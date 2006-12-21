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Капитан «Моро»

№ 33(33) от 21.12.2006 [«Аргументы Недели », Динара КАФИСКИНА ]

Капитан «Моро»

- Алексей, с победой. Скажите, как она вам далась?

– Тяжело. Все игры были напряженные. Но мы лишь одну проиграли, и то по буллитам. И точно знали, что после первого проигранного поединка в последующих мы должны обязательно выигрывать и становиться первыми. В домашних стенах, на глазах 14 тысяч своих болельщиков, которые переживали за нас очень импульсивно, надо было во что бы то ни стало побеждать.
 
– Как считаете, почему не получилось обыграть шведов?
 
– Первый матч турнира. Он вообще весь на нервах прошел. Присутствовало какое-то волнение, мандраж. В ответственные моменты мы не могли собраться, чтобы завершить ту или иную комбинацию.
 
– У вас не получилось забить буллит тоже из-за волнения?
 
Да. Я боялся, не застрянет ли шайба в воде. Ведь перед этой, скажем так, лотереей лед залили водой, хотя надо было просто его почистить…
 
– Что вы испытывали, когда узнали, что стали победителями турнира?
 
– Я со всеми казанскими ребятами, кто играл за сборную, находился в аэропорту. Ведь у нас было заранее запланировано, что после последнего матча улетаем в Казань и на следующий день уже тренируемся.

В общем, мы зашли в Интернет и выяснили, что заняли первое место. Естественно, очень обрадовались. Спасибо финнам, что помогли нам шведов обыграть.
 
– Со стороны кажется, что между игроками и наставником российской дружины царит полное взаимопонимание…
 
– Да, это точно. Все ребята привыкают к манере, системе, которую пропагандирует Вяче­слав Быков. И у него свой подход к игрокам. Сложно объяснить какой, но какой-то особенный.
 
– А какой хоккей проповедует главный тренер сборной?
 
– Быстрый и атакующий.
 
– Зная вас не первый год, мне кажется, что вы наделены именно теми человеческими и профессиональными качествами, которые должны быть у капитана команды. Как ощущаете себя в этой ответственной роли?
 
– Поначалу я испытывал какой-то дискомфорт, психологическое давление, а сейчас уже ко всему привык.
 
– Несмотря на то что у вас были предложения аж от семи клубов НХЛ, почему все же решили продлить контракт с «Ак Барсом» еще на три года?
 
– В Казани меня устраивает абсолютно все. А когда карьера и все остальное складывается хорошо, зачем что-то менять. Как говорится, от добра добра не ищут. Команда строила свои планы, все уже знали, что я останусь, и никого не хотелось подводить.
 
– В Казани уже, наверное, чув­ствуете себя комфортно?
 
– Конечно. За те два года, что я здесь поиграл, город очень изменился. Особенно после 1000­летия. В принципе всю Казань я уже изучил и чувствую себя, можно сказать, как рыба в Волге. Между прочим, прошлым летом мы женой Ириной поменяли квартиру, переехали в более благоустроенную.
 
– Понимаю, что свободного времени мало, но когда оно появляется, как его проводите?
 
– Если находимся на базе, смотрю ТВ, сижу в Интернете. Отслеживаю новости, захожу на какие-нибудь автомобильные сайты. А вообще, когда есть возможность, люблю просто где-нибудь погулять. Казань – красивейший город, и за его чертой много шикарных мест. Бывает, выбираемся туда подышать свежим воздухом. Иногда к нам с женой Ириной приезжают друзья, мы водим их по Казани, показываем достопримечательности. Благо есть, что показать.
 
– В Казани ощущаете себя популярным?
 
– Вся команда «Ак Барс» в Казани очень популярна. После прошлогоднего чемпионства нас здесь очень привечают.
 
– А в чем эта любовь выражается?
 
– Люди подходят, чтобы взять автограф, сфотографироваться с тобой, благодарят за прошлый сезон, желают удачи в этом.
И очень хотят, чтобы наша команда выиграла Кубок европейских чемпионов. А когда мы на автобусе по Казани едем, прохожие останавливаются, приветствуют нас. Конечно, такое внимание очень приятно. Вообще, в Татарстане пошел бум на хоккей, открывается много новых катков. Местные жители болеют этим видом спорта, он им не безразличен. Мне, как коренному москвичу, даже завидно…

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