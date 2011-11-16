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Наш ответ - спустя двадцать лет!

№ 45(286) от 17.11.2011 [«Аргументы Недели », Дмитрий МИХАЙЛОВ ]

Наш ответ - спустя двадцать лет!
www.ironworld.ru

Четыре золотые, три серебряные и одну бронзовую медаль завоевали российские тяжелоатлеты на чемпионате мира, прошедшем в Париже. Впервые за последние 20 лет они одержали сразу четыре победы в многоборье. Завоевали десять олимпийских лицензий (по правилам, на Олимпиаде от каждой страны могут стартовать только шесть мужчин и четыре женщины). Заняли второе после китайцев (6-4-3) общекомандное место. Словом, Лондон-2012 для наших штангистов теперь видится не в таком уж густом тумане…

Очень сильный слабый пол

Женская команда, как и сборная России в целом, добилась на парижском помосте своего наивысшего результата. С пятью медалями она выиграла у китаянок (2-2-2) командный зачёт. Чемпионками мира стали Светлана Царукаева (в весовой категории до 63 кг), Оксана Сливенко (до 69 кг) и Надежда Евстюхина (до 75 кг). Татьяна Каширина (свыше 75 кг) взяла серебро. Татьяна Матвеева (до 69 кг) – бронзу. Три россиянки обновили мировые рекорды. Царукаева и Каширина – в рывке, а Евстюхина – в толчке.

Причём главной соперницей Надежды Евстюхиной, впервые выигравшей мировое первенство и обновившей свой же толчковый рекорд (163 кг), стала двукратная чемпионка мира Светлана Подобедова. После допингового скандала в 2006 году и дисквалификации Подобедова приняла гражданство Казахстана. И продолжила штамповать золото для своей новой команды – до конца прошлой недели. Вернуть золотую медаль России для 23-летней Евстюхиной было делом принципа. «Я увидела в глазах Светланы страх. Мне очень важно понимать, сохраняет ли участница ключевого противоборства внутренний стержень», – прокомментировала Надя после знаковой для нас победы.

Против лома нет приёма…

Конечно же, все ждали золота от Татьяны Кашириной – в буквальном смысле сильнейшей женщины России. Однако защитить звание чемпионки мира в споре с мужеподобной гигантшей Чжоу Лулу из Китая она не смогла. Хотя начало было обнадёживающим. В рывке Кашириной нет равных в мире. Все три подхода на 140, 145 и 147 кг (новый мировой рекорд) у Тани удачны. Притом что собственный вес прежде никому неизвестной китаянки аж на 30 кило больше, чем у нашей спортсменки! Как раз это преимущество штангистка из Поднебесной воплотила в толчке.

Первый подход россиянки на 175 кг – неудачен. Чжоу Лулу берёт 173 кг и заказывает во втором подходе 181 кг. Во второй попытке Каширина фиксирует 175 кг, а её китайская соперница – как и просила, 181. В последнем подходе Татьяна идёт именно на этот вес, но… не справляется со снарядом. Лулу же фантастическим образом толкает штангу весом 185 кг и устанавливает новый мировой рекорд в двоеборье (328 кг). Предыдущее высшее достижение Кашириной (327 кг) кануло в Лету...

– Я впервые вижу эту китаянку, – сказал после окончания турнира старший тренер женской сборной России Солтан Каракотов. – Насколько могу судить, там у них готовятся ещё пять таких же сюрпризов в супертяжёлом весе. А Каширина у нас одна. Сегодня ей было просто нереально победить такую мощную соперницу.

Аттракцион «два сапога пара»

На фоне женских успехов достижения на парижском чемпионате наших мужчин выглядят скромнее. Хотя в командном зачёте (1-2-1) они замкнули тройку призёров, уступив сборным Китая (4-2-1) и Ирана (2-1-1). Как бы там ни было, выступления россиян Хаджимурата Аккаева и Дмитрия Клокова в категории до 105 кг, где они завоевали золото и серебро, стали одними из самых ярких на турнире.

Сначала Аккаев стал чемпионом мира в рывке с результатом 198 кг. Клоков  второй, уступив соотечественнику пару поднятых килограммов. Затем толчок. В первом подходе Клоков фиксирует вес 220 кг. Аккаев начинает с 223 кг и легко справляется с попыткой. Второй подход Клокова к штанге весом 225 кг – и снова всё замечательно. Аккаев отвечает в прежней манере, толкнув 228 кг. В последнем подходе оба россиянина заказывают по 232 кг и  справляются со штангой. В итоге Хаджимурат Аккаев, который родом из столицы Кабардино-Балкарии – Нальчика, впервые в карьере выигрывает первенство мира. Серебряный призёр олимпийского Пекина-2008 Дмитрий Клоков из Таганрога увозит из Парижа вторую по значимости награду.

Это обстоятельство подтолкнуло журналистов атаковать главного тренера сборной России легендарного Давида Ригерта следующим вопросом:

– Существует ли вероятность того, что Аккаев и Клоков выступят на Играх в Лондоне в одной весовой категории? Только шесть тяжелоатлетов могут представлять свою страну на Олимпиаде…

– Правилами предусмотрено, что два спортсмена из одной страны могут выступать на Олимпийских играх в одном весе. Если с ребятами всё будет в порядке, то оба поедут в Лондон. Вообще была бы сейчас надобность – они пошли бы и на мировые рекорды. Однако конкуренты не поспособствовали. Хотя и так парни улучшили свои прежние личные результаты.

В самой престижной супертяжёлой категории (свыше 105 кг) уже второй раз подряд победил иранец Бехдад Салимикордасиаби. Кстати, с единственным мужским рекордом мира в рывке – 214 кг. Толкнув 250 кг, он набрал солидную сумму в двоеборье – 464 килограмма. И доказал, что является достойным преемником своего великого соотечественника – олимпийского чемпиона Хусейна Реза-заде. В отсутствие на чемпионате лидера россиян – серебряного призёра Пекина Евгения Чигишева 24-летний дебютант турнира такого уровня Чингиз Могушков проиграл победителю 7 кг и остановился в каком-то шаге от пьедестала.

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