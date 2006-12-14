Послушай женщину и сделай наоборот

Тренер «Челси» Жозе Моуринью несколько месяцев выдерживал в отношении Шевы непривычный для себя дипломатичный стиль: дескать, дайте ему время, он заиграет и начнет забивать. В конце концов и Анри в «Арсенале» начинал с одного-единственного гола в 12 играх. Но чем дольше приходится ждать этой вожделенной метаморфозы, тем высказывания португальца в СМИ становятся все более раздраженными и циничными.

Его последние пассажи иначе как пощечиной разучившемуся штамповать голы супербомбардиру и не назовешь. По прось­бе журналиста из британской «Таймс» Моуринью перечислил игроков «Челси», которых считает неприкасаемыми, на которых делает ставку. Список получился довольно длинным -

9 человек. Но Шевченко в нем места не нашлось. Более того, к сказанному было добавлено, что если «Абрамович будет заставлять меня ставить Шевченко в состав, я уйду из клуба». И хотя Моуринью сделал оговорку, что «Абрамович очень умный человек, чтобы так поступить», стало понятно: степень недовольства украинцем, который за почти весь первый круг чемпионата Англии отличился всего три раза, достигает критической отметки. Он уже и его преемника назвал. Испанец Давид Вилья - вот кого хочет купить Моуринью в зимнее трансферное окно вместо не оправдавшего ожидания «Ветра с Востока». Но получить Вилью, может статься, будет еще сложнее, чем Шевченко. «Валенсия», его клуб, озвучила немыслимую сумму - 100 миллионов фунтов. Андрей, напомним, достался «Аристократам» всего за 30...

Не стоит слабой половине вмешиваться в мужские дела. Ох, не стоит... Ирина Абрамович и Кристен Пазик соблазнили совме­стными усилиями Шеву на переезд в Лондон, а ему теперь их каприз расхлебывать. Да, нравится ему прекрасный город Лондон. Да, можно здесь выучить английский, и, наверное, неплохо. Да, родился у него здесь второй сын. Да, положил ему Абрамович оклад, поставивший его вровень с самыми высокооплачиваемыми звездами европейского футбола. Это все, конечно, здорово. Но так рисковать своей репутацией? За полсезона перечеркнуть все, что завоевывалось годами?

А «Милану»-то без него сейчас каково! 15-е место в серии А - даже с учетом восьмиочкового штрафа подобного провала не случалось очень давно. В графе «забитые мячи» у красно-черных один из самых низких показателей в лиге. Все звезд­ные нападающие - Индзаги, Джилардино, Оливейра - вкупе забили за 15 матчей... сколько бы вы думали? Четыре мяча! На троих! Бразилец Рикардо Оливейра, купленный как сменщик Андрея, сподобился пока всего на один гол. Вот что натворил Шевченко своим необдуманным поступком. Поступком, в котором уже много раз раскаивался. О чем, конечно, предпочитает молчать, соблюдая правила игры.

Но вот Сильвио Берлускони, хозя­ин «Милана», на него зла не держит. И даже впал в эйфорию, когда недавно услышал в трубке звонок от своего любимчика (и в определенной степени родственника: ведь он приходится крестным отцом Джордану, первенцу украинца). Повод был - рождение второго сына. Но магнат услышал не только то, что было произнесено: «Когда он позвонил, я находился в компании с другими людьми. И мы хором запели: «Шева возвращается! Шева возвращается!»

«Я бы очень хотел этого», - подтвердил догадку лондонский собеседник. Милая ностальгическая сценка, просочившаяся наружу из инсайдерского круга. Она поставила Шеву в неловкое положение. Пришлось выступать с объяснениями и заминать конфуз.

Берлускони подчеркивает - если бы все зависело от него, с радостью вернул бы Шевченко прямо сейчас. Но увы! К несчастью, украинский паспорт Андрея ущемляет его в трансферных правах. Он подпадает под действующее в Италии довольно жесткое правило о «некомунитариях», то есть игроках из стран вне зоны Евросоюза. В течение года клуб серии А имеет право приобрести только одного «некомунитария», да и то лишь взамен на отпущенного. А эта вакансия уже израсходована на того самого Оливейру. Вот и получается, что в январе возвращение Шевченко в «Милан» невозможно уже чисто юридически. А это значит, мириться с лондонскими унижениями придется до лета. Либо уходить куда-то в другое место.