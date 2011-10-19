В Сочи нам не хватит мочи

Последнее слово этого заголовка можно читать с разным ударением. Ниже речь пойдёт о двух его значениях. Имеются в виду антидопинговые пробы мочи спортсменов и отсутствие системы психофизиологического восстановления членов сборных команд России, без которой не хватит мочи победить в Сочи.

Цена сотой доли секунды

Почему имею право говорить об этой острой проблеме? Потому что я – профессиональный тренер-массажист, кандидат педагогических наук, лауреат Всесоюзного конкурса научно-исследовательских работ в области спорта, автор монографии «Методика психофизиологической реабилитации ведущих гроссмейстеров СССР». Принимал непосредственное участие в подготовке 107 спортсменов, ставших чемпионами Олимпийских игр, мира и Европы. Кроме того, 20 лет работал с чемпионом мира по шахматам Анатолием Карповым, 10 лет – с чемпионом мира Владимиром Крамником и долго преподавал массаж в зарубежном институте. В общей сложности эти два великих шахматиста 18 лет владели мировой шахматной короной. Не ставлю перед их титулом приставки «экс», потому что за всю историю шахмат было всего 14 чемпионов мира.

Всем любителям спорта известно, что во многих его видах результат олимпийского чемпиона лучше четвёртого – пятого всего лишь на сотую долю секунды. Я не встречал наставника олимпийского чемпиона, серьёзно утверждавшего, что эта сотая секунды подвластна только его тренерскому гению.

Сегодня в теории и методике спортивной тренировки белых пятен нет. Все всё знают. Лучшими тренерами становятся те, кто смог творчески перекроить эти теоретические догмы под индивидуальные психические, физиологические и антропометрические особенности своих учеников.

Современная плотность спортивных результатов доказывает, что все лучшие тренеры могут подготовить спортсмена, способного стать олимпийским чемпионом, если только среди соперников не будет, как я говорю, явного генетического фаворита. То есть обладателя генетических возможностей организма, определяющих необычно высокий потенциал развития главного в избранном виде спорта качества – скорости, выносливости, скоростной выносливости, силы, прыгучести, координации и пр.

В этом случае тренеру большого ума не надо. Но такие качества невозможно реализовать, если нервная система спортсмена психически не надёжна. Психическая надёжность спортсмена формируется годами с помощью классного массажиста-психолога. Без него спортсмен не может выполнить необходимый объём тренировочных нагрузок подготовительного периода с минимальными нервными затратами. Всем специалистам известен феномен, когда спортсмен восстанавливается быстрее, если одна и та же нагрузка выполнена на фоне положительных эмоций. Только где их взять в достатке при современном уровне нагрузок? Не только мышцы спортсмена требуют ухода, но и его нервная система. Иначе тренер его потеряет. Не доводилось встретить статистические данные о молодых талантливых атлетах, которых тренерам не удалось удержать в спорте. Их просто этому не учили. На моей же памяти таких примеров много.

Но спортивный талант, как правило, ленив и терпеть больших нагрузок не хочет. Да и хлопотно за ним нянькой ходить, то из милиции вытаскивай, то из вытрезвителя. Умнеют они поздно, чаще уже в забвении. Проще взять трудолюбивого середнячка с запредельной мотивацией и гонять его каждый день до упора. Если выживет, то станет чемпионом, а нет, так Бог простит. Однако про себя или вслух эти тренеры всю жизнь со вздохом вспоминают: а вот был у меня какой-нибудь Моспанов, так вот лучшему прыгуну мира Брумелю до него прыгать как до Луны. Но этот парень был такой-сякой… Коль природа очень редко дарит человеку талант вместе с трудолюбием, нам пора научиться сохранять талантливых лентяев.

Волшебная форсунка

Так как же унести ноги от этой навязчивой особы – сотой доли секунды? Все ведущие спортсмены мира сами могут перед стартом приводить свою нервную систему в состояние оптимального возбуждения, адекватного поставленной задаче и уровню своей тренированности. Иначе говоря, приоткрыть форсунку, впрыскивающую в кровь естественный допинг организма – адреналин. Эта форсунка открывается по-разному широко в зависимости от силы раздражителя нервной системы. Полностью она открывается только под страхом реальной смерти.

