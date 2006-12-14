//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Спорт

Жизнь в своих руках

№ 32(32) от 14.12.2006 [«Аргументы Недели », Дмитрий АНТОНОВ ]

Жизнь в своих руках
Фото Г. УСОЕВА

 

- Ира, в фигурном катании один сезон пропустишь - можно и не нагнать потом.

- Если почувствую, что хочу опять с утра до ночи пропадать на катке, если смогу и захочу бороться, - вернусь. Для меня это не в первый раз. Поэтому проблем не вижу. Форму поддер­живаю, тройными прыжками владею, тренируюсь, правда, не так усиленно, но в этом сейчас тоже есть какой-то кайф.

- Значит, главное...

- Мое желание. А сейчас столько работы разной... Жизнь так течет, что 24 часов мне не хватает. Пробую, ищу, себя ищу и дело, где я смогу потом свой адреналин выплескивать. И сказать: вот я сейчас тут покручусь, а весной скажу, что буду делать дальше, - не получится. Сроков о принятии решения, кататься мне дальше в любителях или уходить, я даже для себя не устанавливала. Думаю, все само собой должно решиться. И объявлю я об этом официально. Но пока, повторю, не хочу ставить точку. Жизнь сама подскажет.

- О том, как плохо наши девушки сейчас выступают, конечно, знаете?

- Грустно это все, если о девочках говорить. Вот у тренера моего Жанны Громовой подрастает одна очень хорошая фигуристка, но пока она по юниорам будет выступать, а остальные... Даже не знаю, что и сказать. Надеюсь, что все-таки Лена Соколова раскатается и на чемпионате Европы и мира за золотые медали сможет побороться.

- Наряду с телепроектом участие в показательных шоу и турне за вами по-прежнему остается?

- Конечно. В Канаде, в Европе, в США выступала, в России. Зрители принимают хорошо, но российская публика, конечно, самая лучшая. Хочется выступать все время здесь, но это, к сожалению, нереально. Но все же будет длинное турне по нашей стране с февраля по март, и это уже сейчас очень радует.

- У «Звезд на льду» сумасшедшая популярность. По улицам ходить спокойно можете?

- Хожу пока (смеется)... У любой популярности есть хорошая сторона и не очень. Я своих поклонников уважаю и всегда с удовольствием автограф дам, но сейчас такие моменты бывают... Стоишь в коньках по 9 часов на съемках, тебя уже руки-ноги не слушаются, а еще нужно на примерку пойти. Выходишь, и тут вдруг начинают на тебя кидаться или за рукав хватать - распишись....

- Не боитесь, что вот так, на волне успеха примете вы решение оставить спорт, а потом не найдете себя в этой жизни? Со спортсменами часто такое бывало.

- Не боюсь. Думаю, я не такой человек, который может не найти себя в жизни. Во-первых, вокруг очень много интересного, а во-вторых, рядом много друзей и знакомых. Надеюсь, они, так же как мои родные и близкие, всегда помогут найти мне верный путь, поддержат, если что-то не сложится. Не пропаду.

- Многие считают, что когда спортсмен, уходя, возвращается, то, не найдя себя в чем-то другом, он таким образом цепляется за прошлое.

- Никогда с этим не соглашусь. Цепляешься за прошлое, если ничего нового с собой не приносишь. А если ты с каждым разом совершенствуешься? Заставляешь переживать других? Почему бы нет, если вся наша жизнь в спорте прошла? Может, не хватает людям того адреналина, ощущения публики... Я, например, на публике быть очень люблю. Когда зал неполный - и выступать неинтересно, а вот когда тысяч десять на трибунах соберется, вот это класс!!! Кстати, в тех же шоу совсем другие, не соревновательные ощущения, и многие просто не могут без этого.

- За что вы фигурное катание любите, понятно. А ТВ?

- Я люблю камеру, люблю общение, мне интересно разговаривать с людьми. Но главное, наверное, в том, что делаешь ты это все для кого-то. Знаю, многим нравятся «Звезды». Я веду передачу и думаю: вот, люди тоже какой-то кайф получают, когда смотрят на это. Значит, не зря...

 

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//live

«Я удивляюсь, почему Порошенко до сих пор не сидит!»

«Я удивляюсь, почему Порошенко до сих пор не сидит!»

