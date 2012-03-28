Роковые 70 сантиметров дистанции

Прошедший в голландском Херенвене на легендарном катке «Тиалф» чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях принёс России две медали. Одну – серебряную – завоевал Иван Скобрев в беге на 1500 метров. Другая – бронзовая – досталась мужской тройке в командной гонке.

Всего же в Херенвене конькобежцы разыграли 12 комплектов наград в олимпийских дисциплинах. На трибуны «Тиалфа», рассчитанные на 12 500 зрителей, ежедневно набивалось до 20 тыс. человек. И это при том, что билеты от 15 до 100 евро исчезли из касс арены за месяц с лишним до начала турнира.

– Что же вы хотите, это Херенвен – Мекка мировых коньков! – просвещал по ходу соревнований российских журналистов в смешанной зоне лидер нашей сборной Иван Скобрев, абсолютный чемпион мира и Европы-2011. – Я впервые бежал в Херенвене на европейском первенстве в 2001-м, когда мне было 18 лет. Просто чудесный был чемпионат! Меня здесь приняли как своего. Болели, поддерживали, гнали вперёд. Невероятно, я был в шоке! Занял тогда пятое место, но привозил личным рекордам на дистанциях по 10 секунд. Но дело не в магии города, и даже не в катке «Тиалф». Дело в людях, которые тут болеют на трибунах. Совершенно особенные, знающие все тонкости нашего вида спорта. И при этом всегда готовые поддержать «чужого» вроде меня. Только потому, что им нравятся мой стиль бега, мой характер, моя тактика.

– Эти люди и на сей раз помогали по ходу турнира вам лично и вашим товарищам по команде? Даже несмотря на то что в Херенвене выступал их великий соотечественник Свен Крамер – пусть и по сокращённой программе?

– Да, всё было как всегда и для всех. Естественно, когда на дорожку выходил Крамер, за него переживали особенно оглушительно. Впрочем, для меня Свен – великий, но не Бог. В этом сезоне он бежал порой с волшебной скоростью, а местами вдруг неожиданно проваливался. В конце концов здесь же, в Херенвене, я его сделал на «десятке» этапа Кубка мира.

На чемпионате Крамер действительно сократил свою программу до минимума, решив бежать только 5000 м и командную гонку. Голландец не постеснялся признать, что бороться за награды на 1500 и 10 тыс. м он пока не совсем готов. Поэтому перед «полторашкой» специалисты и болельщики задавались единственным вопросом: кто из оставшейся в строю звёздной троицы возьмёт золото? Отстаивающий свой титул норвежец Ховард Бокко, Скобрев или американец Шани Дэвис? В итоге этим «кто» оказался 26-летний канадец Денни Моррисон, чемпион мира – 2008 в этой дисциплине. Моррисон обошёл Ивана всего на каких-то пять сотых секунды, или на 70 см дистанции!