Все под контролем!

Потому, что, говорят они, для обвинений в коррупции, продаже игр и «стимуляции» одних команд другими попросту нет фактов. Даже с тем, что судейство в чемпионате было плохим, президент РФС Виталий Мутко в принципе не согласен, хотя и туманно оговаривается: «Пусть все знают, что для всех провинившихся неотвратимость наказания будет»...

Как «убивали» «Спартак»

Отчего же так различны в своей оценке минувшего сезона обе стороны? Может, и впрямь пресса пытается сгустить краски, не замечая позитивных сдвигов, о которых не устает говорить президент РФС? Почему, наконец, о самой игре в минувшем году говорилось порой меньше, чем о судейских скандалах, недисциплинированном поведении игроков, о договорных матчах и прочих конфликтах, заполонивших отечественный футбол. Да потому, что было о чем говорить и спорить...

Вспомним, какую бурю эмоций вызвала, к примеру, работа арбитра Павла Кулалаева в матче «Томь» - «Спартак» (Москва). Его грозились стереть с лица земли возмущенные спартаковские руководители всех уровней. «Комментировать здесь нечего. Всем было видно, что «Спартак» сегодня «убивали», причем «убивали» преднамеренно», - возмущенно заявил после игры генеральный директор красно-белых Сергей Шавло. Даже обычно не вмешивающийся в подобного рода ситуации начальник клуба Валерий Жиляев тоже не остался в стороне: «Мы уверены в своем утверждении о предвзятости арбитража Кулалаева. Что касается фактов и доказательств предвзятости или давления на судью, то в настоящее время идет работа в этом плане. У нас сильная организация, мы готовы добиться истины, и работа в данном направлении ведется».

В итоге экспертно-судейская комиссия РФС признала судейство Кулалаева «на низком уровне», хотя и постановила: арбитр допускал ошибки и в ту и в другую сторону. Сам Кулалаев свои ошибки признал, а кроме того, принес многочисленные извинения. Но от какой-либо предвзятости в работе категорически отрекся. Тем не менее от судей­ства он был отстранен как минимум до конца чемпионата.

Под его занавес возник другой громкий скандал, который был связан с будущим победителем - командой ЦСКА. Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) объявила оценку работы бригады арбитров, возглавляемой Владимиром Петтаем, в матче ЦСКА и «Зенита» «низкой» и признала обоснованным протест «Зенита» по четырем спорным эпизодам из пяти. Если бы Петтай (кстати, один из наших лучших арбитров) не сделал этих скандальных ошибок, результат матча вполне мог бы быть в пользу питерской команды. Петтая и его коллег отстранили до конца сезона.

Оплеуха для арбитра

Взаимоотношения между игроками, тренерами и судьями порой накалялись до такой степени, что ни та ни другая сторона не стеснялась в выражениях и прочих проявлениях своих эмоций. Так, по завершении вполне рядового матча чемпионата страны между командами «Крылья Советов» и «Москва» в протокол игры была внесена следующая запись: «После окончания первого тайма при входе в административное здание, где расположены раздевалки команды и судейская, спортивный директор команды «Крылья Советов» ударил кулаком в грудь главного арбитра с угрозами физической расправы, а генеральный директор команды «Крылья Советов» Гроховский О.В. угрожал физической расправой всей судейской бригаде».

Судья матча «Динамо» - «Амкар» Игорь Егоров, комментируя наказание португальского легионера Дерлея (он был дисквалифицирован на пять матчей за недисциплинированное поведение), дал такую оценку случившегося в одной из спортивных газет: «Рад, что контрольно-дисциплинарный комитет начал определять степень вины футболистов и наказывать их. Это ведь своего рода защита для арбитра, - заявил Егоров. - Мне бы хотелось, чтобы он «курил» целый год и заплатил штраф в размере половины контракта! Чтобы остальным неповадно было. Но и за нынешнее решение - огромное спасибо... Чисто по-мужски хотелось опередить этого человека из Португалии. Если бы дело происходило не на футбольном поле, а тет-а-тет, я бы - 100 процентов - сделал это. Уверен в своей реакции, да и в челюсть не промахиваюсь», - добавил Егоров.

Что же так возмутило судью в поведении капитана «Динамо» Дерлея? Да то, что португалец сначала отправил в нокаут пермского игрока Лаврика, ударив его локтем в лицо, а когда арбитр показал ему желтую карточку, ставшую второй в матче, попытался ударить и Егорова. Вот тогда, видимо, Егоров и пожалел, что они находятся не за пределами стадиона тет-а-тет, а на глазах тысяч зрителей.

