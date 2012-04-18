Девушка с блинами

Золотую медаль чемпионата Европы в Анталье, причём с повторением мирового рекорда, завоевала 21-летняя российская штангистка Татьяна Каширина. 145 кг – в рывке, 183 – в толчке, а в сумме – 328. Ровно столько осилила осенью прошлого года мощная китаянка Чжу Лулу, главная соперница нашей спортсменки в борьбе за золото предстоящей Олимпиады в Лондоне в категории свыше 75 кг. Всего у россиян пять наград высшей пробы, два серебра и четыре бронзы.

Против лома нет приёма?

Татьяна уже встречалась лицом к лицу с китаянкой – на прошлогоднем мировом первенстве в Париже. На помост тогда Каширина выходила в ранге действующей чемпионки мира, однако отстоять своё звание в споре с мужеподобной Лулу не смогла. Хотя начало очного поединка получилось для нашей молодой штангистки обнадёживающим. В рывке-то Кашириной вообще нет равных в мире. Все три подхода на 140, 145 и 147 кг (новый мировой рекорд) у Тани получились удачными. При том, что собственный вес прежде никому не известной тяжелоатлетки из Китая аж на 30 килограммов больше, чем у россиянки! Как раз именно это преимущество Чжу Лулу воплотила в толчке.

Борьба в этом упражнении складывалась следующим образом. Первый подход Кашириной на 175 кг – неудачен. Китаянка взяла 173 кг и заказала во втором подходе 181. Во второй попытке Татьяна зафиксировала 175 кг, а её китайская соперница – как и просила, 181 кг. В последнем подходе наша штангистка пошла именно на этот вес, но… не справилась со снарядом. Лулу же фантастическим образом толкнула 185 кг и установила новый мировой рекорд в двоеборье – 328 кг. Тот самый, что на минувшем чемпионате Европы повторила Татьяна Каширина. Нет, неслучайно у нас в народе говорят: «Против лома нет приёма, окромя другого лома»!

«Чтоб не пил, не курил»…

– Татьяна, вы нашли себя в самой престижной весовой категории тяжёлой атлетики. Надо думать, что по-настоящему тяжело пришлось?

– Хотите верьте, хотите нет: не тяжело. На самом деле это название нашего вида спорта всех пугает. Штанга-то менее травматична, нежели спортивные игры или гимнастика. Я, например, уже одиннадцатый год тренируюсь и не заметила, чтобы она была такой вредной или кого-то портила. Ко мне нередко тренеры подходят, комплименты делают: ты, мол, и спортсменка хорошая, и сила, и красота – всё при тебе. Значит, то, чем занимаюсь, меня не портит? И собой я тоже вполне довольна.

– Тренеры комплименты говорят, симпатизируют. А молодые люди как же?

– Тоже не в сторонке стоят, общаемся. Внимание же лишним не бывает. Хотя я на этом вопросе особо не зацикливаюсь, считаю, что пора для личной жизни не настала ещё.

– А когда будет в самый раз?

– Вот во второй раз на Олимпиаде выступлю. Может, после неё… Нет, не знаю.

– Какая-то вы в этом деле, судя вашим словам, нерешительная. Хотя могли бы элементарный роман с кем-нибудь из парней закрутить…

– Я же говорю: внимание, конечно, важно, пообщаться можно. Но замуж, дети – это всё лишнее на данный момент. Я ещё молодая, вот так сходиться – разбегаться с кем-то… К тому же у меня принципиальные требования есть: чтоб не пил, не курил. Сама этого не делаю, и человек, который станет мне близким и родным, – не должен…

…Сразу после окончания турнира в Анталье у главного тренера сборной России Давида Ригерта спросили, можно ли по итогам этих соревнований делать какие-либо прогнозы на Олимпиаду-2012 в Лондоне?

– Нет, – ответил великий в прошлом штангист. – Разница в уровне турниров слишком велика. Но даже на чемпионате Европы в женских тяжёлых весах мы показали результаты мирового уровня. Министерство спорта поставило перед нами задачу выиграть в Лондоне по два золота, серебра и бронзы. Думаю, что нынешний состав команды позволяет нам рассчитывать на выполнение плана.