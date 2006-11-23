Судьба ЦСКА в чужих руках

А как красиво все могло быть! ЦСКА возвращается из Владивостока, где он победил «Луч-Энергию» со счетом 4:0 в ранге чемпиона России, на эмоциональном подъеме разбирается с португальцами и обеспечивает себе право выступать весной в плей-офф Лиги чемпионов. Бразильцы на две недели раньше срока отправляются домой отдыхать, как и было договорено с руководством клуба, матч последнего тура национального первенства против «Динамо» проводят дублеры, а главным пунктом программы в Гамбурге становится знакомство с достопримечательностями немецкого города. Увы, эта розовая картина не имеет ничего общего с реальностью, хотя еще недавно казалось, что ЦСКА без особых проблем решит все задачи, поставленные на сезон.

Объяснения причин поражения армейского клуба от «Порту» лежат на поверхности.

Календарь. Этой осенью у ЦСКА он настолько плотный, что ведущие футболисты, и прежде всего бразильцы, не успевают восстанавливаться. Поездка во Владивосток - 17 часов в воздухе - дорого обошлась команде. ЦСКА, в Лиге чемпионов добивавшийся успеха за счет быстроты, мобильности и высокого темпа, во встрече с «Порту» выглядел бледной тенью самого себя.

Особенно на фоне свежих португальцев, которые по сравнению с первым матчем в Порту (0:0) словно почувствовали вкус к игре. Собственно, так оно и было: хозяева поля мучились, заставляя себя бегать, португальцы делали все что хотели. Возможно, большую пользу ЦСКА мог принести Ивица Олич, который во Владивосток не летал (опоздал на самолет!), но Валерий Газзаев не решился выпустить хорватского форварда с первых минут. Когда же он появился на поле во втором тайме, спасать ЦСКА было уже поздно.

Травмы. Матч с «Порту» показал, насколько важен для ЦСКА центральный защитник Сергей Игнашевич. В его отсутствие опасные моменты перед воротами Игоря Акинфеева возникали едва ли не на пустом месте, а запас везения, которое выручало ЦСКА в Лондоне во встрече с «Арсеналом» (0:0), оказался исчерпан. Серьезной потерей стал и бразилец Дуду, получивший повреждение (растяжение задней поверхности бедра) в середине первого тайма матча с «Порту». В последних играх Дуду был, пожалуй, лучшим в составе ЦСКА. С его уходом развалился бразильский треугольник - Карвальо-Дуду-Вагнер, определяющий игру ЦСКА в центре поля и в атаке.

Психологическое состояние. В ЦСКА оно во многом зависит от Газзаева, сильной стороной которого является умение настраивать футболистов на любого соперника. Частые появления главного тренера у бровки поля уже во время матчей словно заводят игроков. Во вторник Газзаев, потерявший несколько дней назад брата (он погиб в автокатастрофе), встал со скамейки запасных лишь раз, а игрой руководили его помощники Николай Латыш и Владимир Шевчук. После матча вратарь Акинфеев признал, что настрой на матч не был таким же высоким, как обычно.

Что будет в Гамбурге? 6 декабря ЦСКА проведет в Германии последний матч группового турнира. Победа с любым счетом над «Гамбургом» оставляет армейцам шанс на выход в плей-офф, если во встрече «Порту» - «Арсенал» не будет ничьей. Нечто подобное мы наблюдали два года назад, когда ЦСКА выступал в одной группе с «Челси», «Порту» и «ПСЖ». Тогда команда Газзаева разгромила в последнем туре французов на их поле (3:1) и ожидала, что англичане, которые уже обеспечили себе выход из группы и были объективно сильнее португальцев, по крайней мере им не проиграют. Вспоминали и о дружбе между хозяином «Челси» Романом Абрамовичем и президентом ЦСКА Евгением Гинером. Как не помочь близкому человеку?

Однако «Челси», ведя в счете после первого тайма 1:0, в итоге уступил 1:2. Это дало повод для разговоров о том, что главный тренер «Челси» Жозе Моуриньо сделал «подарок» своей бывшей команде, с которой за год до этого выиграл Лигу чемпионов. Сегодня тоже вряд ли кто-то удивится, если «Арсенал» и «Порту» распишут очки. И хотя полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич подобного не допускает («в Лиге чемпионов я такого не видел») ничейный исход представляется наиболее вероятным.

А это значит, что ЦСКА опять будет бороться лишь за Кубок УЕФА. Жаль, армейцы в этом сезоне были способны на большее.