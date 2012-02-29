Зачем Анисимов взял ружье

Известный хоккейный эксперт Сергей Гимаев включил форварда «Рейнджерс» Артёма Анисимова в пятёрку лучших россиян этого сезона в НХЛ. Сильный аргумент, чтобы рассказать о 23-летнем парне, которого не знает широкая публика. Тем более Анисимов вполне может сыграть на Олимпиаде в Сочи.

Рабочая лошадка

Недавно я разговаривал с главным тренером сборной России Зинэтулой Билялетдиновым, который только вернулся из командировки по Северной Америке. Коуч Билл расхваливал центрфорвардов Евгения Малкина и Павла Дацюка. Очевидно, что они возглавят первые два звена в олимпийской команде (дай им бог здоровья). Но вот над третьим и четвёртым звеньями надо поломать голову. И один из кандидатов – Артём Анисимов.

«Мы беседовали после матча, – рассказывал о нём Билялетдинов. – Старательный парень. Очень хороший человек. Я его давно не видел…

Не всё пока идеально. Но надо знать, что от него требует тренер. Я могу мечтать, представляя себе идеального Анисимова – как его вижу. А наставник «Рейнджерс» Джон Торторелла отводит этому форварду свою, совершенно конкретную роль».

Об этой роли рассказывает сам Артём: «Рейнджеры» играют в хоккей по тренерской системе Тортореллы. Что он требует, то мы выполняем. Вплоть до мизерных деталей. Активные клюшки в зоне обороны, блокирование бросков… Мы показываем силовой хоккей и никогда не сдаёмся. Даже когда уступаем 0:4, то лезем на ворота и хотим спасти матч. Ты обязан выиграть единоборство на борту, вывести шайбу в среднюю зону. Из этого складывается результат».

Проще говоря, Анисимов – рабочая лошадка, которая может отпахать в любом звене, сыграть в центре и на фланге, забить гол и лечь под летящую шайбу. Универсал, который на днях набрал 100 очков в НХЛ. И это в 23 года!

Стреляющий форвард

В этом сезоне Анисимов стал героем колоритной истории. Он забросил шайбу в матче с «Тампой», решив отпраздновать это оригинальным способом – повернуться к чужому вратарю и сделать вид, что расстреливает его из клюшки. Соперники не поняли юмора, и капитан «Тампы» Венсан Лекавалье полез в драку с Артёмом.

Анисимов потом объяснил, что не хотел ничего дурного: «Когда я играл в Ярославле, Илья Горохов постоянно делал такой жест, когда забивал гол. Мне очень нравилось, как это воспринимают фанаты. И я решил повторить трюк в НХЛ. Поймите, это эмоции. Я забил первый гол в меньшинстве за карьеру. А когда на меня накинулись с кулаками, то был в шоке... Но я уже извинился и перед своими одноклубниками, и перед «Тампой».

Историю проехали, но не совсем. Форвард «Рейнджерс» Мариан Габорик, партнёр Артёма по тройке, забросил шайбу на матче «Всех звёзд» НХЛ и повторил жест Анисимова при многомиллионной аудитории. «Стреляющий форвард» многим врезался в память, болельщики часто публикуют забавные картинки с таким образом в Интернете. Этот эпизод стал визитной карточкой Анисимова.

По прозвищу Дед

Но в жизни не всегда бывает до смеха. Авиакатастрофа ярославского «Локомотива» – самая чёрная страница нашего хоккея. Невозможно вспоминать об этом без содрогания…

Причудлива судьба людей. Руслан Салей, Карлис Скрастиньш и другие люди никогда не работали в «Локомотиве», но оказались в том самолёте. Как и молодой защитник Юра Урычев, у которого была сломана рука, который имел пять матчей дисквалификации, но он был в том самолёте. А кто-то провёл в «Локомотиве» много лет, но именно в то межсезонье был обменян в другой клуб – например, Александр Гуськов или Константин Руденко.

Артём Анисимов – воспитанник ярославского хоккея. Он мог бы остаться в России, но решил пробиваться в НХЛ. Он мог бы вернуться домой, когда его отправляли в фарм-клуб, но Анисимов был настойчив. Прошлым летом у Артёма закончился первый контракт новичка. «Локомотив» очень хотел вернуть своего игрока, делал хорошее предложение. Артём подумал и выбрал вариант с «Рейнджерс». Он понял, что ещё может раскрыться в этой лиге.

Ангел-хранитель отвёл Анисимова от беды.

Артём прилетал на похороны в Ярославль. Когда задавали вопрос о «Локомотиве», глаза у парня темнели: «Ужасно тяжело…»

– Кто-то сверху меня оберёг? Возможно. Я стараюсь об этом не думать. Ребят уже не вернёшь. Надо играть за них, они навсегда останутся в нашем сердце.

Сразу меняю тему: «У вас есть прозвище в НХЛ?»

– В Америке меня называют Арти, американцам трудно выговорить моё имя целиком. А в России звали Дедом. Потому что я медленный был, паузы делал во время игры. Это старая история…

– А кто придумал прозвище?

– Мой друг Саша Васюнов. Он тоже разбился с «Локомотивом»…

Нет, никуда не уйти от этого…