Бывшие бойцы националистического полка «Азов» (запрещен в РФ) напомнили Зеленскому, что он «обещал посадить Порошенко» по делу о хищениях в «Укроборонпроме». Об украинской загогулине размышляет депутат Госдумы Михаил ДЕГТЯРЕВ.

//Политика

На Украине собираются создать режимный район вокруг Крыма

На Украине собираются создать режимный район вокруг Крыма

Украинское учреждение "Госгидрография" планирует создать режимный морской район вокруг российского полуострова Крым. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе данной организации.

//Армия

Видео: российские Су-27 отогнали истребитель НАТО от борта Шойгу

Видео: российские Су-27 отогнали истребитель НАТО от борта Шойгу

Во вторник, 13 августа, к самолету главы Министерства обороны Сергея Шойгу подлетел истребитель F-18, принадлежащий НАТО. Его оттеснили российские Су-27, которые сопровождали российского министра.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Политика

МИД РФ объявил украинского дипломата персоной нон грата

МИД РФ объявил украинского дипломата персоной нон грата

Сотрудника украинского генерального консульства в Санкт-Петербурге выслали из Российской Федерации. Об этом во вторник заявили журналистам в российском Министерстве иностранных дел.

//В мире

Раскрыты козыри ДНР и ЛНР в случае возобновления полноценной войны с Украиной

Раскрыты козыри ДНР и ЛНР в случае возобновления полноценной войны с Украиной

Силы ДНР и ЛНР способны эффективно отразить агрессию Украины в случае возобновления полномасштабных боевых действий в Донбассе. Такая точка зрения отражена в материале, опубликованном на страницах СМИ.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Экономика

Герман Греф взял новым начальником «Сбербанк Страхование» скандального главу РНПК Николая Галушина

Герман Греф взял новым начальником «Сбербанк Страхование» скандального главу РНПК Николая Галушина

«Российскую национальную перестраховочную компанию» (РНПК) ее президент и председатель правления Николай Галушин покинул еще полтора месяца назад. Сообщалось, что он уходит ради участия в новом глобальном проекте на страховом рынке. Правда, тут же возникало противоречие: проектов оказалось сразу два – источники сообщали, что Галушин либо возглавит «Росгосстрах», либо «Сбербанк Страхование».

//Здоровье

Пять основных сигналов организма человека о раке желудка раскрыли специалисты

Пять основных сигналов организма человека о раке желудка раскрыли специалисты

Британские специалисты в области медицины обозначили пять основных признаков рака желудка. Об этом рассказывается в материале, появившемся некоторое время назад на страницах российских интернет-СМИ.

//Непознанное

Пророчество Нострадамуса о войне и гибели половины человечества вспомнили в сети

Пророчество Нострадамуса о войне и гибели половины человечества вспомнили в сети

В интернете напомнили о пророчестве французского астролога Нострадамуса о Третьей мировой войне. Новый глобальный конфликт, согласно прогнозу предсказателя, должен вспыхнуть в 2019 году и продлиться 27 лет.

//Общество

О жителях «Русского ада» – Чурбанове, Брежневе, Зыкиной и Быстрицкой

О жителях «Русского ада» – Чурбанове, Брежневе, Зыкиной и Быстрицкой

Вот и пришло время низвергнуться в 3-й круг «Русского ада» Андрея Караулова, где мерцают тени Юрия Чурбанова, последнего мужа дочери генсека Брежнева Галины, где блеск бриллиантов свёл в преисподнюю самоубийц – министра МВД СССР Щёлокова и его жену Светлану, и где дальние родственники свели в могилу Элину Быстрицкую

//Новости партнеров

//В мире

У китайского пассажирского самолета при взлете отвалилась важная деталь

У китайского пассажирского самолета при взлете отвалилась важная деталь

Сегодня стало известно, что у самолета Boeing-777 авиакомпании China Eastern при взлете из аэропорта Нью-Йорка отвалилась важная деталь крыла. Воздушное судно должно было отправиться в Шанхай.

//В мире

Семья бывшего короля Малайзии была против брака с Оксаной Воеводиной

Семья бывшего короля Малайзии была против брака с Оксаной Воеводиной

Развод Оксаны Воеводиной и экс-короля Малайзии Мухаммада V стал удивлением для многих поклонников красавицы. И хоть девушка вернулась обратно в Россию без мужа, она долгое время отрицала расставание с супругом.

