Тренер сборной неравнодушных

Нетерпеливый хоккей

- Насколько тяжело вам совмещать работу в сборной и в клубе?

- Дело в том, что мне очень повезло с помощниками. И я полностью им доверяю. Вместе мы уже третий сезон, они знают все мои требования. С Игорем Захаркиным трудимся и в ЦСКА, и в сборной, что дает нам возможность правильно организовывать каждодневную работу и здесь и там. Была поставлена задача создать две структуры, которые бы существовали независимо друг от друга, и они функционируют. Я всегда говорил, что нужно профессионально подходить к данному вопросу. И тогда не будет возникать никаких проблем с тем, чтобы переключаться с одной команды на другую.

- Я не раз общалась с игроками сборной, они говорят, что Быков - это тренер новой волны. Как вы думаете, что ребята в такое понятие вкладывают?

- Трудно сказать... Я об этом, честно говоря, даже не задумывался. Просто работаю, но опять же не я один, а вся наша команда. Мы прошли вместе два этапа Евротура, три сбора, и нам вместе было очень интересно. Мы стараемся создавать в коллективе атмосферу полного взаимопонимания между тренерским штабом и игроками.

- Как вам кажется, отношение хоккеистов к сборной изменилось с тех пор, когда вы играли?

- Я увидел лишь большое желание защищать цвета России, которое можно сравнить с тем же желанием, которое было и у нас в свое время. Приятно видеть то, что в сборной нет равнодушных.

- Вы сразу стали прививать игрокам свою концепцию?

- На мой взгляд, все игроки методично проводили нашу хоккейную философию. Не сбивались на что-то личное. Мне удалось донести до хоккеистов свое видение игры. Это и теоретические моменты, и тактика, и стандартные ситуации. Вместе с моими помощниками Игорем Захаркиным и Сергеем Немчиновым мы старались подбирать ситуации, где бы ребята могли проявить себя максимально. Это ведь тоже одна из важнейших тренерских задач - на полную катушку использовать лучшие качества своих подопечных.

- Плоды такой работы не могут не радовать. Ведь сборная России на прошедших этапах Евротура одержала победы во всех шести играх. А вы заметили какие-либо новые тенденции?

- Хоккей молод, нетерпелив и каждый год может преподнести какой-то неожиданный поворот. Быстрота решений, быстрота мысли заметны все больше и больше. И в то же время простота действий и большое внимание в завершающих эпизодах. Думаю, что будет много работы у вратарей. Надеюсь, что наши кандидаты получат достаточно игрового времени и в чемпионате России.

«Мой сын будет играть лучше меня»

- Несколько раз видела вашу супругу на матчах ЦСКА. Надежда приезжала навещать вас, да?

- Да. Она была со мной в Москве на протяжении месяца. К сожалению, мы не можем видеться часто, как бы хотелось. Мы любим друг друга. Конечно, друг за друга все время переживаем. У нас очень крепкие семейные узы. Вообще, я считаю, что семья - это самое важное в жизни, мне ее безумно не хватает. И когда только появляется возможность, я сразу же лечу к родным в Швейцарию, где я завершал карьеру игрока и там продолжает жить моя семья. Но сделать это получается крайне редко. Говоря так, я не хочу выдавить у кого-то слезу: мы же сами делаем выбор. Но в любом случае всегда нужно смотреть только вперед.

- А какова основная причина того, что ваша семья не может перебраться из Швейцарии в Россию?

- Сыну Андрею сейчас 18 лет, дочери Маше - 20. Они в Швейцарии учатся и работают. До получения диплома сыну осталось еще полтора года. Так что в ближайшие год-два ситуацию изменить невозможно. А там будет видно.

- Сын пошел по вашим стопам. Как у него складывается карьера?

- Хорошо. Сейчас Андрей играет за первую команду в Швейцарии и, может, даже поедет на чемпионат мира. Последний раз я видел его в августе, когда был там. Не знаю, удастся ли перед чемпионатом мира встретиться. Очень бы хотелось. Конечно, сыну тоже отца не хватает. У нас с ним хорошие, доверительные отношения. Я всегда Андрея поддерживаю, даю ему какие-то полезные советы. Я же его первый тренер. Мы постоянно разбираем матчи, он мне рассказывает, что получается, что нет. Мы все время находим возможности обмениваться информацией. Это очень важно.

Между прочим, сын, так же как и я, играет центральным нападающим, и у него та же самая манера. Надеюсь, он будет играть лучше меня (улыбается).

- Как в свободное от хоккея время вы проводите свой досуг?

- Довольно много времени мы проводим вместе с Игорем Захаркиным, потому что ему в Москве приходится так же, как и мне. Его семья живет в Швеции. Но получается, что и в так называемое свободное время, которого безумно мало, мы все равно не забываем о работе. Рассуждаем о хоккее в целом, обсуждаем новые тенденции...

- Но хоть как-нибудь от хоккея абстрагируетесь? Может быть, посещаете театры, кинотеатры?

- Мы с Захаркиным театры очень любим. Вот в ближайшие дни собираемся посетить Театр Сатиры.

Естественно, бывает настроение, когда хочется отвлечь себя от дел земных.

И тогда я стараюсь либо с друзьями встретиться, пообщаться, либо почитать.

- А предпочитаете читать спортивную прессу или книги?

- В зависимости от настроения. Но если беру в руки газету, то интересуюсь не только хоккеем, но и другими видами спорта. А вот книг сейчас не читаю. Остается время лишь на кроссворды.

- Полностью их отгадываете?

- Стараюсь. Но если что-то не получается, пополняю свои знания за счет знаний других (улыбается). Я же практически все время в команде нахожусь. Кстати, как говорится, пользуясь случаем, хотел бы передать привет всем читателям вашего издания. Я знаю, что эту газету читают и за рубежом. Надеюсь, что у нас появится еще больше поклонников. Имею в виду не только команду ЦСКА, но и российскую сборную.