Человек-рыба шагает по Москве

На этой неделе в Москву нежданно-негаданно прилетел самый титулованный спортсмен в истории человечества – 14-кратный олимпийский чемпион по плаванию Майкл ФЕЛПС. Мы наблюдали за каждым шагом великого американца в Первопрестольной и даже взяли у него интервью.

Кусок хлеба с маслом

Майкл Фелпс явился к нам не в роли свадебного генерала, а как действующий спортсмен. Он готовится к Олимпиаде в Лондоне, на которой снова хочет устроить фурор. Но пока у Фелпса неважная форма. И он желает подтянуть её, прокатившись по этапам Кубка мира (Москва, Берлин, Сингапур, Пекин, Токио), а заодно выполнив свои рекламные обязательства в азиатских странах.

Напомню, что Фелпс на Олимпиаде-2008 в Пекине завоевал восемь золотых медалей, выступая в восьми финалах. И установил кучу мировых рекордов. А на что он рассчитывает в Лондоне?

– Ясно, что Майкл уже не поплывёт восемь дистанций, – считает главный тренер сборной России Андрей Воронцов, с которым мы встретились на бортике бассейна «Олимпийский». – 400 метров комплексом отпадает, Фелпсу тяжело. Сейчас он тренирует спину, но там погоду делает Райан Лохте. Впрочем, баттерфляй пока Майкл не отдаёт. Это его кусок хлеба с маслом. Ну и эстафеты – если не попадёт во все три, то хотя бы в двух отметится. В общем, даю прогноз, что Фелпс в Лондоне пойдёт за шестью медалями. Если возьмёт три, уже будет здорово для него. Тогда он опередит Ларису Латынину по общему количеству олимпийских наград. Пока у нашей гимнастки их 18, а у Фелпса – 16.

Открываю для себя Москву

Я наблюдал вживую за всеми золотыми заплывами Майкла Фелпса в Пекине. Но сделал с ним эксклюзивное интервью, не поверите, на зимней Олимпиаде в Ванкувере! Туда Фелпс приехал как посол одной крупной часовой фирмы.

– Только что побывал на хоккейном матче США – Норвегия, – сразу же начал прикалываться Майкл. – Прелюбопытное зрелище! Эти ребята бегают по замороженной воде. Тоже пловцы в какой-то мере… На этой Олимпиаде я заряжаюсь энергией, чтобы ударно выступить на летних Играх.

– Вы много путешествуете. Но почему до сих пор не были в России?

– Не судьба, – развёл руками Майкл. – Но я бы с удовольствием к вам приехал.

И вот состоялось явление Фелпса российскому народу. Американская сборная привезла в Москву много молодняка. И не скрывала, что её главная цель, кроме спорта, – это туризм. Экскурсия на Красную площадь, в Мавзолей дедушки Ленина, в Большой театр. В общем, всё то, что влечёт к нам иностранцев.

– Мне тут всё в новинку, – рассказывал на днях Фелпс в редком интервью, отшив почти всех репортёров. – Хожу по городу и верчу головой. Всё необычно: транспорт, здания, люди. Прикольно выступать в бассейне, в котором проходила Олимпиада-80. Я слышал, что Владимир Сальников завоевал здесь три золота. Надеюсь, и сам выступлю тут достойно.

…Что Фелпсу сразу же не удалось. Он не попал в финал на королевской дистанции – 100 м кролем, а также стал только третьим на 200 м баттерфляем. Вот тебе и кусок хлеба с маслом!

Плавание – это не объект моды!

– Правда, что ближайшая Олимпиада станет для вас последней?

– Я начал думать о том, что хочу ударно выступить в Лондоне, когда только завершилась пекинская Олимпиада… Не собираюсь сейчас афишировать, на каких именно дистанциях буду выступать, обещать новые мировые рекорды и золотые медали. Но когда закончу карьеру и буду вспоминать о спорте, то хочу говорить сам себе: я сделал в плавании всё, о чём мечтал и что мог.

– Каково себя чувствовать обладателем 14 золотых олимпийских медалей?

