещё возможные медали. Хотя, конечно, у меня есть амбиции. Но они выражены в одном – проплыть каждый старт так быстро, как могу. Просто знаю, что если ты хочешь быть самым проворным парнем на планете Земля, то нужно пахать до упаду на тренировках каждый день и не терять концентрацию в нужный момент.

– А что, вам доводилось её терять?

– Ну не то чтобы… Это дело поддаётся тренировке. У сборной США есть философия «как подготовить свой мозг». Когда в финале на 200 м баттерфляем в Пекине мне в очки затекла вода, я не смог бы выиграть золотую медаль без психологического тренинга. Я чётко знал, был уверен в том, что доплыву, и знал также, сколько гребков нужно сделать до бортика. Работая над психологией и уверенностью, ты забываешь о нервах.

– Вы точно решили завязать с плаванием? Было не так уж мало выдающихся спортсменов, которые заявляли о своём уходе, но потом всё же передумывали…

– Когда хмурым утром нужно идти в бассейн на тренировку, я всякий раз успокаиваю себя одной фразой: «После 30 лет ты плавать не будешь, баста!» И насиловать себя не собираюсь. Так что никакой Олимпиады в Рио! Сразу после Пекина знал, что должен отпахать в бассейне ещё четыре года. И сейчас очень взволнован, что представляю на лондонских Играх свою страну. Но продолжения не ждите, я правда не хочу этого. После Лондона – самое время уйти.

В дальнейшем собираюсь заниматься благотворительностью, помогать детям, кататься на сноуборде и горных лыжах. В общем, жить как нормальный человек и отрываться на полную катушку!

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