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Про моего Валентина снимут фильм

№ 12(304) от 29.03.2012 [«Аргументы Недели », Дмитрий ШАБЛОВСКИЙ ]

Про моего Валентина снимут фильм

53 года они были не разлей вода: великий футболист «Торпедо» и сборной СССР Валентин Иванов и не менее знаменитая гимнастка, олимпийская чемпионка Лидия Иванова, в девичестве Калинина. Потом оба стали тренерами. Иванова работала судьёй и телекомментатором – везде с успехом. И по жизни они по-прежнему шли вместе. Казалось, так будет всегда.

Но 8 ноября 2011 года Валентина Козьмича не стало. И легенда в семье Ивановых осталась одна…

Мы – как дети динозавров

На стеллаже на даче у Ивановых – две одинаковые награды, два бронзовых венка. Спортивная премия «Слава» в номинации «Легенда».

– Лидия Гавриловна, вы сами себя легендой ощущаете?

– Да что вы! Я просто возрастная гимнастка. Аж из первой половины прошлого столетия! Это так ужасно звучит! – Иванова задорно смеётся. – Да, всё дальше уходит наше поколение в область древних преданий. Иногда даже подтруниваю над подругами: «Мы, – говорю, – как дети динозавров!» И чемпионов Европы – 1960 осталось всего несколько человек. А ведь Валентин Козьмич умер самым старшим из всех. Другие уходили в 58, в 60, в 61. А Валя 11 дней не дожил до 77 лет…

Нас всё меньше, но тем ближе друг другу мы становимся. Говорят, женской дружбы не бывает. А мы с Маниной и Латыниной всё время общаемся, хотя в спорте конкурировали страшно. Ни дня нет, чтобы не созвонились. Когда в мой дом пришла беда, подруги окружили заботой. Вытащили, к примеру, на чемпионат России по гимнастике среди молодёжи. Я там не просто болванчиком сидела, а с интересом наблюдала за новым поколением. Девчоночки и мальчишечки у нас такие очаровательные, их так много! Я просила тренеров: «Пожалуйста, терпите! Появилась звёздочка в ваших руках – не ломайте, дайте раскрыться!»

Приносит большую радость и то, что сейчас про Валентина Козьмича и всю футбольную сборную 50–60-х снимают большой художественный фильм. Это делает кинопродюсер и просто прекрасный человек Михаил Борисович Зальцман.

Я одарённая, способная и ленивая

– Какое мгновение из прошлого чаще всего вспоминается?

– Едем как-то на поезде большой спортивной делегацией. Валентин в другом вагоне. Вдруг стучит в окошко. Протягивает яблочко. Такие в те времена делали подарки. А теперь жена футболиста рассказывает: «Выглядываю в окно, а муж машину подарил».

Скажу честно: когда Валентин сделал предложение, мне эта гимнастика сделалась побоку. Футболисты  – ребята разгульные. Приходили с игры, собирались у нас дома. Хулиганили, долго не успокаивались. А мне-то утром на тренировку, не высыпаюсь! За счёт природных данных выкручивалась. Я всегда была такая: одарённая, способная, но ленивая-я-я! Так самозабвенно, как, допустим, Латынина, не тренировалась никогда.

– Как вам удалось так долго хранить семейное счастье?

– Нас никогда не видели порознь. Футболисты во все времена были популярны. Девочки перед ними воображали. Валентин – живой человек. Ясно, ему кто-то мог понравиться. Замечаю: «Ага, на эту глаз положил». Предлагаю: «Давай за стол пригласим!» И за этим-то столом я «конкурентку» и уничтожала – умом. Сразу становилось понятно: сидит дура дурой, поговорить не о чем. Вот такие были у меня женские приёмчики.

Я почти всю жизнь работала. Но заканчивался трудовой день – и мчалась домой, где меня ждали он и наши дети. И лестничные пролёты на пути в квартиру казались вечностью. Так длилось не месяц и не год. Всю жизнь.

Стрельцов – сильный на поле, беззащитный в жизни

– Кого Валентин Козьмич считал сильнейшим футболистом?

– Эдика Стрельцова. Если б тот на чемпионат мира поехал, то самого Пеле бы на завтрак съел! Валя так говорил про Эдика: самый сильный на поле, самый беззащитный в жизни.

– А вы?

– Никогда не бралась за разбор игры. Был случай, корреспондент поймал после матча. Я комментировать отказалась. Он: «А вот жена такого-то согласилась». «Так к ней и обращайтесь, раз она разбирается!» – отвечаю. Хотя на футбол ходила часто. В молодости Валя всегда приглашал, но времени из-за учёбы и тренировок не хватало. Прибегала к финальному свистку. Быстренько узнавала: кто победил, кто забил. А забивали чаще всего Иванов да Стрельцов. Один раз так и попалась. Перепутала очерёдность голов!

Валя как-то пошутил: бросай, говорит, гимнастику. А я ему: «Тогда ты бросай футбол!» Ничего не понимала! Уйди он из футбола, что бы мы ели?

Сначала Валентина не совсем правильно лечили

– Расскажите, как вы пытались бороться с болезнью Валентина Козьмича?

– Врачи вначале выбрали не лучший способ лечения. Накачали Валю препаратами, подавляющими волю. И он угас. К счастью, о проблеме случайно узнал Михаил Зальцман, который снимал фильм о Вале. За свой счёт нанял лучших специалистов, полностью оплатил лечение импортными лекарствами. И Валентин Козьмич ещё на полгода вернулся будто прежний. Иногда по 2–3 дня был почти как раньше.

Только в последние полгода перед смертью болезнь стала резко прогрессировать. И уже никто не мог помочь. У Вали редко случались просветления, но я его никуда не отдавала, заботилась день и ночь…

Сейчас всё вокруг напоминает о нём. Вот тут он сидел. А вот тут гулял. И часто вспоминаю его слова: «Почему из всех женщин выделил Лидию? А чего выделять? Для меня она сразу была лучше всех!»

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