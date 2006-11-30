Нерушимая «Берлинская cтена»

В постели с Кубком мира

- Такие монстры, как Анри или Тотти, годами с вожделением ждут «Золотой мяч» - а им на голову никак эта манна небесная не сваливается. Вы же, поди, еще полгода назад и не помышляли о таком счастье. Так ведь?

- Какое там за полгода! Даже месяц назад скажи мне кто, что «коронуют» именно меня, не поверил бы. Букмекеры, принимая ставки на будущего обладателя «Мяча», числили за фаворита кто Роналдиньо, кто Анри, кто Буффона - только не меня. Но потом оказалось, что пресса поторопилась, выдав промежуточные результаты за окончательные, и что на первое место в итоге вышел я. Не скрою, я был на седьмом небе, когда узнал об этом! Хотя было немного досадно за друга Джанлуиджи. С удовольствием разделил бы приз на двоих!

- Из Германии вы привезли не только золотые медали и Кубок мира, но и новое прозвище - «Берлинская стена»...

- ...а если бы чемпионат проходил в Китае, меня бы прозвали «Великой Китайской стеной»? Это мне понравилось бы больше. Мы же с вами помним, какой недолгий век был у Берлинской и как печально она разрушилась. (Смеется.) Ну да ладно, согласен и на Берлинскую. В семи матчах наша команда пропустила всего два мяча. Да и то - один с пенальти, а другой вслед­ствие глупой срезки собственного защитника. Получается, и в самом деле стояли непробиваемо, как стена.

- Говорят, после победы в финале вы спали с Кубком мира в обнимку...

- Как капитан я имел на «ночь с кубком» эксклюзивное право.

- ...и что ваши темпераментные партнеры так энергично его затискали, что откололи от него кусок зеленого малахита, две полосы которого приделаны к основанию. Фотограф одной газеты даже поймал момент, где вы с выражением ужаса на лице держите в руке тот самый фрагмент.

- Что ж, и такое было. Этот случай произошел через несколько дней после финала в автобусе, на котором наша сборная направлялась в туринский госпиталь навестить Джанлуку Пессотто. В конце концов осколок приклеили обратно. Нам сказали, что ФИФА не планировала менять трофей до 2038 года, когда закончатся чистые таблички для заполнения победителей. Но я, честно говоря, сомневаюсь, что он так долго протянет. Ведь после нас придут другие победители. И кто знает, что с Кубком мира будут вытворять они.

Секс-символ сборной Италии

- Как вы относитесь к тому, что итальянские женщины выбрали вас самым сексуальным футболистом «Скуадры адзурры»?

- Этот год и впрямь какой-то особенный для меня: за что ни берусь - всюду первый. Что с «Ювентусом», что со сборной, что в «Золотом мяче». И даже у слабого пола. Но спешу довести до его сведения, что мое сердце вот уже 15 лет принадлежит одной женщине - моей супруге Даниэлле, с которой у нас два сына и дочь.

- Вы по происхождению неаполитанец. И хотя покинули Неаполь уже давно, улыбчивость и открытый нрав по-прежнему выдают в вас южанина. А начинали карьеру в «Наполи» еще при Марадоне. Успели сыграть вместе с ним?

- Нет. Только... против него. Однажды в двусторонке я, 17-летний игрок «примаверы» (молодежного состава), пошел в жесткий стык с Диего. Он упал и схватился за ногу. На меня тут же накинулся тренер: что, мол, ты себе позволяешь, сосунок? Великого хочешь угробить? Напряжение снял сам Марадона. Он показал мне большой палец: все в порядке, ты сыграл как надо.

Меня допустили в «основу» через несколько месяцев после того, как он покинул «Наполи». Но мне лестно, что я хотя бы краешком соприкоснулся с гением. Хотя бы тем, что подавал ему мячи, будучи подростком. Лестно было и услышать, как Марадона сказал: «Золотой мяч» больше всех заслужил Каннаваро.

- «Наполи», «Парма», «Интер», «Ювен-тус»... 14 лет выступлений в родном чемпионате - и после этого отъезд за границу минувшим летом.

- Подобно тому как каждый солдат мечтает стать генералом, каждый футболист мечтает хотя бы раз сыграть за «Реал». И когда мне предоставился такой шанс, я не в силах был отказаться. Нет, я не считаю, что предал «Ювентус». Если бы он остался в серии А пусть даже с 30 очками штрафа, остался бы и я. Но провести год вдали от большого футбола - для моего возраста, 33 года, это уже расточительство.

- В Испании у вас не все пока складывается гладко.

- Да, меня порой критикуют. Хотя согласен, к капитану чемпионов мира, а теперь и лучшему игроку Европы - и требования соответствующие. Так что моя ближайшая цель - покорить Мадрид!