//Новости СМИ2

//Происшествия

На Алтае экипаж теплохода спас 50 пассажиров другого судна

На Алтае экипаж теплохода спас 50 пассажиров другого судна

Экипаж теплохода спас 50 пассажиров потерявшего управление судна на реке Обь в Алтайском крае. Согласно последней информации осведомленных источников, данное происшествие случилось 9 августа.

//Общество

Врачи прогнозируют, что сокращение рабочей недели не пойдёт на пользу россиянам

Врачи прогнозируют, что сокращение рабочей недели не пойдёт на пользу россиянам

После того, как Федерация независимых профсоюзов России заявила об идее сократить для россиян рабочую неделю, во многих сферах общества стали обсуждать возможные плюсы и минусы подобного решения. Не осталось без внимания и мнение врачей.

//В мире

Меркель напомнила, что уходит из политики

Меркель напомнила, что уходит из политики

Канцлер Германии Ангела Меркель напомнила, что её решение о скором прекращении политической деятельности остаётся неизменным. Полномочия Меркель в качестве канцлера ФРГ истекают в 2021 году.

//В мире

Жительница Британии принимала за хроническую усталость симптомы смертельной болезни

Жительница Британии принимала за хроническую усталость симптомы смертельной болезни

Жительница британского города Милтон-Кинс, который расположен в графстве Бакингемшимр, в течение десяти лет принимала за хроническую усталость симптомы тяжелой болезни – рака головного мозга.

//Экономика

Ипотечный долг США побил рекорд времен финансового кризиса 2008 года

Ипотечный долг США побил рекорд времен финансового кризиса 2008 года

Утром в среду стало известно, что во втором квартале 2019 года ипотечный долг США достиг рекорда и превысил максимум, который был зафиксирован в 2008 году, когда начался финансовый кризис.

//Общество

Фальсификация или вымогательство? Чем бы заняться бывшему капитану ФСБ...

Фальсификация или вымогательство? Чем бы заняться бывшему капитану ФСБ...

Расследование, проведенное программой журналиста Андрея Караулова «Момент истины», установило участие капитана ФСБ Романа Князева в подбросе запрещенных веществ адвокату Артуру Прелю.

//Новости партнеров

//Здоровье

На Алтае вспомнили об эффективном народном средстве для потенции

На Алтае вспомнили об эффективном народном средстве для потенции

Сохранение и преумножение мужской силы - вещи, которые в той или иной степени волнуют каждого представителя сильной половины человечества. На Алтае напомнили о простом средстве для их достижения.

//Авто

В России могут упростить порядок проверки ОСАГО

В России могут упростить порядок проверки ОСАГО

МВД планирует сделать процедуру проверки электронных полисов ОСАГО на дорогах проще. В скором времени водители смогут предъявлять документ в электронном виде или же бумажную его копию.

//Шоу-бизнес

Жениха Дженнифер Лопес ограбили в Сан-Франциско

Жениха Дженнифер Лопес ограбили в Сан-Франциско

У жениха известной латиноамериканской актрисы и певицы Дженнифер Лопес украли электронику и драгоценности на сумму около полумиллиона долларов. Об этом сегодня сообщили американские СМИ.

//Общество

Памфилова заявила о попытках дискредитации ЦИК за деньги

Памфилова заявила о попытках дискредитации ЦИК за деньги

Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что против ЦИКа ведут целенаправленную кампанию по дискредитации. По ее словам, ей известны даже конкретные суммы, которые на это затрачены.

//В мире

Меркель подтвердила, что намерена уйти из политики

Меркель подтвердила, что намерена уйти из политики

Канцлер ФРГ Ангела Меркель подтвердила свое намерение уйти из политики. По ее словам, после грядущих выборов в бундестаг заниматься активной политической деятельностью она уже не будет.

//Шоу-бизнес

Журналисты выяснили, что новая возлюбленная экс-мужа Ани Лорак - бывшая эскортница

Журналисты выяснили, что новая возлюбленная экс-мужа Ани Лорак - бывшая эскортница

В начале года за разводом певицы Ани Лорак и ее мужа Мурата Налчаджиоглу следили многие поклонники. Сейчас каждый из них устраивает личную жизнь, вот только турецкий мачо снова нашел себе "копию певицы"

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры