А после Лондона наступит Рио

Прогнозы до старта самого главного спортивного события четырёхлетия – штука неблагодарная. Но не пожелать успехов петербургской олимпийской дружине тоже не можем. И будем верить, что медальный план Северной столицы на Олимпиаде и Параолимпиаде – 12 наград различного достоинства – претворится в жизнь!

Пока же давайте заглянем на четыре года вперёд, когда в бразильском Рио-де-Жанейро пройдут Игры следующей Олимпиады. Большой спорт – история заблаговременная, не терпящая суеты. И неудивительно, что в ряде видов спорта у Санкт-Петербурга уже есть талантливые кандидаты на участие в Рио-2016.

Возьмём, к примеру, юных пловцов. В начале июля в Антверпене завершилось первенство Европы по плаванию среди юниоров. Домой представители петербургской школы плавания привезли из Бельгии четыре награды. Андрей Шабасов стал чемпионом Европы (100 метров на спине), установив при этом юношеский рекорд России. В эстафетной команде 4х100 метров вольным стилем плыл наш земляк Александр Попков: в этой дисциплине россияне также показали лучший результат.

Андрей Шабасов, Фёдор Бредихин и Александр Попков – серебряные призёры первенства Европы в комбинированной эстафете 4х100, а Попков завоевал ещё и бронзовую награду в эстафете 4х200 метров вольным стилем. В общем, их имена стоит взять на заметку.

Есть свои «бразильские надежды» и у Федерации современного пятиборья Санкт-Петербурга. По словам вице-президента федерации Германа Юферова, сразу шесть спортсменов с берегов Невы являются потенциальными олимпийцами. Это: Ангелина Марочкина, Анастасия Петрова, Дмитрий Суслов, Руслан Дьячков, Александр Кукарин и Юрий Герасименко.

– Сегодня наш вид спорта в Санкт-Петербурге переживает, что называется, второе рождение, – рассказывает корреспонденту «АН» заслуженный мастер спорта СССР, чемпион мира Герман Юферов. – В марте мы провели Всероссийские соревнования и первенство России среди кадетов, в июне – мемориал олимпийского чемпиона Игоря Новикова (он проходит в ранге международного юношеского турнира по современному пятиборью среди кадетов «А»). У нас есть традиции, которые мы продолжаем. Благодаря поддержке Комитета по физической культуре и спорту мы получили базу для тренировок – комплекс «Газпром – детям» на проспекте Руставели. И данные старты ярко продемонстрировали позитивный факт – возрождение на берегах Невы этого зрелищного олимпийского вида спорта.

Отметим, что петербургские спортсмены в родных стенах выступали довольно-таки удачно. На мартовском первенстве страны наша землячка Анастасия Петрова в разделе «четырёхборье» завоевала бронзовую награду. В рамках Всероссийских соревнований сборная юношей-двоеборцев выиграла титул, девушки с берегов Невы в этом виде программы – также лучшие в стране. А в личном зачёте у девушек и вовсе весь пьедестал оказался питерским во главе с Анастасией Мошкиной. На июньском мемориале Игоря Новикова всё та же Петрова замкнула шестёрку сильнейших турнира, а Эдуард Стрекалов показал девятый результат.

– Очень важно, чтобы мы планомерно и последовательно развивали наш вид спорта, где в разные годы в Ленинграде-Санкт-Петербурге были такие яркие спортсмены, как Игорь Новиков, Александр Тарасов, Константин Сальников и Герман Юферов, – говорит почётный президент петербургской федерации, почётный гражданин Санкт-Петербурга Михаил Бобров. – У питерской школы есть фундамент, прекрасный тренерский коллектив, значит – и запас прочности, на который юным атлетам нужно опираться. Нынешний год для современного пятиборья – особый: ему исполняется 100 лет. И во всём мире этот вид спорта переживает новый виток развития. Внесённые три года назад изменения в правила проведения соревнований позволили сделать современное пятиборье ещё более зрелищным. Надеюсь, что в 2013 году Северная столица получит возможность проведения Первенства Европы среди юниоров, а также – финала Кубка мира среди мужчин в Санкт-Петербурге. Это станет важным шагом по пути популяризации современного пятиборья.