Групповые матчи лиги - наш удел?

О чем говорят цифры

Если верить статистике, у «Спартака» было больше шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов, чем у ЦСКА. Даже несмотря на то, что красно-белые набрали всего 5 очков в группе, победив лишь португальский «Спортинг» в последнем матче (3:1). ЦСКА же нанес поражения «Гамбургу» (1:0) и «Арсеналу» (1:0), причем сделал это настолько уверенно, что самые заядлые оптимисты всерьез заговорили о - чем черт не шутит! - победе в Лиге чемпионов.

Но цифры не обманывают. По такому важному показателю, как владение мячом, ЦСКА, по данным официального сайта УЕФА, занимает 29-е место из 32 команд, опережая лишь «Динамо» (Киев), «Бордо» и «Стяуа» (Киев вылетел, а французы и румыны попали в Кубок УЕФА). В среднем за матч армейцы вели игру лишь 26 минут. Лучший показатель у «Арсенала» - 34 минуты. Тоже вроде не впечатляет, но за шесть матчей набегает 48 минут разницы - больше тайма. А это уже не шутки.

«Спартак» по владению мячом поделил третье (!) место - 31 минута в среднем за матч. Это на уровне ПСВ и «Баварии» и лучше «МЮ», «Реала» (по 30 минут), «Барселоны» (29) и «Челси» (28). Жаль только, что за владение мячом очков не добавляют.

В точности ударов по воротам вице-чемпион России тоже не ударил в грязь лицом, попав в «рамку» 38 раз (6,33 в среднем за матч), что соответствует 9-му мес­ту. Ниже - «Ливерпуль», «Интер», «Челси», «Бавария», «Арсенал», ПСВ... У «Реа­ла», имеющего лучший показатель, - 46 попаданий. У ЦСКА - беда: 31-е место с 19 ударами в створ ворот (в среднем 3,17). Иными словами, за матч армейцы имели три, от силы четыре, возможности забить гол. Маловато, чтобы в Лиге чемпионов рассчитывать на что-то серьезное.

Прошлый век

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР, а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов, признавая достоин­ства команды Валерия Газзаева, прежде всего жесткую тактическую организацию, видит проблему ЦСКА в том, что структура его игры не соответствует требованиям современного футбола. Армейцы стремятся действовать вторым номером, даже когда ситуация того не требует.

«Шестеро в обороне, четверо в атаке - это прошлый век. Во внутреннем чемпионате еще можно побеждать, в Европе - уже нет. Хуже того, опорные полузащитники армейцев Евгений Алдонин и Элвер Рахимич, играющие важнейшую роль в построениях ЦСКА, иногда напоминают мне запрограммированных роботов».

Армейские бразильцы - Даниэль Карвальо, Вагнер Лав и Дуду - на роботов, конечно, не похожи. Но они производят сегодня впечатление людей, уставших от российского футбола. Видимо, бразильцы, удачно сыграв за сборную страны по несколько товарищеских матчей, уже видят себя в серь­езных европейских клубах. Найдет ли Газзаев для них мотивацию в новом сезоне? Если нет, ЦСКА столкнется с серьезными трудностями.

Редкие озарения

У «Спартака» при всех его проблемах - прежде всего полной безалаберности в обороне - перспективы более обнадеживающие. Владимир Федотов, который принял команду в середине сезона, сменив на посту главного тренера Александра Старкова, постепенно возвращает красно-белым привычный комбинационный стиль. Независимо от соперника «Спартак» стремится навязать свою игру.

Расплата порой бывает жестокой, как, например, во встрече с «Баварией» (0:4), но случаются и озарения, как в последнем матче группового турнира в Лиссабоне против «Спортинга». Задача теперь найти исполнителей, которые помогли бы «Спартаку» вернуться к истокам, игре, всегда приносившей ему успех. И тогда обнадеживающие статистические показатели, возможно, превратятся в Лиге чемпионов в реальные результаты, которых поклонники и «Спартака», и ЦСКА ждут от своих команд.