Поза имеет значение!

На завершившемся в воскресенье стартовом этапе Кубка мира по шорт-треку, который прошёл в американском Солт-Лейк-Сити, россияне впервые в истории завоевали сразу две медали. Евгений Козулин был третьим на дистанции 500 м. Ещё одну бронзовую награду – на 3 тыс. м – взяла женская эстафетная команда в составе Татьяны Бородулиной, Нины Евтеевой, Ольги Беляковой и Екатерины Баранок.

От работы кони дохнут…

Событие для нас по-настоящему из ряда вон! Причём российские шорттрекисты упустили как минимум ещё два реальных шанса подняться на пьедестал. Татьяна Бородулина, которая вернулась в сборную страны из Австралии, стала четвёртой на полукилометровой дистанции. Российская мужская эстафета финишировала второй в своём финале, но по неизвестной причине была дисквалифицирована. Рассказывают, что президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов лично отправился дискутировать с судьями, но ничего не смог добиться. Как считают специалисты, в шорт-треке при желании всегда можно найти к чему придраться – точно так же, как в гимнастике или фигурном катании. Серьёзного авторитета в глазах арбитров у нас в этом виде пока нет…

Между тем шорт-трек – это олимпийская дисциплина, в которой разыгрывается восемь комплектов наград. А ближайшая зимняя Олимпиада пройдёт в 2014 году в Сочи. Чтобы должным образом подготовиться к домашним Играм Российский союз конькобежцев привлёк к работе со сборной авторитетнейшего корейского специалиста Джимми Джена в качестве главного тренера, его помощниками стали также кореец Кван Бук Чой и омич Анатолий Брасалин. Чтобы стало совершенно понятно, кто есть кто в плане тренерской компетентности, прибегнем к языку футбола: в шорт-треке мы – Андорра, а Корея – Бразилия!

Так что абсолютно все эксперты убеждены, что первые значимые успехи на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити – результат огромной тренировочной работы, которая под руководством корейцев была проделана в межсезонье. Сногсшибательно, но факт: за две недели до начала заокеанского кубкового этапа из российской сборной со скандалом изгнали Джимми Джена. По причине того, что он заставлял наших спортсменов… слишком много трудиться!

«Палочная» дисциплина

События развивались следующим образом. На заключительном сборе перед стартами в Солт-Лейк-Сити помощник главного тренера, кореец Кван Бук Чой, объявил взыскание одному из молодых российских спортсменов за неправильную, чересчур фривольную позу во время отдыха. Молодой получил задание: сделать лишние пять кругов после окончания тренировки. Но тут в дело демонстративно вмешался наш доморощенный коллега корейцев Анатолий Брасалин. Он отменил наложенный «штраф», заявив, что лишняя нагрузка может привести к травме юниора.

Тогда возмущённый до глубины души Джен бросил команду, уехав со своим помощником на автобусе. А Брасалин, судя по всему, тотчас настучал о происшествии высокому спортивному начальству, изложив при этом собственный комментарий. Во всяком случае, президент Союза конькобежцев Алексей Кравцов принял решение назначить главным тренером сборной именно Брасалина. Корейца же назвали некомпетентным (!) и обвинили в том, что он издевается над спортсменами.

Судя по результатам в Солт-Лейке, Брасалин словно по мановению волшебной палочки оказался на коне. Вот только по информации, полученной от самих сборников, две недели после отъезда Джимми Джена, они не тренировались. То есть, конечно, приходили на каток, но работали самостоятельно. Брасалин в это время занимался только со своими подопечными из Омска – Бородулиной, Евтеевой, Баранюк…