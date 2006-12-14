//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Спорт

Послушай женщину и сделай наоборот

№ 32(32) от 14.12.2006 [«Аргументы Недели », Егор БОЛДИНСКИЙ ]

Послушай женщину и сделай наоборот
Супруга Шевченко Кристен Пазик – ангел-хранитель Андрея в Лондоне

 

Тренер «Челси» Жозе Моуринью несколько месяцев выдерживал в отношении Шевы непривычный для себя дипломатичный стиль: дескать, дайте ему время, он заиграет и начнет забивать. В конце концов и Анри в «Арсенале» начинал с одного-единственного гола в 12 играх. Но чем дольше приходится ждать этой вожделенной метаморфозы, тем высказывания португальца в СМИ становятся все более раздраженными и циничными.

Его последние пассажи иначе как пощечиной разучившемуся штамповать голы супербомбардиру и не назовешь. По прось­бе журналиста из британской «Таймс» Моуринью перечислил игроков «Челси», которых считает неприкасаемыми, на которых делает ставку. Список получился довольно длинным -
9 человек. Но Шевченко в нем места не нашлось. Более того, к сказанному было добавлено, что если «Абрамович будет заставлять меня ставить Шевченко в состав, я уйду из клуба». И хотя Моуринью сделал оговорку, что «Абрамович очень умный человек, чтобы так поступить», стало понятно: степень недовольства украинцем, который за почти весь первый круг чемпионата Англии отличился всего три раза, достигает критической отметки. Он уже и его преемника назвал. Испанец Давид Вилья - вот кого хочет купить Моуринью в зимнее трансферное окно вместо не оправдавшего ожидания «Ветра с Востока». Но получить Вилью, может статься, будет еще сложнее, чем Шевченко. «Валенсия», его клуб, озвучила немыслимую сумму - 100 миллионов фунтов. Андрей, напомним, достался «Аристократам» всего за 30...

Не стоит слабой половине вмешиваться в мужские дела. Ох, не стоит... Ирина Абрамович и Кристен Пазик соблазнили совме­стными усилиями Шеву на переезд в Лондон, а ему теперь их каприз расхлебывать. Да, нравится ему прекрасный город Лондон. Да, можно здесь выучить английский, и, наверное, неплохо. Да, родился у него здесь второй сын. Да, положил ему Абрамович оклад, поставивший его вровень с самыми высокооплачиваемыми звездами европейского футбола. Это все, конечно, здорово. Но так рисковать своей репутацией? За полсезона перечеркнуть все, что завоевывалось годами?

А «Милану»-то без него сейчас каково! 15-е место в серии А - даже с учетом восьмиочкового штрафа подобного провала не случалось очень давно. В графе «забитые мячи» у красно-черных один из самых низких показателей в лиге. Все звезд­ные нападающие - Индзаги, Джилардино, Оливейра - вкупе забили за 15 матчей... сколько бы вы думали? Четыре мяча! На троих! Бразилец Рикардо Оливейра, купленный как сменщик Андрея, сподобился пока всего на один гол. Вот что натворил Шевченко своим необдуманным поступком. Поступком, в котором уже много раз раскаивался. О чем, конечно, предпочитает молчать, соблюдая правила игры.

Но вот Сильвио Берлускони, хозя­ин «Милана», на него зла не держит. И даже впал в эйфорию, когда недавно услышал в трубке звонок от своего любимчика (и в определенной степени родственника: ведь он приходится крестным отцом Джордану, первенцу украинца). Повод был - рождение второго сына. Но магнат услышал не только то, что было произнесено: «Когда он позвонил, я находился в компании с другими людьми. И мы хором запели: «Шева возвращается! Шева возвращается!»

«Я бы очень хотел этого», - подтвердил догадку лондонский собеседник. Милая ностальгическая сценка, просочившаяся наружу из инсайдерского круга. Она поставила Шеву в неловкое положение. Пришлось выступать с объяснениями и заминать конфуз.

Берлускони подчеркивает - если бы все зависело от него, с радостью вернул бы Шевченко прямо сейчас. Но увы! К несчастью, украинский паспорт Андрея ущемляет его в трансферных правах. Он подпадает под действующее в Италии довольно жесткое правило о «некомунитариях», то есть игроках из стран вне зоны Евросоюза. В течение года клуб серии А имеет право приобрести только одного «некомунитария», да и то лишь взамен на отпущенного. А эта вакансия уже израсходована на того самого Оливейру. Вот и получается, что в январе возвращение Шевченко в «Милан» невозможно уже чисто юридически. А это значит, мириться с лондонскими унижениями придется до лета. Либо уходить куда-то в другое место.

