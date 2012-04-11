Из «сопливых мальчишек» в чемпионы России

7 и 8 апреля воспитанники российских детдомов, школ-интернатов и кадетских корпусов оказались на борцовских коврах в Москве, во Дворце спорта МГУПИ. Там проходила VIII Спартакиада России по самбо на призы Е.Л. Глориозова. Всего турнир собрал 47 команд, в том числе из Украины, Словакии и Германии. Некоторым из них приехать помогли наши читатели.

После того как ОАО «РЖД» отказалось обеспечить бесплатный проезд детским командам из отдалённых регионов страны, основатель спартакиады, пятикратный чемпион СССР по самбо Евгений Глориозов обратился ко всем, кто хочет и может помочь ребятам поучаствовать в соревнованиях. На его призыв откликнулось более тридцати человек. Благодаря им на турнир приехали кадеты из Канска и Лесосибирска (Красноярский край), воспитанники двух детдомов г. Прокопьевска (Кемеровская область). Особенно Глориозов благодарит пенсионера из Петербурга Виталия Логинова, врача из Южно-Сахалинска Галину Бакирову и своего бывшего спортивного соперника, чемпиона СССР по самбо Супьяна Зубайраева.

После материала «Самбо для детдомовцев», который вышел в «АН» в феврале, о Спартакиаде узнали сотрудники школы-интерната во Владимирской области. Так на соревнованиях появилась ещё одна команда – из деревни Лухтоново. Всего в этом году соревновались 280 детей. «Многие команды приезжают уже несколько лет подряд. Мне приятно осознавать, что ребята выросли. Стали бороться красиво, достойно. Не как сопливые мальчишки, а как сформировавшиеся спортсмены, – отмечает Евгений Глориозов. – В этот раз не было ни одной травмы, а в прошлом году было семь. Самбисты едут хорошо подготовленными».

Чемпионами стали команды из Якутии, Тверской, Воронежской и Кемеровской областей. Спонсоры на призы не скупились. Молодые самбисты получали в подарок цифровую технику, энциклопедии, книги известных спортсменов. Награждали не только победителей, но и отличников учёбы, ребят, у которых недавно прошёл или скоро будет день рождения. Президент Международного фонда помощи ветеранам и инвалидам спорта IFAVIS Григорий Карамалак вручил плазменные телевизоры, музыкальные центры и фотоаппараты лучшим тренерам, директорам детских домов и некоторым спортсменам. Ребята получили спецпризы от председателя Всероссийской Общественной комиссии по борьбе с коррупцией Владимира Мамаева и от основателя спортивно-патриотического клуба «Слава», члена Генсовета «Деловой России» Вячеслава Тимошенко.

Неожиданно для всех поздравить участников соревнований приехали бывшие спортсмены из Франции. В 1962 г. они были в СССР на первых советских соревнованиях по дзюдо. Против чемпионов Европы выступала наша команда по самбо, капитаном которой был Евгений Глориозов. Мы победили со счётом 17:7. Шестьдесят лет спустя французские дзюдоисты вспомнили этот день короткой, но меткой фразой: «Да, вы нам тогда устроили Березину!» Они пожелали юным спортсменам не отставать от прославленных советских самбистов.

Среди гостей Спартакиады были замминистра образования и науки РФ Марат Камболов, вице-президент РАН, академик Николай Лаверов, президент Федерации самбо Москвы Сергей Байдаков, почётный президент FIAS Давид Рудман, вице-президент Всероссийской федерации самбо Михаил Шульц. Ребята в таком окружении чувствовали себя в центре внимания. И, главное, вместе с ними были их тренеры, директора детдомов – их близкие и родные люди, рядом с которыми хочется побеждать.