Не все было спокойно и во взаимоотношениях руководства коллегии футбольных арбитров (КФА) и РФС. Еще в апреле глава КФА Николай Левников выступил с открытым письмом к президенту Футбольного союза Мутко, в котором писал: «В течение года совместной работы позиция руководителя Коллегии до конца так и не была услышана... Предложения, просьбы и проблемы КФА остаются незамеченными, а требования, претензии и публичные высказывания, зачастую необоснованные, поступают с завидной регулярностью. На пользу делу такая атмо­сфера «охоты на ведьм» пойти никак не сможет, и ответственность за последствия не может быть возложена исключительно на Коллегию арбитров». Чем все закончилось? Глава судейского корпуса в более тихой обстановке после собрания арбитров принес свои извинения президенту РФС: «Пожалуй, я поторопился...» Прошло еще немного времени, и Левников был уволен со своего поста.

Проданный футбол

Судейские скандалы, как это часто бывает в футболе, тесно соседствуют с разговорами о «купленных» матчах. Утверждать, что та или иная команда могла подействовать на судью, «заказав» тем самым соперника, вряд ли возможно. И тем не менее... Накануне игры «Томь» - «Спартак» (Москва) в РФС была создана специальная комиссия по организации матча в Томске, которую возглавил Никита Симонян. Комментируя появление новой комиссии, Мутко громо­гласно объявил: «Если она вскроет факты, что на судью действительно оказывал влияние какой-то из клубов премьер-лиги, то у меня не дрогнет рука применить в российском футболе «итальянский вариант». В Томске ничего предосудительного не нашли, хотя сигналы поступали. «Итальянский вариант», получается, применять не пришлось.

Еще один сюжет. РФС неожиданно уделил, как официально сообщалось, «повышенное внимание» матчу «Крылья Советов» - «Луч-Энергия». Накануне игры появились разговоры, что очень странно по отношению к ней ведет себя тотализатор и об этом якобы даже сообщили и Мутко, и главе премьер-лиги Евгению Гинеру. Комиссия в Самаре побывала, но опять-таки ничего интересного не обнаружила. Любопытная в связи с этим вещь. Тотализаторы и прочие букмекерские конторы, принимавшие ставки на игры чемпионата, ближе к финишу сезона неоднократно напоминали о себе заявлениями о «странных матчах». В игровых конторах даже отказывались принимать ставки на отдельные встречи, сомневаясь в их чест­ности, а некоторые из представителей букмекерской среды изъявляли желание передать сведения относительно договорного характера отдельных игр в соответст­вующие инстанции. Перед заключительным туром премьер-лиги созданный РФС экспертный совет должен был оценить четыре матча, которые вызывают сомнение в честности их проведения. Потом этот список сократился до трех игр, состоявшихся в низших дивизионах. В итоге заседание пришло к выводу, что «странных» матчей в нашем футболе нет...

Не могли не замолвить слово в борьбе со странностями в российском футболе и наши депутаты. «Уже неделю УБЭП ГУВД Москвы по запросу депутата Михаила Гришанкова проводит проверку дейст­вий Кулалаева во время матча», - проинформировал общественность после уже упоминавшейся нами игры «Томь» - «Спартак» официальный представитель прокуратуры столицы. Поводом для начала проверки стало письмо Гришанкова на имя генпрокурора Чайки, в котором он просил провести расследование причин и обстоятельств ряда скандальных

эпизодов, имевших место в первенстве России по футболу. Как позже сообщил Интерфакс, столичная прокуратура не установила факта предвзятости судей в футбольном чемпионате РФ. После игры ЦСКА - «Зенит» с коллективным запросом все к тому же Генеральному прокурору России Чайке обратились питер­ские депутаты фракции «Единая Россия». Депутаты вновь подняли тему коррупции в нашем футболе.

Президент РФС Виталий Мутко говорил недавно об отсутствии доказательств продажности нашего футбола. Он не погрешил против истины. Нет ни заявлений, ни конкретных фактов. Да и кто будет их делать? Те, кто сам «повязан» в странных играх? Есть только очевидные судейские скандалы, которые во многом происходят из-за очевидного давления, испытываемого арбитрами со стороны представителей клубов. Так было и так есть. Мутко категорически не согласен, что «российский футбол стал неуправляемым». И здесь президент, похоже, тоже прав. Просто в нашем футболе, где крутятся уже сотни миллионов долларов, каждый правит на своей территории, куда вход чужаку, даже если он облечен самыми высокими полномочиями, строго-настрого заказан.