 

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//live

«Я удивляюсь, почему Порошенко до сих пор не сидит!»

«Я удивляюсь, почему Порошенко до сих пор не сидит!»

Бывшие бойцы националистического полка «Азов» (запрещен в РФ) напомнили Зеленскому, что он «обещал посадить Порошенко» по делу о хищениях в «Укроборонпроме». Об украинской загогулине размышляет депутат Госдумы Михаил ДЕГТЯРЕВ.

//Политика

На Украине собираются создать режимный район вокруг Крыма

На Украине собираются создать режимный район вокруг Крыма

Украинское учреждение "Госгидрография" планирует создать режимный морской район вокруг российского полуострова Крым. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе данной организации.

//Армия

Видео: российские Су-27 отогнали истребитель НАТО от борта Шойгу

Видео: российские Су-27 отогнали истребитель НАТО от борта Шойгу

Во вторник, 13 августа, к самолету главы Министерства обороны Сергея Шойгу подлетел истребитель F-18, принадлежащий НАТО. Его оттеснили российские Су-27, которые сопровождали российского министра.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Политика

МИД РФ объявил украинского дипломата персоной нон грата

МИД РФ объявил украинского дипломата персоной нон грата

Сотрудника украинского генерального консульства в Санкт-Петербурге выслали из Российской Федерации. Об этом во вторник заявили журналистам в российском Министерстве иностранных дел.

//В мире

Раскрыты козыри ДНР и ЛНР в случае возобновления полноценной войны с Украиной

Раскрыты козыри ДНР и ЛНР в случае возобновления полноценной войны с Украиной

Силы ДНР и ЛНР способны эффективно отразить агрессию Украины в случае возобновления полномасштабных боевых действий в Донбассе. Такая точка зрения отражена в материале, опубликованном на страницах СМИ.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Экономика

Герман Греф взял новым начальником «Сбербанк Страхование» скандального главу РНПК Николая Галушина

Герман Греф взял новым начальником «Сбербанк Страхование» скандального главу РНПК Николая Галушина

«Российскую национальную перестраховочную компанию» (РНПК) ее президент и председатель правления Николай Галушин покинул еще полтора месяца назад. Сообщалось, что он уходит ради участия в новом глобальном проекте на страховом рынке. Правда, тут же возникало противоречие: проектов оказалось сразу два – источники сообщали, что Галушин либо возглавит «Росгосстрах», либо «Сбербанк Страхование».

//Здоровье

Пять основных сигналов организма человека о раке желудка раскрыли специалисты

Пять основных сигналов организма человека о раке желудка раскрыли специалисты

Британские специалисты в области медицины обозначили пять основных признаков рака желудка. Об этом рассказывается в материале, появившемся некоторое время назад на страницах российских интернет-СМИ.

//Непознанное

Пророчество Нострадамуса о войне и гибели половины человечества вспомнили в сети

Пророчество Нострадамуса о войне и гибели половины человечества вспомнили в сети

В интернете напомнили о пророчестве французского астролога Нострадамуса о Третьей мировой войне. Новый глобальный конфликт, согласно прогнозу предсказателя, должен вспыхнуть в 2019 году и продлиться 27 лет.

//Общество

О жителях «Русского ада» – Чурбанове, Брежневе, Зыкиной и Быстрицкой

О жителях «Русского ада» – Чурбанове, Брежневе, Зыкиной и Быстрицкой

Вот и пришло время низвергнуться в 3-й круг «Русского ада» Андрея Караулова, где мерцают тени Юрия Чурбанова, последнего мужа дочери генсека Брежнева Галины, где блеск бриллиантов свёл в преисподнюю самоубийц – министра МВД СССР Щёлокова и его жену Светлану, и где дальние родственники свели в могилу Элину Быстрицкую

//Новости партнеров

//Общество

Врачи прогнозируют, что сокращение рабочей недели не пойдёт на пользу россиянам

Врачи прогнозируют, что сокращение рабочей недели не пойдёт на пользу россиянам

После того, как Федерация независимых профсоюзов России заявила об идее сократить для россиян рабочую неделю, во многих сферах общества стали обсуждать возможные плюсы и минусы подобного решения. Не осталось без внимания и мнение врачей.

//В мире

Меркель напомнила, что уходит из политики

Меркель напомнила, что уходит из политики

Канцлер Германии Ангела Меркель напомнила, что её решение о скором прекращении политической деятельности остаётся неизменным. Полномочия Меркель в качестве канцлера ФРГ истекают в 2021 году.

