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Дважды «Мистер Вселенная»!

№ 45(286) от 17.11.2011 [«Аргументы Недели », Елена КОЗИНОВА ]

Дважды «Мистер Вселенная»!

В начале ноября культурист и актёр Александр Невский второй год подряд стал «Мистером Вселенная» по версии Всемирной Федерации Бодибилдинга (WBBF). Побороться за такой громкий титул, а также поучаствовать в чемпионате мира в Вену съехались 400 атлетов. В финале конкурса Невский выиграл у датчанина Палле Расмуссена. О смысле своей победы и об опасностях культуризма он рассказал читателям «АН».

- Александр, в 2010-м вы решили поучаствовать в конкурсе весьма спонтанно и готовились всего три месяца. Неужели в этом году опять был экспромт?

– В этот раз я задумался об участии ещё летом. Все мои действия сейчас направлены на возрождение имиджа бодибилдинга. Он уничтожен анаболиками и внешним видом атлетов, которые их принимают. Но сам спорт – это не зверинец какой-то, а хорошее дело. Оно в состоянии улучшить физическую форму и саму жизнь! В сентябре я стал советником тульского губернатора Владимира Груздева по физкультуре и спорту. Провёл там мастер-классы в 20 школах и выступил в большинстве местных СМИ с призывами вести здоровый образ жизни.

Сейчас работаю над документальной картиной об опасности анаболических стероидов. Это одна из самых глобальных проблем массового спорта. По закону анаболики запрещены, но в России и в мире очень сильный чёрный рынок. Торговцы подобными препаратами делают очень хитрую рекламу. Наивные мальчишки думают, что они станут суперменами, но на самом деле идут не к спортивным успехам, а к больничной койке. От применения анаболиков погибло много известных атлетов: Франк Хиллебранд, Андреас Мюнцер, Рэй МакНейл, «Джип» Свенсон... Зачем повторять их судьбу, когда можно с пользой для себя заниматься без химии?

– По внешнему виду можно понять, принимает ли человек анаболики? Если, конечно, у него не крайняя стадия...

– Да, если вы замечаете, что человек, который регулярно тренируется вместе с вами, начинает развиваться в 2–3 раза быстрее. Или, например, когда он ходит в тренажёрку и начинает каждые две недели прибавлять в весе.

– А если в первый раз видите человека? Вот на конкурсе можно было понять?

– Там другая проблема – злоупотребляют диуретиками. Эти препараты выгоняют из организма жидкость, тело «высушивается», становится суперрельефным. Спортсмены доводят себя до того, что у них видна каждая вена!

Я никакой химии не принимаю, поэтому был «высушен» гораздо хуже остальных, но побеждал в развитии мускулатуры, в харизме. Мне сделали тёмный загар, который скрывал недостаточный рельеф и подчёркивал массу. Говорю об этом открыто, так как считаю, что в бодибилдинге важно всё – и физическая подготовка, и техника, и творческий подход. В тяжёлой весовой категории моим соперником был высоченный атлет из Германии. Глядя на него, я понял, что исчезло моё главное преимущество – рост. Поэтому придумывал, как показать себя с выигрышной стороны. В позе «трицепс сбоку», например, наблюдал, как лучше выглядит мой соперник, и демонстрировал трицепсы чуть по-другому. Такое внимание к деталям во многом помогло победить.

Дважды «Мистер Вселенная»!

– Конкурс «Мистер Вселенная» проводят разные спортивные федерации. Почему вы второй год участвуете в том, который устраивает Всемирная Федерация Бодибилдинга? На форумах поговаривают, что её глава – Эдмундас Даубарас – ваш друг...

– Эдмундас действительно мой друг и наставник. Он является первопроходцем культуризма в СССР! Его федерация даёт возможность выступать натуральным атлетам, возвращает золотую эпоху бодибилдинга. Но на чемпионатах работают судейские бригады, в которые входят профессионалы из разных стран. И надавить на них невозможно. Дискредитировать мою победу пытаются не только из зависти, но и из-за моей борьбы с анаболическими стероидами. Вы понимаете, что я многим мешаю...

– Сколько времени в вашем графике уходит на тренировки?

– Перед участием в чемпионатах или съёмками в фильмах тренируюсь шесть дней в неделю, полтора часа силовых нагрузок и полчаса – кардио. В обычном режиме – пять дней по часу. Но нашим читателям, если, конечно, они не собираются выступать на «Мистере Вселенная», рекомендую заниматься три раза в неделю по 25 минут. Этого вполне достаточно, чтобы быть в тонусе, накачать мышцы и сбросить вес. В качестве рекомендаций им поможет «Энциклопедия фитнеса и физической культуры» – трёхтомник, написанный мной совместно с вице-президентом Всемирной Федерации Бодибилдинга Михаилом Дьяконовым. Мишу не зря прозвали фитнес-гуру: в прошлом известный атлет, он владеет серьёзными теоретическими знаниями в области построения мускулатуры, диет и т.д. Вместе мы попытались доступным языком объяснить читателям научные основы фитнеса, рассказали, как сделать тело красивым, не подорвав при этом здоровья. Энциклопедия поможет тем, кто занимается в фитнес-клубе, и тем, кто тренируется дома. Первый том вышел в ноябре. Но моя работа на этом не заканчивается!

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