Ракетка против близорукости

Популярность бадминтона растёт с каждым годом по всей планете. Профессиональные спортсмены ценят в нём состязательность и техническую сложность, а простые люди, как ни странно, – простоту и доступность. Тем интереснее результаты исследований, доказывающих, что это один из самых сложных и тяжёлых видов спорта, одновременно благотворно воздействующий на организм спортсмена в целом и на его зрение в частности. Обо всем этом мы беседуем с главным российским офтальмологом Владимиром Владимировичем НЕРОЕВЫМ и президентом Национальной федерации бадминтона России Сергеем Михайловичем ШАХРАЕМ.

С перерывом на войну

– Каковы мировые масштабы «бандминтономании»?

С.Ш.: Поистине грандиозные. Бадминтон возник и много веков развивался в Азии – его знали и в Китае, и в Японии, и в Индии, откуда он под названием «пунэ» был вывезен англичанами в Европу. Именно эта версия стала родоначальницей современного спортивного бадминтона. Интересно, что бадминтон не забыл свою историческую родину. В индийском городе Пунэ до сих пор регулярно проходят международные турниры по бадминтону, самым представительным из которых за последнее время стал юношеский чемпионат мира 2008 года.

В Англии же бадминтон получил своё современное название по имени английского города, где в 1873 году прошёл первый турнир, и современные правила. Благодаря этим историческим особенностям сегодня бадминтон хорошо развит как в Европе, так и в Азии, – сильнейшие команды у Китая, Малайзии, Японии, Кореи, Индонезии, Индии. В Европе командами мирового уровня располагают Дания, Англия, Германия, Франция и другие. По данным Бадминтонной всемирной федерации (BWF), её членами являются 163 страны, (сейчас BWF подкорректировала данные и говорит о 170 членах, из которых 158 – национальные федерации), в которых насчитывается более 250 миллионов игроков. Старейший из ныне существующих турниров – All England проводится с 1899 года и прерывался лишь двумя мировыми войнами.

Современный бадминтон является олимпийским видом спорта, он включён в программу игр в 1992 году. В бадминтоне разыгрывается пять комплектов олимпийских наград. Уже в свой первый олимпийский год бадминтон установил рекорд – трансляции бадминтонных матчей с Олимпиады собрали миллиард сто миллионов телезрителей – больше, чем любой другой вид спорта.

Бадминтон появился в России в 1957 году – на шестом Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Москве был проведён первый официальный матч. В 1961 году была основана Федерация бадминтона СССР.

В настоящее время руководство бадминтоном в Российской Федерации осуществляет Национальная федерация бадминтона России, являющаяся членом Олимпийского комитета России. Под эгидой федерации ежегодно проводится более 100 всероссийских турниров среди взрослых и юниоров, большое количество местных соревнований.

– В чём секрет популярности бадминтона?

С.Ш.: Я думаю, в его доступности. Для него не требуется сложный и дорогостоящий инвентарь. Пару ракеток и волан может себе позволить каждый. Любой пляж, лужайка перед домом или школьный спортзал годятся для увлекательной игры.

Кроме того, мощным фактором является польза бадминтона. Занятия бадминтоном разносторонне воздействуют на организм человека, развивают силу, выносливость, координацию движений, улучшают подвижность в суставах, воспитывают волевые качества.

Бадминтон развивает точность зрительного восприятия, быстроту движений. Это подвижная игра даёт большую нагрузку многим группам мышц, способствует гармоничному развитию тела, «одевает» человека в «мышечную одежду».

Аргумент министра Андрей Фурсенко сказал, что школа заинтересована в бадминтоне по трем основным причинам: «Во-первых, во многих регионах мы уже ввели третий час физкультуры. И его необходимо заполнить чем-то увлекательным, интересным. Если занятия будут скучными, то школьники их будут просто отбывать и никакого здоровья это никому не добавит. Это как со школьным питанием – если оно вкусное, его будут есть, нет – окажется в урнах. Бадминтон имеет прекрасный игровой, соревновательный компонент, способный увлечь ребят. Второе – в школе нужны относительно недорогие виды спорта. Мы не можем массово развивать высоко затратные, технически сложные виды. И ещё важный момент – спорт должен быть доступен и интересен ребятам с разным уровнем развития и подготовки. Бадминтон отвечает всем этим трем основным потребностям, поэтому мы подписали с Национальной федерацией бадминтона России соглашение о сотрудничестве и даем этим документом сигнал о том, что поддерживаем его развитие. А возможности для этого сегодня имеются – и введенные часы и финансовая поддержка, в рамках программы модернизации системы общего образования, на которую выделены значительные деньги – порядка 120 млрд. рублей за два года».

Обманчивая лёгкость

– Трудно поверить, что пляжная забава столь эффективна, как спорт.

С.Ш.: И совершенно напрасно не верите. Лёгкость этой игры очень обманчива. Конечно, развлекаясь на пляже, вы с ног не собьётесь. Но вот спортивный бадминтон – совсем другое дело. Спортивный бадминтон, по статистическим данным, является одной из сложных тактических и техничных игр. Он входит в тройку игровых видов спорта, самых тяжёлых по физическим нагрузкам.

Ещё в далёком 1985 году было произведено сравнение двух матчей. В открытом чемпионате Англии по теннису Борис Беккер выиграл у Кевина Каррена в четырех сетах. А на чемпионате мира по бадминтону в Канаде (Калгари), Хан Джиан (согласно нашей синологической традиции, это читается как Хань Цзянь) (Китай) одержал победу над Мортеном Фростом (Дания) в трех геймах. Оцените сами статистику.

