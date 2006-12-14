Жизнь в своих руках

- Ира, в фигурном катании один сезон пропустишь - можно и не нагнать потом.

- Если почувствую, что хочу опять с утра до ночи пропадать на катке, если смогу и захочу бороться, - вернусь. Для меня это не в первый раз. Поэтому проблем не вижу. Форму поддер­живаю, тройными прыжками владею, тренируюсь, правда, не так усиленно, но в этом сейчас тоже есть какой-то кайф.

- Значит, главное...

- Мое желание. А сейчас столько работы разной... Жизнь так течет, что 24 часов мне не хватает. Пробую, ищу, себя ищу и дело, где я смогу потом свой адреналин выплескивать. И сказать: вот я сейчас тут покручусь, а весной скажу, что буду делать дальше, - не получится. Сроков о принятии решения, кататься мне дальше в любителях или уходить, я даже для себя не устанавливала. Думаю, все само собой должно решиться. И объявлю я об этом официально. Но пока, повторю, не хочу ставить точку. Жизнь сама подскажет.

- О том, как плохо наши девушки сейчас выступают, конечно, знаете?

- Грустно это все, если о девочках говорить. Вот у тренера моего Жанны Громовой подрастает одна очень хорошая фигуристка, но пока она по юниорам будет выступать, а остальные... Даже не знаю, что и сказать. Надеюсь, что все-таки Лена Соколова раскатается и на чемпионате Европы и мира за золотые медали сможет побороться.

- Наряду с телепроектом участие в показательных шоу и турне за вами по-прежнему остается?

- Конечно. В Канаде, в Европе, в США выступала, в России. Зрители принимают хорошо, но российская публика, конечно, самая лучшая. Хочется выступать все время здесь, но это, к сожалению, нереально. Но все же будет длинное турне по нашей стране с февраля по март, и это уже сейчас очень радует.

- У «Звезд на льду» сумасшедшая популярность. По улицам ходить спокойно можете?

- Хожу пока (смеется)... У любой популярности есть хорошая сторона и не очень. Я своих поклонников уважаю и всегда с удовольствием автограф дам, но сейчас такие моменты бывают... Стоишь в коньках по 9 часов на съемках, тебя уже руки-ноги не слушаются, а еще нужно на примерку пойти. Выходишь, и тут вдруг начинают на тебя кидаться или за рукав хватать - распишись....

- Не боитесь, что вот так, на волне успеха примете вы решение оставить спорт, а потом не найдете себя в этой жизни? Со спортсменами часто такое бывало.

- Не боюсь. Думаю, я не такой человек, который может не найти себя в жизни. Во-первых, вокруг очень много интересного, а во-вторых, рядом много друзей и знакомых. Надеюсь, они, так же как мои родные и близкие, всегда помогут найти мне верный путь, поддержат, если что-то не сложится. Не пропаду.

- Многие считают, что когда спортсмен, уходя, возвращается, то, не найдя себя в чем-то другом, он таким образом цепляется за прошлое.

- Никогда с этим не соглашусь. Цепляешься за прошлое, если ничего нового с собой не приносишь. А если ты с каждым разом совершенствуешься? Заставляешь переживать других? Почему бы нет, если вся наша жизнь в спорте прошла? Может, не хватает людям того адреналина, ощущения публики... Я, например, на публике быть очень люблю. Когда зал неполный - и выступать неинтересно, а вот когда тысяч десять на трибунах соберется, вот это класс!!! Кстати, в тех же шоу совсем другие, не соревновательные ощущения, и многие просто не могут без этого.

- За что вы фигурное катание любите, понятно. А ТВ?

- Я люблю камеру, люблю общение, мне интересно разговаривать с людьми. Но главное, наверное, в том, что делаешь ты это все для кого-то. Знаю, многим нравятся «Звезды». Я веду передачу и думаю: вот, люди тоже какой-то кайф получают, когда смотрят на это. Значит, не зря...