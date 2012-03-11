Беги и стреляй

Вчера в шведском Эстерсунде индивидуальной гонкой на 20 км у мужчин стартовал розыгрыш Кубка мира по биатлону. В новом сезоне наши спортсмены попытаются реабилитироваться за прошлогодние неудачи.

Перспективы размыты дождём

Снег в Эстерсунде есть, хотя и с проплешинами. Их продолжает размывать колкий и нудный местный дождичек. Может, поэтому настроения порассуждать о том, чего нам ждать от начальных и последующих стартов, у тренеров сборной не наблюдается. Тем не менее и так ясно, что сезон для российской команды обещает быть не очень приятным. Просто замечательно, что до Олимпиады в Сочи осталось больше двух лет и главное соревнование года – не зимние Игры, а мартовский чемпионат мира в немецком Рупольдинге. В нашей сборной полным ходом идёт смена поколений.

Особенно в мужской её половине. Ко всему ещё в сентябре во время гонки на лыжероллерах получил двойной перелом ноги лидер команды Иван Черезов. Сейчас он проходит курс реабилитации в нью-йоркской клинике. Сразу после окончания прошлого сезона сборную покинул другой её лидер – Максим Чудов. Учитывая серьёзные проблемы, возникшие у него со здоровьем, – очень может быть, что навсегда. Дмитрий Ярошенко, который пропустил два года из-за дисквалификации за допинг, на чемпионате по летнему биатлону выступал хорошо. Но непосредственную подготовку к стартовавшему сезону явно «смазал». Не слишком убедительно выступали на контрольных соревнованиях Евгений Устюгов и Антон Шипулин. В общем, по причине травм и нестабильной пока формы «зубров» строить какие-то ближайшие конкретные планы бессмысленно…

Хотя, как ни странно, у всего этого есть и обратная сторона. В отсутствие «тёртых калачей» шанс заявить о себе получили те, кто ещё совсем недавно о выступлениях в составе первой сборной даже и не мечтал. Мало кому, кроме специалистов, известный Максим Буртасов уже в команде. Почти наверняка очень скоро компанию ему составят Дмитрий Малышко с Тимофеем Лапшиным. За оставшееся до сочинской Олимпиады время тренеры, пусть во многом и по воле случая, получили редчайшую возможность резко обновить национальную команду. И тщательно поискать тех биатлонистов, у которых пока нет ярких карьер, но уж точно есть потенциал.

Дорогая Зайка! выручай-ка!

Ситуация у женщин чуть получше. Но и здесь наставники сборной не обещают скорых результатов. Впрочем, российские болельщики переживают и смотрят биатлон, даже когда наши ещё не набрали нужных кондиций. Ведь этот вид спорта и привлекателен как раз тем, что какие-то шансы перед стартом есть почти всегда. Тем паче, что в составе женской сборной вновь двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева, которую фанаты с обожанием зовут Зайка. Ещё прошлой весной Оля говорила, что «в такой команде больше работать не хочет» и уходит, чтобы наконец-то реально заняться воспитанием своего маленького сына Саши. Теперь же Зайцева с впечатляющим отрывом – более минуты – выиграла оба контрольных прогона на снегу и вошла в сезон безоговорочным лидером сборной.

Новый старший тренер женщин Вольфганг Пихлер как-то обмолвился о том, что под своим началом необязательно хотел бы рассчитывать на шесть суперзвёзд. Ему, мол, вполне достаточно и двух. На кого намекал Пихлер? Ну с Зайцевой всё ясно. А вторая – Светлана Слепцова?