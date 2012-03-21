Увидеть Югру и влюбиться в Россию

Биатлонный сезон по традиции завершился финальным этапом Кубка мира в Ханты-Мансийске. Как всегда в последние годы, в столицу Югры с удовольствием приехали большинство мировых звёзд этого популярнейшего вида спорта, множество болельщиков из других регионов нашей страны и из-за рубежа. Пожалуй, единственное, чем наши фанаты были разочарованны: всего лишь одну российскую награду – бронзовую – взял в масс-старте Антон Шипулин.

Визитная карточка

Спортсмены на самом деле очень любят Ханты-Мансийск. За внимание, которое им тут неизменно оказывают организаторы и местная публика, за щедрые на веселье здешние вечеринки. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова каждый год напоминает, что, постоянно принимая топовые соревнования, столица Югры уже превратилась в нечто наподобие мировой биатлонной столицы: «Биатлон – это одна из наших визитных карточек, – подчеркнула Комарова на сей раз перед открытием турнира. – И мы стремимся, чтобы приезжающие на состязания болельщики получили от пребывания в нашем округе как можно больше приятных впечатлений. Нам есть что предложить гостям. По-нашему, увидеть Югру – значит влюбиться в Россию!

Где ещё увидишь подобное? Местная биатлонная трасса находится по большей части в лесу. Но расположен этот живописный массив фактически в центре города. Потрясающе красивый мост с аркой неподалёку от стадиона восхищает всех. Видимо, отнюдь не случайно легендарный норвежец Оле-Эйнар Бьорндален обожает выступать именно здесь. А родившаяся в Ханты-Мансийске россиянка Светлана Слепцова испытывает, по её словам, двойственные чувства. «С одной стороны, я так рада приехать домой, насладиться солнечной погодой и лёгким морозцем после унылого Рупольдинга (в этом немецком городке недавно прошёл чемпионат мира. – Прим. «АН») с тающим снегом. С другой – выступать перед кем-то из своих родных очень трудно. Я не из тех, кому внимание близких добавляет уверенности!»

Под пихтами не было Пихлера

Наша женская команда без заболевших лидеров – Ольги Зайцевой и Ольги Вилухиной – выглядела в Ханты-Мансийске совсем податливой. Её представительницы, включая Слепцову, оказались не способны бороться не то что за подиум – за позицию внутри десятки сильнейших. К тому же как-то подстегнуть их на трассе, воодушевить было некому: старший тренер команды Вольфганг Пихлер сам слёг с сильным бронхитом. Так что зрителям пришлось ловить кайф от схваток между великой немкой Магдаленой Нойер и восходящей звездой мирового биатлона белоруской Дарьей Домрачевой, которые выясняли, кому из них достанется Кубок мира. Подавляющее большинство переживало за почти нашу Дашу. В Югре её любят особенно: Домрачева – уроженка соседней, если так можно выразиться, Нягани. Не попав в своё время в состав российской сборной, она заявилась за белорусскую команду и за несколько лет выросла до уровня фаворитов. Нойер, заранее объявившая о завершении после нынешнего сезона карьеры, в конечном итоге взяла свой последний Кубок…

Свой первый за последние несколько лет Кубок наций всё-таки взяла в Хантах и женская сборная России. Что позволило тому же Вольфгангу Пихлеру заявить о том, что он отнюдь не разочарован итогами сезона. «Давайте посмотрим: у нас было 5 побед, 11 подиумов – это лучше, чем в прошлом году, – рассказывал немецкий специалист в одном из своих интервью. – Конечно, все вспоминают неудачу на чемпионате мира и делают выводы, но я считаю, что дела обстоят не так плохо, как кажется. До начала сезона я говорил, что хочу выиграть Кубок наций, подтянуть команду в целом к более высоким результатам. В этом отношении был сделан первый шаг. Показанные результаты – разумеется, не то, что нам нужно в Сочи, но это хороший первый шаг. В том же Рупольдинге у нескольких наших биатлонисток были и удачные гонки. Например, у Светланы Слепцовой, для которой чемпионат мира стал едва ли не лучшим. Или для Ольги Зайцевой, которой удались гонка преследования и масс-старт. Возможно, нам где-то не хватило удачи…»

Картонный манекен Шипулина

В Ханты-Мансийске удачи явно не хватило и команде российских парней. Единственная бронза досталась Антону Шипулину под занавес соревнований – в масс-старте. Этот масс-старт собрал шесть тысяч зрителей только по билетам. Поскольку доступ к трассе перекрыт не был, фактически болельщиков набралось раза в два больше. Нетрудно представить, как эмоционально поддерживали болельщики Антона по ходу гонки. Точно отстреляв на заключительном огневом рубеже, он отправился с него следом за недосягаемым уже норвежцем Эмилем Хегле Свендсеном. Казалось, что сохранить серебро Шипулину вполне удастся: ближайшие преследователи располагались в 20–30 секундах позади. Не вышло – вконец уставшего Антона настиг немец Арнд Пайффер…

– Почему вы так много проиграли Пайфферу на заключительном круге? – терзали бронзового призёра вопросом репортёры после окончания гонки.

– На первых кругах я тащил всю группу и наработался. Тренеры кричали, что немец догоняет, но я уже не смог ничего сделать. Прибавить в скорости – одна из главных задач на будущее. Своим ходом сейчас я недоволен.

– В гостинице для спортсменов установлен ваш картонный манекен. Таким способом вы стараетесь привлечь внимание к собственному благотворительному фонду. Деньги, вырученные от продажи кружек, шарфиков и тарелок с изображением сборной России, пойдут на помощь брошенным и больным детям. Вам-то самому кто-нибудь помогал всё это организовать?

– Да, у меня очень хороший исполнительный директор Лариса Владимировна Плотникова. Она мне сразу сказала, чтобы в Ханты-Мансийске занимался своим делом – тренировался, выступал, а за фонд не волновался. Месяца три она готовилась к этому этапу Кубка мира. Я усилий почти не прикладывал. Но уже после завершения сезона обязательно соберу совет фонда, и мы подумаем над новыми программами.