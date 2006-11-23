Девичье счастье для Владимира Путина

На прошлой неделе женская сборная России по волейболу впервые в новой истории выиграла чемпионат мира. Это событие всколыхнуло души миллионов наших болельщиков: следя за телетрансляциями из Японии, где проходило первенство, они так надеялись, так ждали! Надежды до накала раскалила великолепная серия успехов россиянок в играх против команд Италии, Китая, США, Германии и Голландии. Единственную осечку сборная России допустила в матче с бразильянками, но тот результат турнирного значения не имел. Зато в финале - как раз с Бразилией - российские девушки устроили потрясающий волейбольный карнавал.

Сразу же после возвращения спортсменок в Москву в аэропорту Внуково-2 с ними встретился Президент России. Он и не думал скрывать от девушек своих эмоций: «После счета 11:13 в пятом сете я, если честно, не мог смотреть. Но был уверен, что вы победите. Это было видно по настрою. Да, бразильянки очень достойные волейболистки, подвижные, прекрасно готовы, но было заметно, что по психологии, по настрою вы их превосходите». Президент по­здравил девушек с великой победой. Мы в редакции не сомневаемся, что многочисленные читатели «Аргументов неделi» присоединяются к этому искреннему поздравлению.