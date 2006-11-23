Четвертый титул Газзаева

Бразильское золото

Почему вопреки ожиданиям? Да потому, что и специалисты, и поклонники клуба не без оснований полагали, что на Дальний Восток отправится не сильнейший состав армейцев. Спустя всего три дня ему предстояло встретиться с «Порту» в важнейшем для них матче группового турнира Лиги чемпионов. Соперник же ЦСКА в последнем туре - московское «Динамо» - проблему выживания в премьер-лиге успешно решил. И если на матчи нескольких предыдущих туров руководство клуба назначило бело-голубым специальные премиальные (20 тысяч долларов на брата за победу), то встреча с ЦСКА в разряд важных уже не попадала.

Был, правда, один щекотливый момент, который заставлял ЦСКА сыграть во Владивостоке оптимальным составом и в полную силу. Дело в том, что и у армейцев, и у «Динамо» тот же спонсор - один из крупнейших российских банков. И если бы «Динамо» «отдавало» в последнем туре очки ЦСКА, это грозило бы очередным скандалом, возможно, самым громким в этом богатом на разборки сезоне.

И армейское руководство пошло на риск. Во Владивостоке на поле стадиона «Динамо» сильнейшие игроки ЦСКА не просто появились, они провели, возможно, свой лучший матч в сезоне. А его героями стали бразильцы - Даниэль Карвальо, забивший первый победный мяч, Вагнер Лав, сделавший хет-трик, и Дуду, отдавший две голевые передачи.

Останутся ли бразильцы?

Для Валерия Газзаева нынешний титул - четвертый в карьере тренера. В 1995-м с владикавказским «Спартаком-Аланией» он стал первым, кому удалось прервать гегемонию московского «Спартака» Олега Романцева. По иронии судьбы, в 95-м тоже много говорили о «странных» матчах осетин­ского клуба, но тогда Газзаев в отличном стиле обыграл в Москве «Спартак» (2:1), своего главного конкурента, а дома добился ничьей (1:1). Те встречи получились настолько напряженными, что из-за удалений команды заканчивали их в неполных составах. Спустя 11 лет до выяснения отношений между игроками ЦСКА и «Спартака» дело не дошло, хотя в матче первого круга (1:1) за фол последней надежды с поля был удален вратарь армейцев Игорь Акинфеев.

Нынешнее «золото» ЦСКА - с бразильским отливом. Четверо латиноамериканцев, за последний год ставших в армей­ском клубе своими в доску, забили в этом сезоне (если считать все турниры) полсотни (!) голов. Газзаеву удалось найти оптимальный баланс между надежной российской обороной - защитники Игнашевич и братья Березуцкие, которым помогает тандем опорных хавбеков Алдонин-Рахимич, и изобретательной бразильской атакой - Дуду, Карвальо, Жо и Вагнер Лав.

Теперь вопрос в том, удастся ли армейскому руководству удержать их в команде - контракты этой четверки истекают в конце декабря 2006 года. Президент ЦСКА Евгений Гинер, правда, утверждает, что все они хотят остаться в России, но верится в это с трудом. После выступлений Карвальо, Дуду и Вагнера за сборную Бразилии на них наверняка обратили внимание селекционеры многих клубов. Да и сами они довольно прозрачно намекали, что хотели бы поиграть в Европе или даже вернуться домой в один из ведущих бразильских клубов. Сделает ли Гинер им предложение, от которого они не смогут отказаться? Скоро узнаем.

Пока же ЦСКА может праздновать победу. И если отбросить подозрения, сомнения и эмоции, то эта победа заслуженна. Нынешний ЦСКА - это футболисты различных сборных, собственный игровой стиль и отсутствие страха перед любым соперником. О «Спартаке», «Локомотиве» или «Зените» подобного сказать пока нельзя.