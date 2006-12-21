Капитан «Моро»

- Алексей, с победой. Скажите, как она вам далась?

– Тяжело. Все игры были напряженные. Но мы лишь одну проиграли, и то по буллитам. И точно знали, что после первого проигранного поединка в последующих мы должны обязательно выигрывать и становиться первыми. В домашних стенах, на глазах 14 тысяч своих болельщиков, которые переживали за нас очень импульсивно, надо было во что бы то ни стало побеждать.

– Как считаете, почему не получилось обыграть шведов?

– Первый матч турнира. Он вообще весь на нервах прошел. Присутствовало какое-то волнение, мандраж. В ответственные моменты мы не могли собраться, чтобы завершить ту или иную комбинацию.

– У вас не получилось забить буллит тоже из-за волнения?

– Да. Я боялся, не застрянет ли шайба в воде. Ведь перед этой, скажем так, лотереей лед залили водой, хотя надо было просто его почистить…

– Что вы испытывали, когда узнали, что стали победителями турнира?

– Я со всеми казанскими ребятами, кто играл за сборную, находился в аэропорту. Ведь у нас было заранее запланировано, что после последнего матча улетаем в Казань и на следующий день уже тренируемся.



В общем, мы зашли в Интернет и выяснили, что заняли первое место. Естественно, очень обрадовались. Спасибо финнам, что помогли нам шведов обыграть.

– Со стороны кажется, что между игроками и наставником российской дружины царит полное взаимопонимание…

– Да, это точно. Все ребята привыкают к манере, системе, которую пропагандирует Вяче­слав Быков. И у него свой подход к игрокам. Сложно объяснить какой, но какой-то особенный.

– А какой хоккей проповедует главный тренер сборной?

– Быстрый и атакующий.

– Зная вас не первый год, мне кажется, что вы наделены именно теми человеческими и профессиональными качествами, которые должны быть у капитана команды. Как ощущаете себя в этой ответственной роли?

– Поначалу я испытывал какой-то дискомфорт, психологическое давление, а сейчас уже ко всему привык.

– Несмотря на то что у вас были предложения аж от семи клубов НХЛ, почему все же решили продлить контракт с «Ак Барсом» еще на три года?

– В Казани меня устраивает абсолютно все. А когда карьера и все остальное складывается хорошо, зачем что-то менять. Как говорится, от добра добра не ищут. Команда строила свои планы, все уже знали, что я останусь, и никого не хотелось подводить.

– В Казани уже, наверное, чув­ствуете себя комфортно?

– Конечно. За те два года, что я здесь поиграл, город очень изменился. Особенно после 1000­летия. В принципе всю Казань я уже изучил и чувствую себя, можно сказать, как рыба в Волге. Между прочим, прошлым летом мы женой Ириной поменяли квартиру, переехали в более благоустроенную.

– Понимаю, что свободного времени мало, но когда оно появляется, как его проводите?

– Если находимся на базе, смотрю ТВ, сижу в Интернете. Отслеживаю новости, захожу на какие-нибудь автомобильные сайты. А вообще, когда есть возможность, люблю просто где-нибудь погулять. Казань – красивейший город, и за его чертой много шикарных мест. Бывает, выбираемся туда подышать свежим воздухом. Иногда к нам с женой Ириной приезжают друзья, мы водим их по Казани, показываем достопримечательности. Благо есть, что показать.

– В Казани ощущаете себя популярным?

– Вся команда «Ак Барс» в Казани очень популярна. После прошлогоднего чемпионства нас здесь очень привечают.

– А в чем эта любовь выражается?