Продолжительность матча: теннис – 3 часа 18 минут, бадминтон – 1 час 16 минут.

Время, когда мяч/волан находился в активной игре: теннис – 18 минут, бадминтон – 37 минут.

Интенсивность (суммарное время, когда мяч в полёте, делённое на общую продолжительность матча): теннис – 9%, бадминтон – 48 %.

Ударов по мячу: теннис – 1004, бадминтон – 1972.

Расстояние, которое пробежали спортсмены за матч: теннис – 2 мили, бадминтон – 4 мили.

Вы всё ещё считаете, что это «пляжная забава»? Подобные нагрузки и необходимость в быстром тактическом мышлении могут дать только хоккей и бокс. Но это весьма травмоопасные виды спорта. А мы стремимся развивать бадминтон среди учащихся школ. Кстати, именно по тем же причинам бадминтон появился и развивается в центре подготовки космонавтов. В него играют начиная с Гагарина и до сих пор. Когда-то хоккей потерял прописку в космическом отряде – после травмирования одного из космонавтов перед полетом. А бадминтон прижился – как безопасный, гармоничный и «дающий основательную нагрузку» – по словам Гагарина – вид спорта. Так что бадминтон подходит всем – от школьников до космонавтов.

– Да, впечатляет. Кстати, можно чуть подробнее о пользе бадминтона для детей? Говорят, он даже близорукость снижает.

С.Ш.: Совершенно верно. Но об этом лучше расскажет профессионал, профессор Нероев.

Справка «АН» НЕРОЕВ Владимир Владимирович – главный офтальмолог России, доктор медицинских наук, профессор, микрохирург, врач-офтальмолог, директор Московского НИИ глазных болезней им. Гельмгольца. ШАХРАЙ Сергей Михайлович – президент Национальной федерации бадминтона России – председатель Наблюдательного совета, член Совета Всемирной федерации бадминтона, член Совета по спорту при Президенте России, Руководитель аппарата Счётной палаты Российской Федерации.

Чтобы видеть

В.Н.: Не секрет, что процесс обучения в наших школах негативно влияет на физическое здоровье учащихся. Гиподинамия, долгое нахождение в напряженной и неудобной «позе школьника» за партой, огромные нагрузки на зрение – всё это способствует развитию близорукости – настоящего бича нынешнего подрастающего поколения.

У 96% детей с близорукостью наблюдаются различные общесоматические заболевания. На первом месте стоят заболевания соединительной ткани и центральной нервной системы, раннего остеохондроза, подвывиха шейного отдела позвоночника.

Указанная патология свидетельствует о слабости связочного и мышечного аппаратов шейного отдела позвоночника.

До недавнего времени считалось, что при прогрессирующей близорукости необходимо оградить ученика от физических нагрузок.

Но в последние десятилетия было проведено немало работ, доказавших, что повышение работоспособности аккомодационного аппарата с помощью специальных упражнений и нормализация кровоснабжения тканей глаза приводят к торможению прогрессирования близорукости, а иногда предотвращают ее возникновение. То есть физические нагрузки не только не вредны, а просто необходимы. Другое дело, что подбор их требуется особый.

Исследования И.В. Сухиненко установили, что у пациентов с близорукостью средней степени циклические упражнения умеренной интенсивности (пульс 100–140 уд./мин.) оказывают благоприятное воздействие на гемодинамику и аккомодационную способность глаз, вызывая реактивное усиление кровотока в глазу. А вот интенсивные нагрузки (пульс 180 уд./мин. и выше), а также упражнения на гимнастических снарядах, акробатические упражнения вызывают выраженную ишемию глаз и ухудшение работоспособности цилиарной мышцы.

– А что бадминтон?

В.Н.: Бадминтон оказался той самой золотой серединой. Ещё в 1977 году исследования Е.И. Ливадо показали, что оптимальным видом физической нагрузки при близорукости являются подвижные игры с непродолжительным быстрым бегом (10–15 м), передачей и ловлей мяча, бросками в стену или мишени.

Идеальным видом спорта, в котором гармонично сочетается слежение за движущимся объектом (тренировка аккомодации), повороты головы и туловища (усиление гемодинамики), глубокое дыхание (оксигенация крови), является бадминтон.

Чтобы подтвердить это, мы провели собственные исследования. Была составлена и обследована группа из 20 детей с близорукостью различной степени в возрасте от 7 до 12 лет. Всем пациентам определяли остроту зрения без коррекции, с оптимальной коррекцией и в очках. Было выявлено устойчивое улучшение состояния детей после занятий бадминтоном по ряду параметров. Эти занятия следует рекомендовать для профилактики возникновения и прогрессирования миопии.

– Сергей Михайлович, вы твердо намерены продвигать бадминтон в школы?

С.Ш.: Да, и мы не только декларируем такое намерение, но и делаем практические шаги. 20 июля сего года Национальная федерация бадминтона России и Минобрнауки подписали соглашение – первое соглашение вообще между министерством и спортивной федерацией. Оно создает условия для развития бадминтона в российских школах вплоть до введения так необходимого нашим ослабленным школьникам третьего урока физкультуры, на котором они будут играть в бадминтон.

Это поможет нашим мальчишкам и девчонкам стать здоровее. А если кто-то из них увлечется игрой и пойдет дальше, став чемпионом, – так это просто здорово.