В лучах боевой славы

23 марта во Дворце спорта «Динамо» в Крылатском прошёл международный турнир Glory World Series, известной во всём мире промоутерской версии, традиционно собирающей на своих мероприятиях только «лучших из лучших», элиту современного «боевого спорта».

По словам организаторов, с которыми объективно трудно не согласиться: «Столько звёзд единоборств на одной арене до сих пор не собирало ни одно шоу в России».

В основной файт-карте турнира зрителей ждали шесть поединков с участием суперзвёзд. Первым был бой с участием Никки Холцкена из Голландии и Дэвида Кирья из Грузии. Поединок, ожидаемо завершившийся победой более опытного и титулованного голландца, оказался весьма «плотным» и напряжённым, Кирья показал себя достойным соперником и весьма перспективным спортсменом.

Следующий бой между знаменитым дагестанским бойцом, выступающим за ОАЭ, Джабаром Аскеровым и представляющим Golden Glory Team спортсменом из Эстонии Максимом Выровским чуть было не стал сенсацией турнира. Тренирующийся в Голландии под руководством легендарного Рамона Деккерса Максим показал столь высокий уровень, что казавшийся до начала поединка фаворитом Аскеров только в добавленном четвёртом экстрараунде с большим трудом сумел вырвать победу.

В третьем поединке сошлись «тяжи» Забит Самедов, выступающий за Белоруссию, и хорват Игор Юркович. Бескомпромиссный поединок закончился победой Самедова.

Заключительные поединки вечера были сколь ожидаемы, столь предсказуемы и скоротечны. Сенсации не произошло. Именитый россиянин Сергей Харитонов одержал до неприличия лёгкую победу в первом раунде над явно не соответствующим ему по уровню и физической мощи противником из США Марком Миллером. Самый титулованный и самый габаритный боец К-1 голландец Семми Шилт в характерной манере нокаутировал уступающего ему по всем параметрам Бриса Гуидона из Франции. А «молодой да ранний» темнокожий голландский крепыш Эролл Циммерман, как и обещал на предтурнирной пресс-конференции, в первом раунде отправил в нокаут легенду К-1, «пенсионера» из Франции Жерома ле Баннера.

По завершении мероприятия, которое стало вторым по счёту из проводимых в Москве промоутерской компанией Golden Glory, можно с уверенностью сказать, что, несмотря на некоторые имевшие место недочёты, международную турнирную серию Glory World Series в России ждёт большое будущее.