C подачи Юрия Гагарина

7 апреля 2012 года, в канун Дня космонавтики, на территории Звёздного городка состоялся первый международный турнир по бадминтону «Звёздный кубок вызова».

Наши против астронавтов

Бадминтон и российскую пилотируемую космонавтику связывает давняя традиция, ведущая свою историю от первого космического отряда. Бадминтон является истинно «ракетным» видом спорта, это сейчас мы говорим о нём через призму Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. А с конца 50-х годов прошлого века эта игра была важной составляющей подготовки советских космонавтов. Когда в Звёздном городке выбирали вид спорта, во-первых, с большой физической нагрузкой, во-вторых, интересный, эмоциональный, а в-третьих, нетравмоопасный, остановились именно на бадминтоне.

Николай Каманин (Герой Советского Союза №2, участник спасения челюскинцев), руководивший подготовкой космонавтов с 1960 по 1971 год, вместе с Сергеем Королёвым постарались увлечь подопечных новым и тогда мало кому знакомым видом спорта. Больше всего заинтересовались бадминтоном Юрий Гагарин и Герман Титов. Гагарин и сам подтвердил это в одном из своих интервью после полёта – в ответ на вопрос о любимом увлечении, он сказал: «Люблю играть в бадминтон. Он даёт основательную нагрузку!»

Фраза национального героя вызвала настоящий бум бадминтона в СССР. Настолько серьёзный, что Министерству лёгкой промышленности пришлось специально заниматься этой проблемой, значительно увеличив объёмы производимого для бадминтона инвентаря. Следствием этого бума является то, что и сегодня, наверное, в каждой российской семье есть комплект для игры в бадминтон.

Поддерживая эту традиционную связь, Национальная федерация бадминтона России ежегодно в канун Дня космонавтики в Звёздном городке проводит турнир «Звёздный волан». В соревнованиях принимают участие члены космического отряда, сотрудники Центра подготовки, представители НФБР. За несколько лет в турнире участвовали такие известные российские космонавты, как Юрий Лончаков, Геннадий Падалка, Олег Котов, Максим Сураев, Александр Скворцов и другие.

В наши дни освоение космоса стало международной программой, которая объединяет ведущие страны мира. Это продиктовало и необходимость выведения «Звёздного волана» на международную орбиту. Так в рамках этих соревнований в 2012 году впервые прошёл «Звёздный кубок вызова» – турнир по бадминтону между российскими космонавтами и астронавтами NASA. Он включал в себя матчевую встречу, а также личное первенство в парном мужском разряде.

В матче за первый «Звёздный кубок вызова» со стороны NASA на корт вышли астронавты Чаймберлин Блэйк, Марк Поланский, Вайсман Рид, Майстракио Рик. Престиж российской космонавтики отстаивали Максим Сураев, Геннадий Падалка, Александр Скворцов, Максим Пономарёв, Сергей Рязанский. Встреча состояла из четырёх игр – двух мужских одиночек и двух мужских пар.

Подобный формат предполагал возможность ничьей, однако россияне показали себя значительно лучше подготовленными игроками, одержав сухую победу 4:0. Кубок капитану россиян Максиму Сураеву вручили руководители Национальной федерации бадминтона России – президент Сергей Шахрай и председатель Совета Андрей Антропов. Космонавты также получили призы от спонсоров турнира – экипировку фирмы Yonex и автомобильные радары Stinger.

Меняю гольф на волан и ракетку

Своими впечатлениями от турнира поделился Сергей Шахрай:

– Идея проведения такого матча – историческая. Бадминтон давно в почёте у российских космонавтов. Ещё великий конструктор Сергей Королёв считал, что космонавты для страны – это очень дорогое и затратное удовольствие, поэтому травматичные виды спорта – футбол, хоккей – для них непозволительны. Остановились на бадминтоне, а в Америке на этот выбор обратили внимание. Сейчас, пока их шаттлы не летают, астронавты проходят подготовку в нашем Звёздном городке. Вот мы и решили отметить очередной День космонавтики матчевой встречей. Провели переговоры с Минспорттуризма, Министерством иностранных дел России, Госдепом США. В результате встреча состоялась. На сей раз американцы уступили. Но было видно, как глаза у них загорелись, они начнут целенаправленно готовиться, и планируем, что следующий подобный турнир проведём в США.

Грегори Рейд Вайсман, астронавт НАСА, не скрывал эмоций:

– Я в восторге. Если раньше мне очень нравился гольф, то после сегодняшнего дня я полюбил бадминтон. Столько возможностей в этой игре, я, когда смотрел выступления молодых игроков, показавших перед началом матча мастер-класс, был просто поражён. Насколько же интересный и разнообразный вид спорта! Будем весь год до следующей подобной встречи усиленно тренироваться и, надеюсь, дадим бой российским космонавтам.

В личном турнире победу одержала пара Скворцов Александр /Гупало Алексей, вторыми стали Сураев Максим/Фетисов Игорь, третьими – Геннадий Падалка/Вячеслав Самарцев. Отметим, что герой России Геннадий Падалка в статусе обладателя командного «Звёздного Кубка вызова – 2012» и бронзового медалиста личного первенства сразу после турнира вылетел на Байконур, откуда 15 мая отправится в свою четвёртую космическую экспедицию!