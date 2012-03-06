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Пока что слегка забронзовели

№ 9(301) от 06.03.2012 [«Аргументы Недели », Дмитрий МИХАЙЛОВ ]

Пока что слегка забронзовели
Ольга Вилухина

В немецком Рупольдинге продолжается чемпионат мира по биатлону. В воскресенье наши спортсмены наконец-то завоевали первые его награды. Антон Шипулин и Ольга Вилухина заняли третьи места в гонках преследования.

Коварная трасса

Помешанные на биатлоне немцы, похоже, вознамерились установить своеобразный мировой рекорд. За десять дней соревнований маленький городок с населением всего-то шесть с половиной тысяч жителей посетят 300 тыс. болельщиков! На чемпионат аккредитовано три сотни журналистов, 22 телеканала и радиостанции вовсю ведут из Рупольдинга репортажи на десятки стран мира. Немудрено: в уже состоявшихся смешанных эстафетах, спринте и гонках преследования, а также в предстоящих индивидуальных гонках, эстафетах и масс-старте приняли и ещё примут участие представители 45 стран. Подобного не было даже на Олимпийских играх в Ванкувере!

«Трасса в Рупольдинге очень скоростная, – предупреждал ещё до начала турнира двукратный олимпийский чемпион, консультант сборной России Сергей Чепиков. – С крутыми подъёмами и коварными спусками. В команде Германии огромное внимание уделяется силовой подготовке. Поэтому в условиях, когда снег местные организаторы для удобства своих будут всеми правдами и неправдами стараться утрамбовать, для всех остальных на первый план выйдет работа сервисменов по филигранной подготовке лыж…»  Предупредил ведь так чётко, что к гадалке не ходи! Наши неудачи в смешанной эстафете и спринте объяснялись тем, что воспользовались не теми лыжами. Это признали и спортсмены, и тренеры, и сервис-бригада.

Ещё одно предупреждение Чепикова – про коварство спусков – подтвердил после спринтерской гонки 24-летний Антон Шипулин.

– В спринте понервничать пришлось всем. Там ведь упал не только Женя Устюгов, а человек пять-шесть. Я и сам дважды чуть не навернулся. Дело в том, что здесь очень сложные подъёмы, на которых сильно забиваются ноги – становятся ватными. И вот в таком состоянии ты выходишь на спуск, где в середине лёд, а по краям снежная каша. Она образуется оттого, что почти все идут «плугом». Если лыжа, не дай бог, хоть краешком попала в этот снег, удержаться на ногах становится почти невозможно.

– В гонке преследования вам, стало быть, в этом месте пришлось особенно страховаться?

– В преследовании трассу немного «обрезали», так что этого спуска не было. Не будет ни в эстафете, ни в масс-старте.

– В гонке преследования, где вы взяли свою первую в жизни индивидуальную медаль, на старт вышли с 65 секундами отставания от лидера…

– Конечно, нагнать француза Мартена Фуркада с лысым шведом Карлом Юханом Бергманом было нереально. Но достать австрийца Даниэла Мезотича стоило попробовать. И я это сделал, взяв себя в руки после единственного за гонку промаха на первом рубеже. Нагнал австрийца и, что называется, унёс ноги от норвежского монстра Эмиля Хегле Свендсена… 

На финиш гнали эмоции

28 марта Ольге Вилухиной исполнится 23 года. Она заранее сделала сама себе роскошный подарок ко дню рождения: завоевала первую в карьере награду чемпионата мира. Да в какой суперкомпании!

– Оля, как воспринимаете легендарную немку Магдалену Нойер и новоиспечённую чемпионку в преследовании Дарью Домрачёву из Белоруссии? Могли представить себя в равном с ними соперничестве?

– Очень уважаю этих спортсменок. Мне даже жаль, что Нойер уходит из спорта – с удовольствием бы с ней побегала. А что касается соперничества, то, посидев рядом с ними на пресс-конференции, я лишний раз имела возможность убедиться, что Лена с Дашей такие же люди, как и я. Раз у меня получилось заехать вместе с ними на подиум, значит, получится и в дальнейшем.

– Рассказывают, что на гонку вы взяли абсолютно новые лыжи. Почему?

– Так посоветовал мне наш специалист по лыжам Ханс-Петер Фойдль. На обкатке он предложил на выбор три пары, и мы вместе пришли к выводу, что новые едут лучше других. Лыжи действительно работали фантастически, значительно лучше, чем в первых двух гонках.

– Как в целом можете оценить свою стрельбу?

– За три гонки я промахнулась всего один раз, поэтому есть все основания быть довольной собой. Очень надеюсь, что и во всех остальных гонках, которых осталось три, у меня получится выступить хорошо.

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