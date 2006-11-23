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Как наши ракетки в Мадриде оконфузились

№ 29(29) от 23.11.2006 [«Аргументы Недели », Сергей ВИКТОРОВ, Мадрид – Москва ]

Как наши ракетки в Мадриде оконфузились
Фото PHOTAS

 

«Просьба не беспокоить»

Попасть в столицу Испании на женский чемпионат мира оказалось непростым делом, особенно для журналиста из России, представляющего такое новое издание, как «Аргументы неделi». Полный бардак, царивший в оргкомитете и пресс-центре, вынудил автора этих строк купить тур под странным названием «Мадрид - столица четырех королевств», чтобы проникнуть в Испанию. Зато я получил возможность понаблюдать за соревнованиями как простой болельщик, благо что на протяжении всего турнира достать билеты на трибуны «Мадрид Арены» не составляло никакого труда. Королевская столица встретила участ­ниц чемпионата весьма неприветливо - проливным дождем, который непрестанно лил целую неделю.

Восемь теннисисток оказались перед мучительным выбором: чем заняться в свободное от тренировок время? Вот когда обнаружилась польза от наличия под рукой постоянного бойфренда. Запершись в своих гостиничных «люксах» и выставив табличку «Не беспокоить», Жюстин Эннен-Эрдене, Ким Клийстерс, Мартина Хингис принялись убивать время с помощью своих дружков. А вот трем россиянкам, которым в силу разных причин пришлось оставить своих приятелей в России, первые несколько дней приходилось только на стенку лезть от скуки и одиночества.

Что касается невинного создания по фамилии Шарапова, то ей скучать не пришлось. Организаторы придумали для главного теннисного секс-символа весьма насыщенную программу, включавшую знакомство и ужин с самим Дэвидом Бэкхемом и участие в кастинге мужских моделей агентства Хуго Босса на должности болл-боев предстоящего турнира. С порученным заданием Мария успешно справилась, отобрав 12 местных красавцев. Те оказались, как один, высокими брюнетами с двухдневной щетиной, смахивавшими на доктора - главного героя культового сериала «Остаться в живых». И всем стало ясно, какой тип мужчины нравится «последней девственнице жен­ского Тура» и почему американец Роддик так до сих пор и не покорил ее сердце.

Предсказание как сглаз

В канун чемпионата наше теннисное «все» Шамиль Тарпищев вновь продемонстрировал всем, что не зря его все чаще сравнивают с Пеле. Причем не столько из-за солидного состояния обоих, нажитого далеко за пределами спортивных арен, сколько из-за постоянных ошибок в прогнозах. Вот и в канун Мадридского первенства главный теннисный начальник предрек выход в полуфинал сразу трех россиянок (Шараповой, Кузнецовой и Петровой) и победу Шараповой. Однако россиянки в очередной раз подвели своего лидера. Мало того, что в полуфинал пробилась только одна теннисистка, так еще финал чемпионата прошел без представительниц крупнейшей теннисной державы мира - России.

Самым неприятным сюр­призом стало поражение Марии Шараповой в полуфинале от будущей чемпионки - Жюстин Эннен-Эрдене. Мария пришла к Мадриду в прекрасной форме, одержав 17 побед подряд и выиграв два турнира. Но мало кто догадывался, какой ценой достигнут этот успех, и что в эти же дни россиянка вполне могла оказаться вместо Мадрида в больнице. Проблемы со здоровьем у самой красивой теннисистки планеты возникли еще в начале октября в Москве во многом из-за скупердяйства хозяев  Кубка Кремля, решивших сэкономить на по­крытии. Играть на выбранном им отечественном ковре оказалось настоящей пыткой для изящных тонких ножек, щиколоток и коленок красавицы. И в канун четвертьфинала Шарапова снялась с соревнований.

Но мало кто знает продолжение этой истории. В течение двух дней Маша не могла подняться с кровати и буквально ревела от боли в президентских апартаментах московского отеля «Арарат». Девушку смог вернуть к полноценной жизни лишь экстренно приглашенный китай­ский иглоукалыватель и по совместительству врач футбольного «Спартака» Лю Хуншен. Тогда, в октябре, после нескольких сеансов иглоукалывания Шарапова почувствовала себя словно заново родившейся. И ни сама теннисист­ка, ни ее окружение не обратили внимания на предупреждение китайского целителя о том, что заряда полученной ей энергии хватит всего лишь на месяц.

Следующие четыре с хвостиком недели Шарапова летала, словно на крыльях, как будто и не было за плечами тяжелого сезона. А потом произошло то, что должно было произойти: во время полуфинала с Эннен-Эрдене игольная подзарядка села, боль снова вернулась к Шараповой, и она проиграла, наверное, главный матч этого сезона. Теперь осознав всю силу китайской иглы, менеджеры Марии, если верить слухам, собираются предложить Лю Хуншену должность личного врача при второй ракетке мира, положив ему оклад в триста тысяч долларов - во много раз больше, чем платит ему хозяин московского «Спартака» Федун.

Нимфетки вместо мачо

А вот оправдать мадридский конфуз остальных трех воспитанниц Шамиля Тарпищева не сможет никто и ничто. Так, Елена Дементьева, казалось бы, съевшая пуд соли на этих чемпионатах (это был уже ее шестой подряд турнир), вновь проявила характерную только для нее одной полную беспомощность в решающие моменты встреч. И запомнилась всем лишь капризно высказанным неудовольствием по поводу модельных болл-боев (тех самых шарапов­ских брюнетов), которые якобы постоянно рассматривали ее ноги и другие мягкие места. Организаторы тур­нира не в пример сотрудникам пресс-цент­ра сработали оперативно, и уже на следующий день вместо знойных мачо на корте появились нескладные школьницы, получившие строгий приказ - не смотреть в глаза участницам.

Светлана Кузнецова, выросшая и до сих пор тренирующаяся на Пиренеях, свои шансы на успех в Мадриде связывала лишь с горячей поддержкой трибун. Но поскольку все эти годы она провела в Каталонии, то стала ассоциироваться в глазах простых мадридцев с ненавистной им Барселоной - городом и клубом. Поэтому вместо десяти тысяч ревущих фанатов россиянка довольствовалась поддержкой тридцати-сорока представительниц секс-меньшинств, которые считают Кузнецову (видимо, из-за своеобразной внешности) своей единомышленницей, заметим, без всякого повода на это со стороны Светланы.

Пожалуй, больше всех в Мадриде оконфузилась наша «великанша» Надежда Петрова. Начала она за здравие, одолев первую ракетку мира Моресмо, после чего заявила о том, что непременно выиграет чемпионат. Но теннис, как и любой другой вид спорта, не терпит бахвальст­ва - и в следующих матчах фортуна напрочь отвернулась от нее. Как выразилась сама теннисистка, «вышла на корт - и вдруг саму себя не узнала!» В результате проиграла оба матча не самым сильным соперницам.

А вот организаторы чемпионата не оконфузились: кассовая прибыль от него оказалась солидной. А это значит, что в ноябре следующего года лучшим теннисисткам мира снова предстоит вояж в испанскую столицу. Остается надеяться, что вторая попытка для наших девушек окажется более удачной.

Факт

Хотя организаторам чемпионата так и не удалось свести в финале двух главных теннисных секс-символов Шарапову и Хингис, запланированную прибыль в пятьдесят миллионов евро они в Мадриде получили.

 

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