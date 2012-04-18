Не «моржи», а «белые медведи»!

В августе 40 пловцов эстафетно пересекут холодный Берингов пролив – 86 км от Евразии до Америки, от Дальнего Востока до Аляски. Это будет коллективный мировой рекорд «моржей». Правда, на «моржей» спортсмены обижаются и предпочитают сравнивать себя с белыми медведями – именно эти звери самые выносливые и преодолевают максимальные расстояния в ледяной воде. Официально вид спорта называется «зимнее плавание». Но и такое название, как видим, неточное: вода бывает холодной не только зимой. Словом, этот спорт ещё очень молод и окончательно не оформился.

О грядущем небывалом заплыве, а также о секретах «белых медведей» рассказывает Александр БРЫЛИН, глава Амурской федерации «Аквайс-спорт».

От Чукотки до Аляски

– Почему именно Берингов пролив?

– По разным причинам. Во-первых, это единственный на планете пролив между материками, который люди не пересекли вплавь. Во-вторых, до сих пор остаётся без ответа состоявшийся в 1987 году заплыв американской спортсменки Линн Кокс между США и Россией, то есть между двумя островами в центре Берингова пролива (американским Малым Диомидом и русским островом Ратманова). В противовес нашими спортсменами предпринималась попытка доплыть до Малого Диомида от самого мыса Дежнёва. Но удалось достичь только острова Ратманова: из-за проблем с визами и погодой пловцам пришлось вернуться. Чтобы не расстраиваться, обратно они тоже отправились вплавь и снова эстафетно пересекли 42 километра. Наконец, в-третьих, своим проектом незримого моста дружбы мы уже привлекли внимание общества к идее туннеля между Россией и Америкой.

Этой идее более ста лет – ещё к царю обращались французские архитекторы с просьбой предоставить им территорию для строительства железной дороги до Чукотки и туннеля от Чукотки до Аляски. Царь справедливо решил, что не стоит отдавать территорию размером с три Франции. Но проблема становится всё более актуальной. С Чукотки невозможно добраться до Аляски напрямую: нужно лететь до Москвы, из Москвы – в Нью-Йорк, и только оттуда – на Аляскинский полуостров. Судоходного сообщения тоже нет. Только коренные малые народы Чукотки и Аляски могут плавать туда-сюда на своих рыбацких лодках в хорошую погоду.

– Отношения между властями России и США – не самые тёплые. Насколько удачно в этот контекст ложится ваш пафос дружбы?

– Препятствий нам никто не чинит. Между правительствами всегда случаются какие-то выпады, реплики. Но все понимают: пока правительства выясняют отношения, обычные люди тянутся друг к другу. Мы обращаем внимание на внутреннюю гармонию, общаемся между собой и дружим с природой. Волна интереса к соединению наших континентов поднимается всё выше и выше. В 2010 году состоялся символический перелёт через пролив на вертолётах. Летом 2011 года двое российских спортсменов за семь часов без всякого сопровождения покорили пролив на кайтах (досках с парашютами). На участие в нашем заплыве уже заявлены граждане девяти государств помимо России: США, Китая, стран Европы.

Час в ледяной воде

– Во сколько обойдётся ваша затея?

– Мы ведём переговоры с инвесторами. Требуется порядка 25 миллионов рублей. Судно, которое будет сопровождать эстафету, мы возьмём в аренду у австралийцев. Российские суда не могут входить в территориальные воды: на Западе высокие экологические требования предъявляются не только к автомобилям. Их корабли работают на среднезернистом топливе, которое полностью сгорает и не даёт выбросов в воду. Аренда судна обойдётся в 260 тысяч долларов. Чтобы согласовать заход корабля в американские воды, на Аляске нам предоставили счёт 110 тысяч долларов. Другие траты – это перелёты. Что из Москвы, что из Хабаровска перелёт на Аляску обходится в 45 тысяч рублей. Помимо спортсменов, с нами полетят медики, спасатели, операторы, журналисты, учёные.

– А учёные для чего? В чём здесь наука?

– Научная цель – разработать чёткую методику для обучения людей соответствующих профессий и занятий (моряков, спасателей, рыбаков), чтобы они могли дольше продержаться в холодной воде. Такая методика спасёт множество жизней. Например, в Сиэтле гибнут 25 тысяч моряков ежегодно. Обычный человек не может жить в ледяной воде больше пяти минут. А тот, кто прозанимался 10–15 лет, может продержаться час. Этого прогресса наш вид спорта достиг в России за 20 лет.

– Так в чём же заключается ваш, «белых медведей», секрет?

– В закалке, в правильном питании, а главное – в психо-физиологической установке. Если люди уверены, что больше пяти минут не протянут, то действительно не протянут.

– Грипп вашим спортсменам вообще незнаком?

– Какой там грипп! Благодаря регулярному плаванию в холодной воде удаётся вылечить заболевания сердечно-сосудистой системы, мочеполовой. Всё потому, что из-за низкой температуры кровообращение перестраивается с большого круга на малый – кровь поступает от конечностей к органам жизнеобеспечения.

– Каков мировой рекорд по плаванию в ледяной воде?

– В 2010 году я поставил рекорд 1700 метров (женский рекорд в России – километр). Но я не называю наши российские рекорды мировыми, потому что нет соответствующей спортивной федерации и нет данных по другим странам. В этом году на чемпионате мира по зимнему плаванию в Латвии сборная России заняла первое место по количеству медалей (в сборной участвовало около десяти регионов).