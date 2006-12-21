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Непреднамеренное рукоприкладство

№ 33(33) от 21.12.2006 [«Аргументы Недели », Сергей ТУРУНОВ ]

Непреднамеренное рукоприкладство
Крутые дамы в квадрате ринга

Они участвуют не только в одних программах с мужчинами, но и дерутся вместе с ними! Например, Валерия, прошедшая специальную подготовку в американ­ской школе известного рестлера «Киллера Ковальского». Самыми любимыми поединками она называет именно смешанные матчи. «Выходя на ринг против парней, ты действительно выкладываешься на 100 процентов, это настоящий рестлинг, – восхищается Валерия. – Поединок с Локомотивом – это было что-то!»

Та же Валерия составляет конкуренцию мужчинам не только на ринге, но и за его пределами. Нередко женские поединки составляют половину программы, и есть зрители, которые специально приходят поглядеть только на женщин. «Некоторые бои получаются иногда и получше мужских», – уверен, в частности, президент Независимой федерации рестлинга России Вадим Корягин. У женщин-­рест­лерш есть свои поклонники, например, большая армия фанатов у миловидной 19‑летней ГотТики. «Когда выходишь на ринг, кажется, ты совсем одна. И поклонники, которые кричат тебе в поддержку, даже не представляют, какую моральную помощь оказывают. Самый жалкий выкрик придает силы и азарт, хотя ты и знаешь, что проиграешь».
 
«У меня свой образ, – продолжает ГотТика, в обычной жизни увлекающаяся японским аниме, живописью, готовящая к издательству свой фантастический роман. – Он вернул меня в школьные годы, когда я купила себе черный лак для ногтей, кожаный полуплащ, тяжеленные ботинки. В этом образе отражаются мои личные качества, ведь на ринге могут воплощаться в жизнь некоторые твои мечты. Возможно, ГотТика – мой внутренний мир. Свет на фоне тьмы».
 
Пока большой славой российские девушки-рестлеры похвастаться не могут – просто из-за непродолжительности карьеры, но определенные сдвиги в этом уже наметились. Недавно несколько девушек снялись в сценах женских боев для телесериала «Молодые и злые». В Америке, где рестлинг по популярности сравнялся с профессиональным боксом, основные «звезды» – нередкие гости на киноэкранах. Достаточно вспомнить сделавшего неплохую карьеру в Голливуде Халка Хогана, известного нашим зрителям по фильму «Роки-­3».
 
«Придя первый раз на шоу, не каждый из наших сразу понимает, что творится на ринге», – делится мнением Валерия. – А на ринге изображается спектакль. Исход поединков всегда предрешен – его определяет так называемый «букер». Им может быть как главное лицо федерации, так и организатор шоу, а иногда и сами рестлеры, если они договариваются с противником о матче и его исход не выходит за пределы данного шоу (ведь рестлинг – это не только происходящее на ринге спортивное действо, но и предваряющие его словесные выступления с обильным поливанием друг друга грязью, выяснением отношений и т.д., являющиеся сценой продолжительного сюжета). В целом рестлинг можно назвать симбиозом постановочного исполнения и спортивных приемов. Но, несмотря на предрешенность исхода поединков, очень частое явление в рестлинге – травмы.
 
«Не хочу бравировать, что мы такие крутые и мочим друг друга не на жизнь, а на смерть, но все участники осознанно идут на риск, – заметил Корягин. – Переломы, вывихи, растяжения, сотрясения случаются постоянно. Хотя намеренно никто их причинять не старается, и меры безопасности прививаются с самых первых тренировок. Зрители привыкли думать, что в рестлинге удары наносятся понарошку. Да, цель рестлеров  наносить такие удары, которые хорошо смотрятся, ощущаются соперником, но не причиняют ему непоправимого урона. На деле же случается по-разному, от некоторых ударов противник долго приходит в себя, а некоторые (в основном у неопытных рестлеров) просто идут мимо цели».

 

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