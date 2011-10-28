Командный дух петербуржцев

В октябре болельщиков порадовали девушки из петербургской женской команды по хоккею на траве «Метрострой». Впервые в истории наши землячки стали обладательницами бронзовых медалей Суперлиги российского чемпионата.

В Санкт-Петербурге хоккей на траве начал развиваться в 1972 году. Тогда в различных лигах чемпионата страны участвовали две мужских команды мастеров («Красная заря» и «Волна») и женская команда «Балтика». С тех пор изменения произошли не только в названиях коллективов, но и во всей инфраструктуре хоккея на траве. Созданный в северной столице Центр хоккея на траве получил свой стадион, где созданы все условия для тренировок и игр.

«Успех команды “Метрострой” — значительное событие для развития в Санкт-Петербурге игровых видов спорта, — подчеркивает председатель городского Комитета по физической культуре и спорту Вячеслав Чазов. — Сегодня мы видим отчетливую перспективу продвижения хоккея на траве в нашем городе на несколько лет вперед. Важным фактором послужили и строительство специализированного поля, и открытие в спортивной школе отделения хоккея на траве. И, конечно, мы искренне верим в игроков сборной России — капитана “Метростроя” Олесю Петрову и Анастасию Ревякину, и надеемся, что национальная сборная получит право выступать на летних Олимпийских играх в Лондоне».

Как отметил в беседе с корреспондентом «АН» наставник «Метростроя» Алексей Бойцов, команда постоянно ощущает поддержку городского спорткомитета, во взаимодействии с которым решаются многие вопросы, в том числе и проблемы формирования команды, технического оснащения поля. Кстати, поле в этом году было оборудовано автоматической системой водяного полива.

Вообще, 2011 год стал богатым на успехи в командных видах. Гандболисты команды «Университет-Нева» завоевали серебряные медали национальной Суперлиги и второй год подряд выступают в европейской Лиге чемпионов. Хоккеисты НГУ физической культуры спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта стали победителями первенства России среди студенческих команд.

Вот уже несколько лет динамично развивается у нас и такой олимпийский вид, как бейсбол. Питерская команда «Северные звезды ДЮСШ Выборжанин» — неизменный участник чемпионата России (группа «Б»). Президент Федерации бейсбола Санкт-Петербурга, главный тренер бейсбольного коллектива Денис Новокшонов считает, что команда выступила лучше, чем в прошлом году: «В ряде игр “Северные звезды” показывали очень хорошую игру и, наверняка, заняли бы традиционное для себя второе место в группе. Но травмы ведущих игроков очень сильно сказались на результате некоторых игр. И все же, в целом, данный сезон мы можем занести себе в актив. А уже в 2012 году в команду уже начнут вливаться воспитанники ДЮСШ “Выборжанин” — единственной на Северо-Западе спортивной школы, где открыто отделение бейсбола. Руководство ДЮСШ и Выборгского района делают все от них зависящее, чтобы создать юным бейсболистам достойные условия для тренировок».

Что ж, чем больше хороших и разных команд будет развиваться в Северной столице, тем лучше и для спорта, и, конечно, для болельщиков. Ждем побед от баскетболистов «Спартака» и хоккеистов СКА. Словом, болеем за наших и желаем землякам командных успехов!