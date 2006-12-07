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Отложенная свадьба

№ 31(31) от 07.12.2006 [«Аргументы Недели », Дмитрий АНТОНОВ ]

Отложенная свадьба
Этот выброс дорогого стоит

 

 

Недоброжелателям назло

- Маша и Леша, то вам намекали постоянно на то, что уходить пора, а минувшим летом все дружно бросились уговаривать остаться. Не было желания сказать: извините, мол, а где вы были раньше?

А.Т.: Обычно я всегда Машу убеждал: давай еще годик покатаемся. А тут все само собой получилось. Я ждал решения Маши, не давил на нее и думал: ну, не захочет человек - не надо. Будем чем-то другим заниматься. Но оказалось, думая порознь, мы оба приняли решение все-таки остаться.

М.П.:  Нас многие об этом просили. Российская федерация фигурного катания долго уговаривала. Вы, мол, единст­венные, на кого мы можем рассчитывать в новом сезоне. Просили остаться хотя бы на этапы Гран-при. Что такое финал без русской спортивной пары? Да еще в Петербурге? Для федерации это очень важно. Но, конечно, последнее слово оставалось за нами. И здесь многое сыграло роль. Хотелось и себя самих, и родных своих еще порадовать. Плюс чемпионат мира в Токио пройдет, где нас всегда хорошо принимают (два года Алексей Тихонов выступал в паре с японской фигуристкой за Японию. - Прим. авт.), ну и питерский финал...

- Вы от вопроса-то не уходите. На последнем чемпионате мира в Калгари, после которого вы собирались завершить карь­еру, вас откровенно засудили. Татьяна Тарасова сказала тогда, что ей очень обидно, что за Машу с Лешей российская делегация не стала бороться. Да и никогда по-настоящему не боролась. Уговаривая вас сейчас остаться, президент нашей федерации Валентин Писеев всяческую поддержку обещал?

М.П.: Да, я надеюсь, что теперь нам будут помогать. Должна же Россия показать, что не просто так мы остались. Но даже если не будут, что ж, покатаемся в удовольствие для зрителей своих, болельщиков. Они оценят.

А.Т.:  В общем-то, у Валентина Нико­лаевича к нам всегда хорошее отношение. И я не могу ни в коем случае жаловаться. Просто были, наверное, какие-то моменты, раз при лучшем своем катании - мы же в Калгари на голову выше всех были - удалось занять всего лишь третье место.

- Какие моменты, Леша? У вас ни одной ошибки, а у обеих китайских пар - падения...

А.Т.:  Политические моменты. За три недели до этого Россия на Олимпиаде в Турине три золотые медали из четырех возможных завоевала. А могла бы и все четыре получить. Вот чтобы опять все в Россию, по крайней мере, в парном катании не отдавать, все как есть и оставили. Протест не стали подавать. В Китае сейчас сильное парное катание, почему им где-то немножечко не помочь?

- Помогать в фигурном катании - это что такое?

М.П.: Когда судьи знают, что ты первый номер в сборной, - смотрят и оценивают тебя по-другому. Но кататься при этом надо конечно же без ошибок. Когда мы  знали, что исполнили программы безу­коризненно, а соперники упали, и все равно их ставят выше, это у нас в голове не укладывалось. Даже когда мы на пьедестале стояли, те люди, которые нас награждали, говорили: на первом месте вы должны быть, но так, мол, получилось.

Чему научат звезды?

- Алексей,  Машин партнер по «Звез­дам на льду» Игорь Бутман все-таки хоккеем занимался, а ваша Аня Большова дейст­вительно до съемок ни разу на коньках не стояла?

А.Т.: Когда она в июле в первый раз на коньки встала, я удивился Илье Авербуху, который  не  сказал ей: «Слушай, Большо­ва, иди обратно в Ленком, у тебя  там  все так здорово получается»... Потому что это было ужасно, но Илья смог увидеть, что она научится. Я поражаюсь тому, как она все схватывает. Представляете, чего стоит выйти при поддержке на вытянутую руку на высоту 2 метра человеку, который раньше на льду даже не стоял! А она смогла. Мне этот проект еще чем полезен? Вот Аня говорит: «Не понимаю, как делать. Объясни еще раз», - и я стараюсь делать так, чтобы было понятно. То есть она еще учит меня быть тренером. А поскольку мы с Машей уже твердо решили после окончания карьеры посвятить себя тренерской работе, этот опыт очень пригодится.

- Все фигуристы, кто участ­вовал в проекте, в один голос утверждают, что «Звезды» им очень помогли. А артисты от общения с вами что-то приобретают, как вам кажется?

А.Т.: Они учатся мобилизовываться, собираться на определенное, какое-то конкретное, время. Хотя в актерской, в музыкальной, в любой профессии это есть, но тем не менее в данной ситуации опыт в этом смысле получаешь колоссальный. Потом, спорт и человека делает еще более красивым. Вот Игорь Бутман похудел на 5 кг, катаясь с Машкой. Анька, я чувствую, стала более подтянутой...

- О своем будущем после спорта вы обмолвились, а долгожданная свадьба у вас с Машей когда?

А.Т.: У Маши раньше было желание, стремление к свадьбе, а я как-то так...
У мужчин отношение к ней спокойнее, тем более что мы и так вместе. А сейчас я спрашиваю ее: а какую свадьбу ты бы хотела? А она говорит: «Если всех приглашать, это же столько народу... Рабочий день получается». Хотим, чтобы свадьба была не бурная. Чтобы только друзья, родные были рядом, и не нужно было стать держать, а просто с любимыми людьми общаться... Правда, выяснилось, что и друзей, которых видеть бы хотелось, человек пятьдесят набирается. В общем, решили отложить на год и покататься еще, чтобы времени было побольше подготовиться.

 

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