Словом, на старте сильнейшие спортсмены почти всегда равны. Так что же на финише расставляет их по местам? Всегда первым среди равных будет тот, мотивация которого (то есть раздражитель нервной системы) окажется достаточно высокой, чтобы открыть ту самую форсунку чуть больше, чем смогут соперники. Мотивация может быть примитивной, а может быть сложносочинённой. Главное, чтобы она оказалась достаточной для победы. Необходимо глубоко понимать её происхождение, чтобы суметь подобрать единственно подходящий «слоган», который останется в мозгу спортсмена как электронный чип. И, когда ему станет совсем тяжко, сработает как катализатор химической реакции, которая увеличит дозу адреналина.

Практика показала, что сейчас помочь российскому спорт­смену в этом может только персональный массажист-психолог. Именно тот, который работает с ним постоянно, которому он доверяет сокровенно личное, чего никогда не доверит своему тренеру.

«Вездеход» скорой помощи

До сих пор храню удостоверение массажиста советских спортсменов – участников Олимпийских игр 1968 года в Мехико со штампом «МАССАЖИСТ – ПРОХОД ВСЮДУ». Ни на какой другой Олимпиаде такого штампа на удостоверениях массажистов не было. В Мехико он позволил мне выпускать спортсменов на старт, что называется, из рук. Тренеров близко не пускали. Тогда-то и понял свои возможности как зарядного устройства для подопечных. Для каждого, с кем не один год делил каторгу подготовки, я имел лаконичное, но очень для него ёмкое словосочетание. Вмещающее на тот момент самое главное в его личной жизни, ради чего он готовил себя к этому старту.

После предстартового массажа в зависимости от состояния спортсмена я выбирал момент и тон, каким это словосочетание надо было произнести. А также атлета коснуться. Коснуться обязательно. Он меня в такой момент не видит (он уже там – на дистанции), но по касанию и голосу чувствует моё состояние. Если оно на одной с ним волне, спортсмен поверит, что готов сейчас стать первым. Если сфальшивлю, чип может не сработать. Понятно, что это были слова не из серии «За родину, за Сталина!» и «Позади Москва!». Они в спорте никогда не работали. Кто утверждает обратное, знает, что спортсмены говорят. А я знаю, что они думают. Когда уже нечем дышать, хромает координация и мутнеет зрение, не лозунги ведут ребят к победе. Каждого ведёт свой личный автопилот. Это я от них точно знаю. Они мне не врут. Они мне верят.

Профессия, которой нет

Может быть, читатель обратил внимание на то, что была названа профессия, которой не существует. Да, профессии «массажист-психолог» не существует. Пока не существует, как не существовало до 1967 года профессии тренера-массажиста. В нашей стране спортивных психологов до сих пор не готовили. Восемь лет мы с доктором наук, профессором Альбертом Вячеславовичем Родионовым надоедали спортивным чиновникам с идеей подготовки спортивных психологов в Российском государственном университете физической культуры (РГУФК). Сейчас готовится к выпуску первая группа специалистов этой профессии. Вернее, специалистами они станут, когда поработают 2-3 года с клубными и сборными командами страны.

Заведующие кафедрой спортивной психологии и кафедрой ЛФК и массажа РГУФК понимают необходимость обучения будущих спортивных психологов массажу на профессиональном уровне. Но, чтобы получить решение спортивных чиновников на выделение для этого денег и, если повезёт, даже получить их, потребуется ещё лет восемь. Ведь даже попасть на приём к боссам проблема. У них всегда есть более важные дела. Но всё равно. Пусть не при нынешнем составе спортивного руководства страны, так при очередном появятся у лучших спортсменов России дипломированные специалисты с профессией «массажист-психолог с высшим физкультурным образованием» или «тренер-психолог с профессиональным владением спортивным массажем».

Не важно – сумма не меняется. Но они должны владеть именно суммой знаний и умений тренера, психолога и массажиста. Такие люди появятся. После Лондона и Сочи, когда до кого-нибудь дойдёт, наконец, что без классных массажистов-психологов в трудоёмких видах спорта золотых медалей не бывает. Что в сборных командах России этих специалистов не может быть уже потому, что они, работая по 3–4 часа в день, зарабатывают 5–8 тысяч евро в месяц. Спортивное руководство России не хочет замечать, что лучшие спортсмены мира давно приезжают на Олимпийские игры с личными массажистами и увозят вязанки золотых медалей.

Человечество до сих пор не придумало лучшего средства восстановления физических и душевных сил, чем сон и массаж, без которого часто не заснуть. Классные массажисты массируют тех, кто достойно платит. Кто не платит за массаж, тот платит за допинг, что круче адреналина. Форсунку-то открыть надо. Такова реальность, господа чиновники. И не прячьте голову в песок…