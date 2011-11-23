Трещина на льду

По уже ставшей давней традиции, с начавшегося в эти дни московского этапа серии Гран-при в России взял старт новый сезон фигурного катания. Хотя на самом деле открылся он гораздо раньше – ещё в конце лета. Причём с явно минорной для нас ноты, когда в течение одной августовской недели накрылись два амбициозных проекта, которые, по замыслу их создателей, должны были принести России олимпийские медали в Сочи.

Рыжая «чёрная вдова»

Россиянка Яна Хохлова по всем параметрам – миниатюрная, гибкая, артистичная и сексапильная – считалась едва ли не идеальной фигуристкой для танцев на льду. Но из-за постоянной невезучести и высокой травматичности партнёров кроме как золотом на не самом сильном по составу чемпионате Европы 2009 года Хохловой было похвастаться нечем. Поэтому в России мало кто удивился, когда в прошлом году рыжеволосая красотка бросила своего столь же невезучего, как и она, партнёра – Сергея Новицкого и улетела в Детройт, где её уже ждал новый партнёр – Фёдор Андреев.

На первый взгляд, променять напарника, с которым выиграла чемпионат Старого Света, на 28-летнего одиночника, никогда не державшего партнёршу в руках на льду, было подлинным безумием. Но канадец имел большой плюс, который перевешивал все его минусы. Андреев – единственный сын Марины Зуевой, самого успешного тренера в современном фигурном катании. И не просто тренера, но в паре со своим многолетним соратником Игорем Шпильбандом – участником едва ли не самого влиятельного тандема в нынешнем профессиональном спорте.

Как всякая мать, в одиночку воспитавшая единственного ребенка, Марина Олеговна страстно мечтала сделать из своего сына чемпиона, отказываясь мириться с народной мудростью о том, что природа обычно отдыхает на наследниках. И когда у великовозрастного Феди ничего не вышло в одиночном катании, мамочка решила сделать из него танцора. Если верить слухам, согласие Хохловой на эту авантюру Зуева купила внушительными подъёмными. На новый проект «великий тандем» денег явно не жалел, твёрдо решив привести Хохлову – Андреева на бронзовую ступень олимпийского пьедестала в Сочи. Почему именно бронзовую? Да потому что первые два места уже давно закреплены за другими, куда более прибыльными, воспитанниками Зуевой и Шпильбанда.

Однако весь этот великолепный план рухнул 29 августа этого года, когда во время очередной тренировки в арендованном специально для них (!) Мюнхенском ледовом дворце Андреев приземлился на скрытую трещину во льду и сломал ногу. На этом жизнь дуэта Хохлова – Андреев закончилась, так толком и не начавшись. О судьбе Фёдора можно не волноваться! А вот Яна… Мало того что накануне сезона она оказалась одна-одинёшенька, так теперь ещё к ней намертво прикрепилось прозвище «чёрная вдова».

Провал операции «Кавагути-2»

В отличие от «танцовщицы» Зуевой, другой специалист из России – Николай Морозов считается самым успешным тренером, работающим с женщинами. Хотя его методы вызывают неоднозначную реакцию как у специалистов, так и журналистов и болельщиков. Некоторые злые языки прямо обвиняют россиянина в том, что он специально влюбляет в себя юных учениц. Последней в списке «жертв» Морозова оказалась нынешняя чемпионка мира Микки Андо. Россиянин настолько вскружил ей голову, что этой весной японка согласилась выйти за него замуж и попросить российское гражданство. После чего, если верить токийской прессе, тренер-супруг собирался выкупить у стремительно нищающей японской федерации открепительное письмо для Микки за миллион евро. С таким расчётом, чтобы уже в феврале 2014 года под фамилией Морозова она смогла выступить в Сочи за новую родину и победить там!

Но вот когда уже всё было на мази, в дело вмешалась группа японских бизнесменов, которым надоело смотреть, как после Фукусимы спортивные звёзды бегут из Страны восходящего солнца. Они предложили Микки Андо целых пять миллионов за отказ от брака с «северным варваром» и перехода под российские знамёна. Прагматичная Андо, естественно, передумала! Комбинация не сложилась. В итоге, Россия лишилась почти стопроцентного олимпийского золота…