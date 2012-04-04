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Фурсенко продолжит реформы?

№ 13(305) от 05.04.2012 [«Аргументы Недели », Константин ПУГАЧЁВ ]

Фурсенко продолжит реформы?

В этом году чемпионат России по футболу завершит переход на европейский календарь осень-весна. Но на этом реформы, начатые президентом Российского футбольного союза Сергеем Фурсенко, похоже, не  заканчиваются. Впереди введение плей-офф для определения победителя турнира. «АН» решили разобраться, насколько реально будущее нововведение.

Игра на выбывание

За два с небольшим года, что Сергей Фурсенко находится на посту президента РФС, он успел зарекомендовать себя любителем эпатажа. Чего только стоит его заявление о неизбежной победе сборной России на чемпионате мира 2018 года? А Кодекс чести, по которому наш футбол живёт при Фурсенко? А твёрдое обещание сделать российский футбол чистым? И вот теперь переход на плей-офф, который должен произойти, если верить президенту РФС, уже на следующий год.

Хотя и чиновники, и специалисты говорят, что заявление Фурсенко – его личная инициатива и что в недрах РФС проект даже не обсуждался, ничего странного по большому счёту не произошло. Переход на систему осень-весна потребовал проведения третьего этапа чемпионата, в ходе которого восемь лучших команд борются за призовые места и право выступать в еврокубках, а остальные восемь ведут борьбу за выживание. Накал матчей настолько велик, что даже холодная погода не отпугивает зрителей. Если в первых после перерыва турах первая восьмёрка собирала в среднем около 10 тыс. зрителей, то в 35-м – около 16 тыс., в 36-м – почти 12 тыс., а в 37-м – уже более 16 тыс. зрителей. Выросли и телевизионные рейтинги. На всё это не могли не обратить внимание спонсоры российского футбола: «вдруг» выяснилось, что он может стать неплохим товаром, если, конечно, клубы и дальше будут вести столь же бескомпромиссную борьбу. Поэтому реакцию Фурсенко, который не раз говорил о недооценённости нашего футбола, вряд ли можно назвать спонтанной. Да и что может быть более захватывающим, чем игра сильнейших команд на выбывание? Если сомневаетесь, спросите хоккеистов…

Федун – «за»

«Не уверен, что плей-офф наилучший для нас вариант, – говорит футбольный эксперт Александр Бубнов. – Проще и привычнее совершенствовать календарь. Предположим такой вариант. По итогам чемпионата команды делятся на две восьмёрки. В первом круге клубы играют по два матча с командами другой восьмёрки, во втором – также два матча между собой. Можно поделить участников чемпионата на четвёрки и спланировать календарь так, что на каждом этапе будет борьба. Главное, чтобы не было команд, чьё место не зависит от результата».

Фурсенко также говорит, что новая система розыгрыша должна повысить конкуренцию. При этом, сколько команд будет участвовать в плей-офф, он пока не знает, есть только идея.

Она (идея) по нраву президенту московского «Спартака» Леониду Федуну. Он формулирует более конкретно. По его мнению, борьбу за медали должны вести первые четыре команды, клубы с пятого по восьмой – за места в Европе, а четыре худших коллектива поборются за выживание. Очки при этом обнуляться не будут. Кроме того, новая формула не только повысит интерес к турниру, но и увеличит количество игр, за что давно ратуют руководители ведущих российских клубов, в частности, президент ЦСКА Евгений Гинер.

Будет интересно!

Впрочем, не все готовы поддержать Фурсенко и Гинера. Так, президент «Локомотива» Ольга Смородская считает, что идею надо, прежде всего, обсудить с клубами. «Клубы – не статисты. Они как раз дают то, на что ходят люди, – говорит Смородская. – Идею проведения плей-офф нужно обсудить с лигой, а потом уже принимать решения. Сейчас я не знаю, какую схему Фурсенко хочет предложить».

Даже советник Фурсенко Константин Сарсания испытывает некоторые сомнения относительно и самой идеи плей-офф, и сроков её внедрения.

«Сейчас идут игры в первой восьмёрке, – говорит он. – В плане борьбы они интересные. Но чтобы плей-офф… У нас для этого Кубок России есть. Поэтому плей-офф в чемпионате я как-то не представляю себе. В чемпионате может быть только как сейчас. Допустим, после первого круга попадаешь в восьмёрку. Первая восьмёрка борется за первые места, остальные – за выживание. Ну, а плей-офф в чемпионате – это как-то неправильно, это уже не чемпионат».

Мнение Сарсания разделяет и генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов. «Мне кажется более правильной традиционная система проведения чемпионата, когда в течение года разыгрывается турнир, как и во всём мире. Или Россия снова хочет пойти каким-то особым путём? Может быть, мы тогда начнём играть в футбол на хоккейном поле с шайбой?»

Наконец, глава «Газпрома» Алексей Миллер оставил на форуме официального сайта «Зенита» и вовсе ироничную запись: «Если говорить о переводе розыгрыша чемпионата России на систему плей-офф, как в хоккее, то тогда надо подходить комплексно: вводить правило «30 секунд на атаку», как в баскетболе, и пробежки штрафного круга игроком, не реализовавшим пенальти, как в биатлоне… Будет интересно!»

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