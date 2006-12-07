Марадона выпил водки и не устоял

«Великий и ужасный», как давно и практически повсеместно окрестили его за фантастические подвиги на поле и скандальный характер, прилетел, чтобы поболеть за своих соотечественников-аргентинцев в финале Кубка Дэвиса против команды России. Болел, к слову, истово, вопя что было мочи и темпераментно размахивая руками. Причем разместился не в ложе для особо важных персон, а на фанат­ской трибуне.

Это было второе явление легенды мирового футбола москвичам. И обернулось оно для самого Диего очередным разочарованием. В далеком 90-м «Спартак» выиграл по пенальти у ведомого им «Наполи» и вышиб именитый клуб из Кубка УЕФА. На сей раз Сафин и Ко заставили капитулировать теннисную сборную его страны в еще более престижном турнире. Тем не менее Марадона счел нужным лично поздравить Марата с блестящим выступлением в решающем матче. После чего польщенный Сафин сострил журналистам: «Мне было безумно приятно пожать руку Диего. Ту самую, «божью», которой он забил гол англичанам на чемпионате мира-86».

Ну а во всем остальном самый известный в мире аргентинец подавал себя во время визита на удивление скромно. Остановился, например, не в каком-нибудь пафосном и навороченном отеле, а в четырехзвездочной гостинице «Корс-тон» (бывший «Орленок») на Воробьевых горах. Правда, для себя облюбовал двухкомнатный люкс (700 долл. в сутки), на 19-м этаже с роскошным видом из окна на стадион «Лужники». Родственники и прочие сопровождающие лица проживали в апартаментах подешевле. В отличие от них местными достопримечательностями Диего не интересовался: никаких экс­курсий на Красную площадь, походов по магазинам, участия в столичной тусовке или посещения ночных клубов.

Впрочем, если верить доморощенным папарацци, уж в гостинице-то после тенниса Марадона отрывался по полной. И в ресторане, и в казино, и на боулинге. Всюду море разливанное элитного шампанского, которое Диего потреблял едва ли не ведрами. Однажды за ужином он заказал для себя и свиты помимо вина еще и русской водки. «Отполировав» уже выпитое шампанское нашей «беленькой», бывший футбольный идол решил напомнить о себе окружающим, прежде всего дамам. На нетвердых ногах он подходил к столикам, за которыми видел девушек, и представлялся по-испански: «Привет, я - Диего Марадона!» Затем старался поцеловать даме руку. Этим пьяным ухаживаниям попыталась было воспрепятствовать экс-супруга аргентинца Клаудиа Вильяфане, но, по свидетельству официантов, тот ее послал куда подальше...

С Клаудией он, конечно, обошелся очень неосмотрительно. Ведь именно бывшая жена с двумя дочерьми после развода владеет большей частью состояния Диего, движимого и недвижимого имущест­ва. Она же контролирует все его финансовые дела. А они у Марадоны в течение последних лет далеко не «ах». В частности, налоговая полиция Италии доказала, что в бытность игроком «Наполи» он не платил в государственную казну налоги и теперь должен вернуть в нее 31 млн. евро. Так что наивно думать, что в столь дальний вояж Диего пустился исключительно из любви к теннису. По слухам, его визит в Москву был организован одним из российских телеканалов с целью заключения некоего договора, но, видимо, не срослось.