Российские парадоксы в Ницце

На прошедшем в этом французском городе чемпионате мира по фигурному катанию наши спортсмены завоевали две серебряные медали. Свой прошлогодний результат повторила пара Татьяна Волосожар/Максим Траньков. Алёна Леонова стала первой российской одиночницей, которой удалось подняться на подиум мирового первенства спустя семь лет после победы Ирины Слуцкой в Москве.

Напор и кураж

Казалось бы, на 21-летнюю Алёну Леонову, новую воспитанницу известного тренера Николая Морозова, многие давно махнули рукой. Мол, никаких особых перспектив. Все предвкушают чудеса от 15-летних кудесниц конька Аделины Сотниковой и Елизаветы Туктамышевой. В следующем сезоне эти девочки, выполняющие программы феноменальной сложности, уже смогут выступать во взрослых соревнованиях. Но под натиском молодых да ранних Алёна вовсе не думает сдаваться. В Ниццу же, по её словам ещё до начала турнира, приехала, чтобы просто покататься и получить удовольствие. Возможно, что кокетливо-легкомысленное заявление – установка Геннадия Горбунова, личного психолога фигуристки…

Какое там «просто покататься»?! В короткой программе Алёна поймала такой кураж, выдала такой неукротимый напор, что по-настоящему поразила и публику, и соперниц, и судей. В чрезвычайно органичном для неё образе лихой пиратки россиянка обскакала всех записных фавориток и завладела малой золотой медалью. Сенсация! Перед уверенностью Алёны спасовала даже четырёхкратная чемпионка Европы итальянка Каролина Костнер – сдвоила один из прыжков и в итоге стала лишь третьей.

Романтическо-трагическая произвольная программа на музыку Вагнера принесла Леоновой четвёртое место. Победила воздушная, грациозная и прыгучая Костнер. В её карьере, включающей в себя выступления на десяти чемпионатах мира, такое случилось впервые. Ступенькой ниже рядом с ней стояла на пьедестале Алёна Леонова, получившая первое в жизни серебро мирового первенства.

На пресс-конференции россиянка, отвечая на вопрос, в чём она сильнее всего изменилась за прошедший проведённый у Морозова год, сказала: не только смена тренера (прежде с Алёной работала Алла Пятова. – Прим .«АН») привела её к высокому результату. Но и то, что сама она пересмотрела своё отношение к фигурному катанию. Стала отчётливо понимать, чего хочет добиться, ставить перед собой ясные и совершенно конкретные цели. В том числе и те, что кажутся на данный момент недостижимыми. Для того чтобы был стимул поскорее их достичь.

Из грязи в князи. А могли бы и не пачкаться

Короткая программа спортивных пар завершилась обескураживающими неудачами двух сильнейших российских дуэтов. Вице-чемпионы мира Татьяна Волосожар и Максим Траньков оказались лишь на 8-м месте, а экс-чемпионы Европы Юко Кавагути и Александр Смирнов – на 11-м. Лидерство захватили трёхкратные победители мировых первенств Алёна Савченко и Робин Шелковы из Германии. Злоключения Волосожар и Транькова начались уже на разминке, где Таня упала с выброса. Этот же выброс не удался и в прокате: падения, правда, не случилось, но приземлилась Волосожар на обе ноги. Потом Траньков уселся на лёд при исполнении тодеса, да к тому же увлёк за собой партнёршу.

В свою очередь Александр Смирнов, прекрасно исполнив и практически уже закончив очень сложную поддержку, внезапно упал на спину, уложив при этом Кавагути на себя. Следом пара ошиблась и в роковом тодесе – в заключительном обороте Юко зацепила лёд телом. Комментируя катание подопечных, их великий тренер Тамара Москвина колко заметила: мол, зачем ждать продолжения – пора собирать вещички да уматывать домой. Когда позднее в произвольной программе питерский дуэт занял 7-е место, Москвина философски продолжила:

– С 11-го места можно, конечно, прыгнуть вперёд, но только теоретически. Остальные пары ведь не будут послушно ждать, что выйдут Кавагути и Смирнов и у них выиграют. Все стараются сделать лучший вариант своей программы. Что касается ошибок моих спортсменов, в них виноваты и они сами, и в какой-то степени я. Но случившееся стало полной неожиданностью. Ничего подобного у нас в поддержках никогда раньше не происходило…

Нина Мозер, тренер Волосожар и Транькова, пребывала в полном восторге после напряжённого, но зато совершенно чистого проката этой пары произвольной программы. Татьяна и Максим сделали невероятное: поднялись с восьмого места на второе. Причём для того, чтобы опередить теперь уже четырёхкратных чемпионов мира Алёну Савченко и Робина Шелковы, которым они проигрывали 8,15 балла, нашим не хватило всего 11 сотых!

Полное фиаско

Ну кто бы мог подумать, что 18-летний вундеркинд Артур Гачинский – бронзовый призёр мирового первенства – 2011 и новое лицо российского фигурного катания – так досадно потеряет это лицо на льду Ниццы? Артура во Франции постигла катастрофа – всего лишь 18-е место! Другой россиянин, Сергей Воронов, недалеко ушёл, оказавшись строчкой повыше. Это значит, что квота России на участие в следующем чемпионате мира, где будут разыгрываться путёвки на Олимпиаду в Сочи, сократилась с двух участников до одного. Похоже, положение придётся исправлять другому ученику маститого тренера Алексея Мишина – Евгению Плющенко. Он турнир пропустил из-за травмы и операции. Но даже если Женя победит на ЧМ-2013, в Сочи мы сможем выставить только двух спортсменов.