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Как наши Голиафы ихнего Давида одолели

№ 31(31) от 07.12.2006 [«Аргументы Недели », Сергей ВИКТОРОВ ]

Как наши Голиафы ихнего Давида одолели
Сборная России – двукратный обладатель Кубка Дэвиса

 

Свадьба пела и плясала...

Сейчас, когда газетно-телевизионные славословия насчет великой победы россиян, очередного подвига Марата Сафина и мудрости большого стратега Шамиля Тарпищева немного поутихли, самое время задаться вопросом: почему наши парни довели дело до пятого матча? Ведь в отличие от победного 2002 года и двух проигранных ранее финалов на этот раз россиянам противостояла довольно средняя по классу команду лишь с одной звездой - Давидом Налбандяном. Но он в мировом рейтинге стоит ниже Давыденко и, по всеобщему признанию, уступает в классе Сафину. Противостояла же команде одного Давида самая мощная сборная в мировом теннисе - российская. Никогда (даже во времена расцвета Евгения Кафельникова) у России не было столь сильной и сбалансированной команды, чем Сафин-Давыденко-Турсунов и примкнувший к ним Южный. Так почему же финал нынешнего розыгрыша Кубка Дэвиса с командой одного игрока, который, как известно, в поле не воин, едва не оказался проигранным?

Есть такое мнение, что причиной всех проблем, с которыми довелось столкнуться россиянам, стала свадьба первой ракетки России Николая Давыденко, сыгранная в самый неподходящий для такого мероприятия момент - менее чем за неделю до начала финального матча с аргентинцами. Чем руководствовалась при столь странном выборе даты церемонии модель Ирина Васина, вполне понятно. Как всякая провинциалка, прибравшая к рукам столичного миллионера, она была заинтересована в как можно скорейшем узаконивании с ним отношений. А вот почему многоопытный капитан сборной России не только дал добро на предматчевую свадьбу, но и позволил участвовать в ее организации остальным своим игрокам и помощникам, не может не вызывать вопросов. Ведь спортивными психологами и сексопатологами на Западе написана не одна книга и защищены десятки диссертаций о негативном влиянии свадеб и помолвок, особенно на таких нервных и впечатлительных индивидуалов, как теннисисты. Какие бы потом доводы ни приводил Шамиль Анвярович о том, что якобы «ребята все эти дни занимались одним делом». Что «Николай даже в день свадьбы тренировался» (!!!). Что «благодаря свадьбе Давыденко стал более спокойным», несомненно одно - накануне главного матча сезона вся сборная России и особенно ее первая ракетка, пережили настоящий стресс, в результате которого подготовка к матчу оказалась скомканной.

... А контрразведка не дремала

А тем временем наши обреченные на поражение соперники готовились к предстоящему поединку так, словно это был последний бой в их жизни. Специальная бригада экспертов составила тщательное досье на каждого игрока российской сборной. Во избежание всевозможных провокаций со стороны российских фанатов и фанаток личным распоряжением президента страны для охраны теннисистов был выделен десяток телохранителей из состава самой эффективной из местных спецслужб - фло­­т­­-с­кой контрразведки. Среди них, кроме прочих, оказались чистильщик «жучков» и (что поделаешь, в такое время мы живем) - специалист по радиации. Напуганные всеми этими «полониями», аргентинцы побоялись везти с собой воду и продукты, опасаясь их заражения на российской таможне. И всю неделю отоваривались в ближайшем к их гостинице «Марриот Рояйль Аврора» супермаркете. Позаботились гости и о моральной поддержке, оплатив визит в российскую столицу двумстам самым горластым болельщикам во главе с легендарным Диего Марадоной. Который, по слухам, получил от теннисных боссов кругленькую сумму за три дня работы в качестве лидера «инчас» - фанатов.

Наш фирменный стиль

Правда, вся это тщательная подготовка дала сбой уже в первый день, когда светящийся от счастья Давыденко буквально размазал по корту своего давнего обидчика Челу. Но затем на помощь гостям неожиданно пришел Марат Сафин, которого накануне матча вроде бы видели с одной чертовски привлекательной и явно не нашей блондинкой. После первого же проигранного гейма Сафин вдруг резко возненавидел постеленный специально для него корт. И вместо того чтобы искать противоядие против точных ударов Налбандяна, россиянин не нашел ничего лучшего, как начать выяснять отношения во время матча с самим Шамилем, из-за чего и проиграл.

К счастью, на следующий день выяснилось, что у гостей нет мало-мальски приличной пары. Вышедший на корт в качестве вечной палочки-выручалочки Налбандян быстро понял, что в этот день ему ничего не светит, и решил сэкономить силы для завтрашнего матча с Давыденко. Это оказалось весьма мудрым решением! После субботней «тренировки» Давид выглядел очень мощно, чего не скажешь о его российском визави. Николай, судя по всему, потратил немало энергии в тесном общении со своей женой. Большую часть матча он походил не на первую ракетку теннисной державы №1, а на молодого мужика, который только и ждет, как бы поскорее разделаться с навязанной ему работой и отправиться в медовый месяц на Мальдивы.

В результате всех этих явно неспортивных обстоятельств сборная России - в который уже раз - оказалась перед необходимостью добывать победу в последнем пятом поединке. И тут на помощь нам пришел капитан соперников Манчини. Руководствуясь одними только ему известными причинами, аргентинец поменял опытного Челу на малоизвестного теннисиста со смешной фамилией Акасусо. В этой ситуации такому мастеру, как Сафин, оставалось только одно - выиграть на классе. Что он и сделал, хотя и с большим трудом. Так в фирменном тарпищевско-сафин­ском стиле (иными словами, на очень больших нервах) сборная России во второй раз в своей истории и впервые, к вящей радости огромной армии ее болельщиков, у себя дома выиграла Кубок Дэвиса.

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