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Попадет ли Челябинск в книгу рекордов Гинеса?

№ 12(304) от 29.03.2012 [«Аргументы Недели », Павел ЛЫСЕНКОВ – «Советский спорт», специально для «Аргументов неделi» ]

Попадет ли Челябинск в книгу рекордов Гинеса?
Евгений Кузнецов

В полуфиналы Кубка Гагарина попали те, кто и должен там быть. На Западе – СКА против «Динамо», на Востоке – «Трактор» против «Авангарда». «АН» вместе с хоккейным экспертом Сергеем Гимаевым разбираются, кто станет чемпионом КХЛ, и предполагают, когда в сборную России приедет Александр Овечкин.

Как сдержать Анисина

В полуфинале на Западе будут кипеть латиноамериканские страсти. СКА против «Динамо». Питер против Москвы. Поребрик против бордюра, парадная против подъезда… Две столицы России, две разные философии. Хозяин СКА – «Газпром», девиз «Динамо» – у нас не может быть долларовых миллионеров.

Тренеры там горячие. Милош Ржига из СКА может во время матча залезть на трибуну, если его удалит арбитр. Постоянно кричит на судей и жестикулирует на лавке, как итальянец. Олег Знарок в агрессии атакует журналиста, который косо на него посмотрел, оскорбляет жён игроков «Торпедо», трясёт за голову лучшего бомбардира своей команды Михаила Анисина, который лезет в драку… Знарок – бразилец по крови.

Когда пан Милош и Олег Валерьевич встретятся на пресс-конференции, как бы они не подрались. Этот полуфинал – как бочка с сухим порохом. А спичек по ходу серии поднесут столько, что мало не покажется.

– В этой серии ставлю на СКА. Там выше уровень команды, – объясняет Сергей Гимаев. – Но у «Динамо» есть шанс на победу. Важно навязать питерцам свою фирменную игру от обороны. Если долго держать счёт ничейным, то СКА занервничает. А свои один-два гола москвичи обязательно забьют. Отдельно отмечу Анисина – форвард маленький, но такой вёрткий, что его трудно остановить. Соперники часто хватают на нём удаления…

…Когда «Динамо» играло с «Торпедо» в четвертьфинале, то собрало 13 500 болельщиков на Ходынке. Но в полуфинале команда Знарока вернётся в старенькие «Лужники». Динамовцы привыкли к этому стадиону, там низкая арендная плата. Ради этих плюсов «Динамо» жертвует посещаемостью. Но при этом публикует призыв на официальном сайте: «Люди, приходите на хоккей, громче поддерживайте нашу команду!»

Где логика?

Акцент на Кузнецове

В полуфинале на Востоке пошли ещё дальше. На ледовой арене «Трактора» во время первого матча полуфинала с «Авангардом» решили установить мировой рекорд… по шуму. Специалисты Роспотребнадзора обещали произвести замер децибел, зарегистрировать данные и отправить их в Книгу рекордов Гиннесса.

Это не первый случай, когда Челябинск рвётся к славе. Пробейте по Интернету – вот в день 272-летия города проводили акцию «Челябинск улыбается миру», когда на площади Революции собрались 10 тыс. человек и выстроились в 80-метровый смайлик. А ещё в цирке Челябинска есть умные бобры, которые демонстрируют акробатическое мастерство под куполом. Дрессировщики Виктор и Татьяна Сильченко узнали, что такой номер единственный в мире и достоин Книги рекордов Гиннесса.

– Я бы сделал акцент на Евгении Кузнецове, – возвращает нас к хоккею Сергей Гимаев. – 19-летний форвард «Трактора» набрал пять очков в семи матчах плей-офф. Индивидуально сильный игрок. Очень большой талант. Прекрасное катание, руки, габариты. Умеет создать голевой момент из ничего. Уверен, финский тренер «Авангарда» Сумманен скажет играть плотно с Кузей, чтобы тот не принимал шайбу. В такую персональную опеку попадали Овечкин, Яшин и другие большие звёзды… Но всё-таки в этой серии ставлю на «Трактор». Команду возглавляет Валерий Белоусов – мудрый и тактически грамотный тренер ещё советской школы. Думаю, он переиграет Сумманена. И конечно, преимущество своего льда в серии будет только на руку Челябинску.

Овечкин едет в Новогорск

А за океаном только завершается регулярный чемпионат. «Вашингтон» проиграл дома «Буффало» (1:5) и резко снизил свои шансы на выход в плей-офф. Это значит, что сборная России скоро получит в распоряжение Александра Овечкина, Александра Сёмина и молодого защитника Дмитрия Орлова. Уже 1 апреля стартуют сборы в Новогорске. Неизвестно, пригласит ли главный тренер Зинэтула Билялетдинов на них всю троицу. Но насчёт Овечкина ясно – без этого игрока не обойдутся.

Александр провёл худший сезон в карьере. Это вызвано многими причинами – начиная от бездарного тренера «Вашингтона» Дэйла Хантера и заканчивая самим Овечкиным, который изменился не в лучшую сторону и даже перестал говорить по-русски, отказывая в интервью нашей прессе.

– Все мы хотим вернуть прежнего Овечкина, которого называли Александром Великим, – говорит Сергей Гимаев. – Жду, когда Саша приедет в сборную Билялетдинова – своего учителя и духовного наставника ещё по «Динамо». Уверен, он поставит Овечкина в первое звено, хотя при Быкове форвард выходил в третьей-четвёртой тройках, что отражалось на его игре. Я верю, что Билялетдинов поможет Овечкину найти себя.

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