Каким макаром Макарова удивит Ниццу?

Президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков на днях объявил состав нашей сборной на чемпионат мира в Ницце, который пройдёт с 26 марта по 1 апреля. До последнего момента не был ясен вопрос с третьей фигуристкой-одиночницей, которая будет представлять страну на мировом первенстве. В конце концов решено, что ею станет Ксения Макарова.

С американским акцентом

В этом сезоне Ксения пока отметилась тем, что провалила произвольную программу на недавнем чемпионате Европы. Однако ей устроили серьёзную проверку на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге. Девушка произвела благоприятное впечатление на членов исполкома федерации и была включена в команду России. Её окончательный состав выглядит так. Женщины. Алёна Леонова, Полина Коробейникова и Ксения Макарова. Мужчины. Артур Гачинский и Сергей Воронов. Пары. Юко Кавагути/Александр Смирнов, Татьяна Волосожар/Маким Траньков и Вера Базарова/Юрий Ларионов. Танцы. Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьёв, Елена Ильиных/Никита Кацалапов, Екатерина Рязанова/Илья Ткаченко.

Возвращаясь к Макаровой, напомним о её ошеломительном и ярком появлении в элите отечественного фигурного катания. Ведь до декабря 2009-го о талантливой русской девочке-одиночнице, с восьми лет живущей в США, не знали даже специалисты. Точнее, знали её родителей – бронзовых призёров Олимпиады-84 Олега Макарова и Ларису Селезнёву. Они-то и привезли 17-летнюю дочь, которую с детства тренировал отец, из Америки на чемпионат России в Санкт-Петербург. И её прокат в короткой программе взрослого первенства страны тогда произвёл подлинный фурор. На фоне даже ещё более молодых звёздочек, которые довольно сложные каскады щёлкали как орехи, катание Ксюши выглядело иначе. Сильное, эффектное, элегантное, зрелищное. Впечатлённый Александр Жулин, известный тренер, категорично заявил, что это совсем не подростковое катание, но – по-настоящему женское.

Правда, стать первой в короткой программе Макаровой в Питере не удалось. Зато после произвольной с лица Ксении не сходила лучезарная улыбка. А отец озадаченно потирал подбородок: неужели его дочка с места в карьер стала чемпионкой России?

– Сюрприз, – заметил чуть позже Олег Макаров. – Мы ведь не так много ещё работали над взрослыми программами. Они же длиннее и сложнее юниорских. А тут… Первое выступление в России – и сразу победа!

– После такого потрясающего катания Ксюши невольно возникает вопрос: неужели ей не предлагали выступать за США? – репортёры взяли Макарова-старшего в плотное кольцо.

– Почему же, предлагали. Одно время она даже входила в американскую сборную по своему возрасту. Но Ксения – россиянка, пусть у неё и есть небольшой американский акцент. Когда пришла пора, мы позвонили в Россию, спросили: нужны ли мы? Нам не отказали, помогли с костюмами, инвентарём. У нас даже нет гражданства США – ни у меня с женой, ни у Ксюши. Наверное, это банально прозвучит, но, работая в Америке, мы остались патриотами своей страны…

Через время, через океан

С той поры немало воды утекло, многое изменилось в жизни Ксении и её семьи. Об этом не так давно рассказал всё тот же Олег Макаров. Его дочь переехала из американского Ньюборга в Петербург к новому тренеру Евгению Рукавицину. По словам её отца, для всей семьи это стало очень тяжёлым испытанием, стрессом. Ведь дочка на отлично закончила школу в США, поступила в колледж. Вырвать её из привычной среды, надолго расстаться… Будто бы родители бросили дочь на произвол судьбы! – разводил руками Макаров. – Ни друзей, ни языка! Сейчас-то у неё с русским дело обстоит гораздо лучше, может свободно и читать, и писать. Мама старается приезжать к дочке в Питер как можно чаще. Этого, как подчеркнул Олег, конечно, мало. Но что делать? В Америке даже те тренеры, которые приехали из России, работают только за деньги. Они не ставят перед собой цели сделать что-то для спортсменов, их главная задача – заработать. Перед тем как отправить Ксюшу в Россию к Жене Рукавицину, мы очень долго думали, почти год…