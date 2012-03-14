Лыжи у наших стоят, а у винтовок сбился прицел

На завершившемся в немецком Рупольдинге чемпионате мира по биатлону сборная России взяла лишь две бронзовых медали. Это худшее её выступление в постсоветской истории, оглушительный провал! Даже на прошлогоднем мировом первенстве в Ханты-Мансийске, после которого на команду обрушился шквал критики, наши завоевали три серебряных награды…

Без слёз не взглянешь

Что же случилось в Рупольдинге, куда российская сборная отправлялась с неофициальным медальным планом на три первых места и желанием бороться за пьедестал в каждой гонке? Конечно, детальный «разбор полётов» специалистами ещё впереди. Но и невооружённым глазом было видно, что и ребята, и девушки нашей команды неважно стреляли, проигрывая бегом соперникам вызывающе много. Вспомнить хотя бы, как больно было смотреть на выступление нового лидера мужской сборной Антона Шипулина в завершавшем чемпионат масс-старте на 15 км. Того самого Шипулина, который блестяще провёл гонку преследования и первый этап эстафеты. Теперь же Антон демонстрировал абсолютно худший ход среди всех участников…

– С первого круга стало ясно, что гонка похоронена, – в сердцах прокомментировал Шипулин репортёрам в смешанной зоне. – На каждом круге я проигрывал по полминуты. Так плохо мои лыжи не ехали никогда! Даже на тренировочной паре я бы пробежал гораздо лучше. На откатке сам выбрал лучшую пару, но затем сервис её сделал так, что хуже некуда.

Естественно, журналисты поинтересовались мнением главного сервисмена сборной австрийца Антона Нойнера. Тот безапелляционно заявил, что не сделал в Рупольдинге ни одной ошибки. А в плохих лыжах виноват сам Шипулин, который выбрал неправильную модель для дождливой погоды. В общем, лыжи не скользят по снегу, винтовки стреляют «в молоко», а все вокруг кивают друг на друга.

Не пихайте Пихлера? Как же, как же…

Тот же Вольфганг Пихлер ещё пару лет назад разорялся на каждом углу о том, что все российские биатлонисты сидят на допинге и только этим объясняется их уверенный бег по лыжне. А когда их сняли с иглы, то все они, что мужчины, что женщины сдулись как воздушные шарики. Тогда Пихлер работал со сборной Швеции, которая звёзд с неба не хватала. За исключением, конечно, гениальной Магдалены Форсберг, которую немецкий тренер и открыл. Возглавив женскую сборную России, он убедился, что гениев в ней нет. Ну так ищи, экспериментируй, пробуй в составе эстафеты новых исполнительниц. Но – нет: «чемпионат мира – не те соревнования, где можно себе позволить проверять молодых», – сказал, как отрезал, решительный Пихлер.

И поставил в состав эстафеты в Рупольдинге опытную Анну Богалий-Титовец, которую потом публично унизил. Мол, это была его, тренера, грубейшая ошибка. Ну так и спрашивай прежде всего с себя! В эстафете наши девушки заняли седьмое место. Одиннадцать промахов на четверых, допущенных россиянками, – это чересчур много. Но для данной конкретной гонки некритично: победившие немки промазали десять раз, занявшие третье место норвежки – и вовсе двенадцать. Анна Богалий-Титовец на третьем этапе стреляла безумно медленно. А ногами наши биатлонистки проигрывали так сильно, что шансов бороться с соперницами из ведущих команд у них, в сущности, не было никаких. После финиша Аня, одна из самых заслуженных спортсменок в нынешней женской команде, прямо сказала, что после такой неудачи с биатлоном ей надо завязывать. «Что дальше? Думаю, что пора уходить в декрет – за дочкой»…

Михаил Дмитриевич, пожалуйста, не бросайте нас

Вскоре по окончанию чемпионата президент Союза биатлонистов России Михаил Прохоров сделал красноречивую запись в своём блоге: «Очень расстроен. Мы катастрофически – причём совершенно неожиданно – проиграли обе эстафеты: и мужскую, и женскую. Это чудовищный провал. Три месяца, пока шла предвыборная кампания, я почти не уделял внимания тому, что происходит с нашей командой. Это моё упущение, моя вина как президента Союза биатлонистов России. Ни на кого не собираюсь эту вину перекладывать. Хотя, насколько я знаю, ничто не предвещало такого фиаско. Сразу после окончания чемпионата начну серьёзно разбираться с ситуацией. Нужно понять и проанализировать, в чём причины плохих результатов нашей сборной. Если пойму, что дальше не в состоянии эффективно совмещать руководство биатлоном и политику, не исключено, что в конце года сам подам в отставку с поста президента Союза».

То есть Прохоров готов уйти. Но вместе с ним уйдут и немалые деньги, которые вкладывались в биатлон. Сейчас работающие в нём люди получают больше всех в мире спорта, кроме футболистов и хоккеистов. Биатлонный народ не заинтересован в уходе олигарха. По его мнению, будет по-мужски, если Прохоров начнёт работать на посту руководителя засучив рукава, добьётся достойного выступления сборной России в Сочи. Ну а потом со спокойной душой можно сосредоточиться на политике.