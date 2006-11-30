Роман с камнем

Как плавится лед

- Керлинг привлекает зрительское внимание не только ювелирными по точности бросками камня, но и энергичным, эмоциональным, в какой-то степени даже забавным натиранием игроками льда перед скользящим камнем. Многие не понимают, зачем это нужно?

- «Свип», или, другими словами, натирание льда щетками впереди камня, играет большую роль. За счет него можно прод­лить движение камня и слегка скорректировать траекторию. Вообще наша команда одна из лучших в мире по «свипу», мы много времени уделяем этому элементу на тренировках.

- А навыки «свипа» в домашних делах помогают - при уборке квартиры, например?

- Представьте себе, нет (улыбается), нисколько.

- Что важнее - удачный бросок камня или грамотный «свип»?

- Конечно, бросок! Если придать камню ускорение сильнее, чем необходимо, то никаким «свипом» уже не поможешь, он выйдет из «дома». Техничные команды рассчитывают в первую очередь на бросок.

- А сборная России техничная команда?

- Наш тренер считает, что у нас очень хорошая техника. Большой упор делаем как раз на нее. И надо признать, у нас практически нет ошибок в бросках.

- В керлинг вы пришли в 12 лет. Не тяжело ли маленькой девочке с 20-килограммовым камнем?

- На первых тренировках камень не дают, сначала тренируют правильное выкатывание из колодки. Хотя когда стали заниматься с камнем, то да, было тяжело, а потом втянулась. Каждый год летом мы проводим сборы по общефизической подготовке, на которых занимаемся дважды в день по полтора часа, бегаем кроссы, много прыгаем. Программа подготовки взята из баскетбола, ведь наш тренер сама много лет занималась этим видом спорта. Матчи порой длятся по три часа, поэтому надо обладать хорошей физической подготовкой, чтобы не терять концентрацию во время игры.

Комплименты от соперниц

- По ходу встречи есть ли способы воздействия на соперниц, какие-нибудь «грязные» приемы?

- Нет, керлинг не агрессивный вид спорта и честный. Например, если кто-то из соперниц задевает не свой камень и это остается не замеченным ни нами, ни судьями, то она подойдет и укажет на свой промах. Нередки и комплименты в адрес соперницы за удачный бросок, случается и такое.

- Значима ли в керлинге роль капитана? В спорных случаях вы как капитан имеете решающий голос?

- Затруднительные моменты бывают в последних бросках, когда на льду уже много камней. Как правило, посоветовавшись всей командой, выбираем наиболее рациональный вариант. А когда совсем трудно, приглашаем тренера на тайм-аут за советом.

- Решение о взятии тайм-аута принимает команда, а не тренер?

- Да, команда. Во время игры тренер вообще не может никак повлиять на своих подопечных: никаких подсказок, выкриков, за этим строго следят судьи. Единственный способ вмешаться в ход игры - это два минутных тайм-аута, и то в случае, если команда сочтет их необходимыми.

- После Олимпиады почув­ствовали себя популярной на улицах Москвы?

- Да, было приятно, что меня узнают совершенно незнакомые люди, многие подходили, просили автографы, хвалили. Однако сейчас популярность постепенно сходит на нет. Олимпиада завершилась, а керлинг у нас в стране, к сожалению, не очень популярен.

Правила керлинга

Игра состоит из десяти периодов - эндов. В течение каждого энда команды выполняют по 8 бросков с расстояния примерно 36 метров -

игрок разгоняет по льду камень весом в 20 кг, который катится в направлении так называемого дома - круга с центром, при этом другие члены команды усердно начищают лед «швабрами» перед скользящим камнем, меняя траекторию и увеличивая дальность броска. Цель броска - завершить энд так, чтобы свои камни были ближе к центру круга, чем камни соперника. Выигрывает та команда, у которой после 10 эндов будет больше очков (за один камень начисляется одно очко). В случае ничьей назначается овертайм.