– Самое крутое чувство – когда ты видишь, что твоя тяжёлая работа приносит плоды. Результат придёт не завтра. Но, если ты будешь пахать много лет подряд, тогда добьёшься чего-то значимого. От этого чувства я получаю истинное наслаждение. Ты проходишь через тяготы, но мечта твоей жизни сбывается.

– Как вы относитесь к тому, что Международная федерация (ФИНА) с 2010 года отменила резиновые комбинезоны?

– Это круто! В плавании началась новая эра. Теперь все в одинаковых условиях. Все выступают в одних и тех же шортах из текстиля. Чтобы побеждать, у тебя должна быть потрясающая форма. Даже лучше, чем была раньше. Теперь плавание – это спорт, а не объект моды, у кого какой костюм.

…Российские атлеты с Фелпсом готовы спорить. Вот что рассказывает Николай Скворцов, который побеждал американца на этапе Кубка мира – 2009 в Берлине:

– Тогда все вышли на старт в резиновых комбинезонах, а он – в текстильных шортах. Это был протест Майкла против моды на костюмы. Вы же помните, что сначала Arena изготовила скоростной комбинезон. И европейцы имели преимущество над американцами. Потом уже их производитель Speedo сделал более хороший костюм. Все в Европе очень удивились, а Фелпс собрал золотой урожай в Пекине. Затем Arena снова выпустила суперкостюм нового поколения. Тогда ещё немец Бидерманн побил Фелпса на чемпионате мира – 2009 в Риме. Майкла это задело, и он начал свою борьбу. А то, что на Олимпиаде у него была фора, его не обижало. Разве это не двойные стандарты?

Я был, как олень в свете фар

– Как вы справляетесь с психологическим давлением, когда оказываетесь в центре прожекторов? – интересуюсь у Фелпса.

– Это как палка о двух концах. Можно думать, что пресс вас гнёт к земле и ломает. А можно сделать так, чтобы давление шло на пользу и подстёгивало перед стартом. Это приходит с опытом, когда спортсмен уже умеет справляться с обстоятельствами.

– Как вы этому учились?

– В 2004 году на Олимпиаде в Афинах я был словно олень в свете фар… Наивный и ошарашенный. Казалось, что весь мир ополчился против меня.

– Вы тогда взяли шесть золотых медалей.

– Но я хотел восемь! А через четыре года в Пекине этот план удалось реализовать. Я был железно уверен, что нахожусь на пике формы и способен справиться со своей миссией. Один из главных уроков, который я извлёк, – надо моментально выкинуть последний старт из головы и качественно восстановиться.

– Вот вы у меня спрашивали, хочу ли я выступать после Лондона, – припомнил Фелпс. – Я сказал себе, что после 30 лет плавать не буду. Мне сейчас 26. Я просто очень удивлюсь, если увижу себя на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Да и после Шанхая-2011 я объявил, что это мой последний чемпионат мира. Но я пока оставляю дверь открытой. Никаких заявлений. Глупо утверждать что-то заранее. Не нужно перепрыгивать ступеньку. Будем идти по этой лестнице шаг за шагом. Кубок мира в Москве, отбор в Лондон, сами Игры…

Денис Панкратов, дважды чемпион Атланты-1996 в баттерфляе, заметил по этому поводу: «Насчёт того, что Фелпс завершит карьеру, я бы не торопился. Думать об этом – одно, исполнить – другое. Уйти из спорта нелегко. Организм у Фелпса крепкий. Он способен здорово плыть и после 30 лет. Полно таких примеров. Так что он ещё повоюет».

Для нас же главное – это был первый и, наверное, последний визит Майкла Фелпса в Россию в роли действующего пловца. Повезло тем, кто видел вживую этого человека-рыбу. И хотя Фелпс отказал многим в автографе и даже не помахал рукой детишкам, когда они ему радостно кричали с трибуны, всё равно его визит запомнится надолго.

…А проще всего было накрыть Майкла и пообщаться с ним в знаменитом «Макдональдсе» напротив «Олимпийского». Фелпс жил по соседству в гостинице «Ренессанс» и по американской привычке пару раз забежал туда за гамбургерами.