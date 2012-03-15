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Бейсболу на Невских берегах уже сто лет!

№ 10(302) от 15.03.2012 [«Аргументы Недели Санкт-Петербург», Эдуард ДВОРКИН ]

Бейсболу на Невских берегах уже сто лет!

Американский бейсбол схож с русской лаптой. Вот почему в нашей стране этой игрой увлекаются 100 лет: матч с участием английских и американских моряков состоялся в Санкт-­Петербурге 3 июня 1911 года на спортивном поле Английского клуба на Малой Болотной улице (ныне — ул. Красного Текстильщика).

В современном Санкт­-Петербурге бейсбол начал свое возрождение относительно недавно, хотя первые попытки отмечались еще в перестроечные годы. «Первая детская бейсбольная команда была создана тогда еще в Ленинграде в 1990 году, — вспоминает руководитель Федерации бейсбола Санкт­-Петербурга, президент и главный тренер клуба «Северные звезды» Денис Новокшонов. — Два игрока команды “Спецтранс” (которая выступала в чемпионате СССР) Андрей Борисенок и Андрей Миньков организовали команду. Был произведен первый набор детей преимущественно 1977 и 1978 годов рождения. Команду принял под свое крыло Центр по работе с молодежью “Октябрьский”, и она получила название “Петербургские львы”».

Спустя три года к развитию бейсбола в Санкт-­Петербурге подключился извест­ный тренер и миссионер Ричард Спунер. Активную помощь ему оказывал российский бизнесмен Александр Николаев. Поэтому новую команду решено было назвать «РичАл», а возглавил ее Игорь Сапожников. В 1994 году было открыто первое в Санкт-Петербурге отделение бейсбола в ДЮСШ «Локомотив». Дуэт тренеров составили Андрей Борисенок и бывший главный тренер «Спецтранса» Владимир Чепурнов. В 1997 году Владимир Геннадьевич ушел из спорта, но через два года тренеров в ДЮСШ «Локомотив» снова стало двое: команду 1988–1990 годов рождения приняли Новокшонов и Борисенок.

Денис Новокшонов, как истинный энтузиаст, с грустью вспоминает о тех годах. Ведь в 2000-­м команда юниоров «Локомотива» стала бронзовым призером первенства России, а через год выиграла чемпионский титул! Тем удивительнее, что вскоре руководство ДЮСШ «Локомотив» сократило тренеров и закрыло отделение бейсбола. Увы, но логично объяснить те действия невозможно до сих пор...

«В 2005–2007 годах талантливые молодые игроки Санкт­-Петербурга продолжили искать счастья, выступая за команды других городов страны, — продолжает Денис Новокшонов. – Я никогда не забуду, когда в матче за третье место первенства России среди юниоров встретились “Ярославские Медведи” и ДЮСШ “Балашиха”. В обеих командах были игроки и тренеры из Санкт­-Петербурга!»

В чемпионате России все эти годы лучшие игроки с берегов Невы выступали также за команду из Ярославля. Естественно, ситуация очень расстраивала игроков и тренеров. И все же пять лет назад она кардинально изменилась, когда Комитет по физической культуре и спорту Санкт­-Петербурга выделил бейсбольной команде «Северные звезды» средства для участия в чемпионате России. Уже в дебютном сезоне петербуржцы заняли второе место в группе «Б», при этом лидировали почти весь сезон, а уступили первую строчку только в конце чемпионата. В 2009 году команда впервые вышла в плей­-офф и заняла 6­-е место в чемпионате России. Денис Новокшонов отмечает, что эти успехи не остались незамеченными Комитетом по физической культуре и спорту Санкт­-Петербурга. Летом 2010 года было принято решение об открытии отделения бейсбола и софтбола в ДЮСШ «Выборжанин» Выборгского района. И уже в 2010 году сборная Санкт­-Петербурга заняла третье место на II летней Спартакиаде молодежи России, а в 2011 году привезла домой «бронзу» с V летней Спартакиады учащихся России. Прошлогодние награды — полностью заслуга отделения бейсбола и софтбола в ДЮСШ «Выборжанин».

Сейчас в ДЮСШ «Выборжанин» бейсболом занимается 150 детей, а уже в следующем году тренеры планируют увеличить число юных бейсболистов до 200. За полтора года были сформированы команды всех возрастных категорий, кроме юниоров.

«Цели на сезон поставлены высокие: в чемпионате России выйти в плей­-офф, а в первенствах России среди ювенилов (10–12 лет) и кадетов (13–15 лет) побороться за медали с более опытными командами Москвы и Московской области», — резюмирует Новокшонов. 

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