//Новости СМИ2

//В мире

Жительница Британии принимала за хроническую усталость симптомы смертельной болезни

Жительница Британии принимала за хроническую усталость симптомы смертельной болезни

Жительница британского города Милтон-Кинс, который расположен в графстве Бакингемшимр, в течение десяти лет принимала за хроническую усталость симптомы тяжелой болезни – рака головного мозга.

//Экономика

Ипотечный долг США побил рекорд времен финансового кризиса 2008 года

Ипотечный долг США побил рекорд времен финансового кризиса 2008 года

Утром в среду стало известно, что во втором квартале 2019 года ипотечный долг США достиг рекорда и превысил максимум, который был зафиксирован в 2008 году, когда начался финансовый кризис.

//Общество

Фальсификация или вымогательство? Чем бы заняться бывшему капитану ФСБ...

Фальсификация или вымогательство? Чем бы заняться бывшему капитану ФСБ...

Расследование, проведенное программой журналиста Андрея Караулова «Момент истины», установило участие капитана ФСБ Романа Князева в подбросе запрещенных веществ адвокату Артуру Прелю.

//Здоровье

На Алтае вспомнили об эффективном народном средстве для потенции

На Алтае вспомнили об эффективном народном средстве для потенции

Сохранение и преумножение мужской силы - вещи, которые в той или иной степени волнуют каждого представителя сильной половины человечества. На Алтае напомнили о простом средстве для их достижения.

//Авто

В России могут упростить порядок проверки ОСАГО

В России могут упростить порядок проверки ОСАГО

МВД планирует сделать процедуру проверки электронных полисов ОСАГО на дорогах проще. В скором времени водители смогут предъявлять документ в электронном виде или же бумажную его копию.

//Шоу-бизнес

Жениха Дженнифер Лопес ограбили в Сан-Франциско

Жениха Дженнифер Лопес ограбили в Сан-Франциско

У жениха известной латиноамериканской актрисы и певицы Дженнифер Лопес украли электронику и драгоценности на сумму около полумиллиона долларов. Об этом сегодня сообщили американские СМИ.

//Новости партнеров

//Общество

Памфилова заявила о попытках дискредитации ЦИК за деньги

Памфилова заявила о попытках дискредитации ЦИК за деньги

Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что против ЦИКа ведут целенаправленную кампанию по дискредитации. По ее словам, ей известны даже конкретные суммы, которые на это затрачены.

//В мире

Меркель подтвердила, что намерена уйти из политики

Меркель подтвердила, что намерена уйти из политики

Канцлер ФРГ Ангела Меркель подтвердила свое намерение уйти из политики. По ее словам, после грядущих выборов в бундестаг заниматься активной политической деятельностью она уже не будет.

//Шоу-бизнес

Журналисты выяснили, что новая возлюбленная экс-мужа Ани Лорак - бывшая эскортница

Журналисты выяснили, что новая возлюбленная экс-мужа Ани Лорак - бывшая эскортница

В начале года за разводом певицы Ани Лорак и ее мужа Мурата Налчаджиоглу следили многие поклонники. Сейчас каждый из них устраивает личную жизнь, вот только турецкий мачо снова нашел себе "копию певицы"

//Говорят, что...

Путин стал в Израиле героем

Путин стал в Израиле героем

Осенью в Израиле состоятся выборы. Нынешний премьер-министр Биньямин Нетаньяху начал активную предвыборную кампанию, в рамках которой пошёл на неожиданный шаг – вывесил на здании штаб-квартиры своей партии огромный плакат, на котором он пожимает руку президенту России В. Путину.

//Говорят, что...

Сельдяной король напугал Россию

Сельдяной король напугал Россию

В Приморском крае местные жители обнаружили на побережье так называемого сельдяного короля – точнее, ремень-рыбу. Новость об этом вызвала в нашей стране ажиотаж – граждане сочли появление подобного «монстра» у наших берегов предзнаменованием скорого наказания всего человечества.

//Говорят, что...

Шведки мечтают забеременеть в Санкт-Петербурге

Шведки мечтают забеременеть в Санкт-Петербурге

Оказывается, всё больше женщин в Швеции прямо-таки мечтают забеременеть в России. Как утверждают СМИ этой скандинавской страны, каждый месяц в одну из клиник репродуктивной медицины в Санкт-Петербурге приезжает более сотни шведок. Они хотят исполнить свою мечту – стать мамами.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры