Что сказал про Канаеву сам Черчилль?

В прошлое воскресенье в Монпелье (Франция) завершился чемпионат мира по художественной гимнастике. Олимпийская чемпионка Пекина 21-летняя россиянка Евгения Канаева выиграла шесть золотых медалей – в многоборье и отдельных видах программы (булавы, обруч, мяч и лента), а также в командном турнире. Причём в многоборье Канаева стала трёхкратной чемпионкой мира, несмотря на жесточайшую конкуренцию, которую ей составила 20-летняя соотечественница Дарья Кондакова. Она-то завоевала всё серебро французского первенства.

Сильные духом

«Всё решает не музыка и не техника, всё решает – дух!» безапелляционно заявила однажды главный тренер российской сборной Ирина Александровна Винер. Духом победителей, ею же и созданным в команде «художниц» нашей страны, уже многие годы восхищаются абсолютно повсюду. Снимите шляпу! Россия снова первая в командном зачёте, выиграв чёртову дюжину наград – 7 золотых и 6 серебряных.

Фантастическая победа Жени Канаевой в многоборье – отдельная песня. В её недолгой ещё звёздной карьере уже случался подобный взлет. После успеха в олимпийском Пекине Канаева собрала всё золото чемпионата мира – 2009 в Японии. Тогда она побила казавшийся вечным рекорд Оксаны Костиной по количеству золотых медалей, завоёванных на одном турнире. Впрочем, данное славное обстоятельство не произвело какого-то особого впечатления ни на саму Евгению, ни на её опытнейшего и мудрого тренера Веру Ефремовну Штельбаумс.

«Если честно, то о наградах и титулах я не думаю никогда, – прокомментировала Женя. – Просто стараюсь выступать хорошо, стараюсь для зрителей. И если расстраиваюсь из-за неудач, то скорее мои переживания касаются совершённой ошибки, а не того, что я не добилась какой-то конкретной медали».

– Как вы теперь будете искать мотивацию? – по очередному случаю атаковали Веру Ефремовну журналисты.

– А вы что же думаете, у нас не было проблем с мотивацией? – усмехнулась наставница. – Да, мы ее теряли, а потом снова находили. Просто места знать надо!

Дорасти до Лондона

Нынешняя победа Евгении в многоборье, повторюсь, как всегда стоит особняком. Ведь это – олимпийская дисциплина. К тому же – единственная личная. Потому совершенно естественно, что все сильнейшие гимнастки стремятся добиваться успеха именно здесь. И уважение к абсолютным чемпионкам всегда глубже и весомее. Только вдумайтесь: победительницу и серебряного призера в конечном итоге разделили ничтожные 0,050 балла! Кондакова реально могла быть первой в Монпелье, но Канаева не поступилась своим местом. Как сказала бы Винер, тренерское дело – как следует готовить спортсменок. А расставит их по ступенькам пьедестала Господь Бог.

Он сверху всё видит: чья самоотдача в работе на тренировках больше. Чей труд каторжнее. Чей характер твёрже. Чей талант очевиднее. Даже заинтересованные большие специалисты признают, что сегодняшнюю Канаеву сравнивать по всем этим параметрам с самыми яркими звёздами прошлого нельзя. Таких аналогов просто не было. Сейчас на помосте она – девушка из космоса. Эх, продолжить бы на таком уровне в олимпийском Лондоне – 2012!

Его легендарный горожанин Уинстон Черчилль утверждал: «Постоянство – признак мастерства». Мастерство у Канаевой высочайшее. Но и ему есть куда расти.