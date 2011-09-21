Без побед - целых 20 лет!

В прошлое воскресенье завершились мужские чемпионаты Европы по баскетболу и волейболу. Игроки и той и другой наших команд проиграли в полуфиналах своих первенств – оступились в одном шаге до решающего матча. Но если баскетболистам в борьбе за бронзу удалось сломить сопротивление македонцев и победить – 72:68, то волейболисты остались без медалей, безвольно уступив полякам. При этом отобраться по итогам ЧЕ на Олимпиаду-2012 не получилось ни у одной из российских сборных…

Невезение Гулливеров

Баскетболистам действительно пришлось очень непросто. Впервые в Евробаскете участвовали 24 сборные. По словам лидера команды Андрея Кириленко, провести 11 матчей за 19 дней литовского турнира и одержать 10 побед – это вам не фунт изюма! На пути россиян встала команда Франции во главе с суперзвездой Тони Паркером. Кроме самоотверженной игры все того же Кириленко других весомых аргументов у нашей сборной не нашлось. Подопечные Дэвида Блатта накидали французам 71 очко, но позволили сопернику забросить еще больше – 79. Такой результат главным образом следствие слабой игры россиян в обороне. Все-таки уровень игры французов объективно был выше того, что продемонстрировали наши Гулливеры. Франция не выигрывала серебра аж с 1949 года, а теперь «до кучи» добыла еще и путевку в олимпийский Лондон – 2012.

Сборная Испании второй раз подряд стала победителем чемпионата Европы. В финале она безоговорочно победила галлов – 98:85. У команды этой страны, забронировавшей себе место в олимпийском турнире 2012 года, имеется много шансов для того, чтобы и впредь доминировать на континенте еще долгие годы. Испанцы привезли в Литву сильнейший состав. А когда все их звезды, особенно лидеры Пау Газоль и Хуан Карлос Наварро в полном порядке, они мало в чем уступают даже американской Dream Team. Вообще на сегодняшний день только две сборные заметно превосходят нынешнюю сборную России в классе – США и Испания. Со всеми остальными мы, по мнению специалистов, способны играть на победу. Хоть с теми же французами, например. И стало быть, постараться подняться в олимпийском Лондоне на пьедестал. Однако право на это нам еще только предстоит завоевать…

Знаменитый в прошлом игрок, а затем экс-наставник российской сборной Станислав Еремин не допускает никаких сомнений. «Важен не столько результат этого турнира, сколько возникшее ощущение уверенности в блестящих перспективах нашей сборной, – полагает он. – С таким баскетболом, который показали подопечные Дэвида Блатта в Литве, можно поставить медали крупнейших соревнований на поток. Для меня это главный итог Евробаскета-2011».

Каков же дальнейший расклад? Команды, занявшие на европейском первенстве места с 3-го по 6-е – Россия, Македония, Литва и Греция, – могут пробиться на Олимпийские игры в Лондоне через квалификационный турнир. Он пройдет с 2 по 8 июля 2012 года. В соревновании примут участие 12 сборных (4 – от Европы, 3 – от Америки, 2 – от Африки, 2 – от Азии и 1 – от Океании). Три лучшие команды поедут на Олимпиаду. Известный баскетбольный эксперт Владимир Гомельский убежден, что если заявка России на проведение этого турнира будет удовлетворена, 100% мы окажемся в британской столице. Если состязание пройдет не у нас, а в Европе, шансы россиян – 95%. Если же в Латинской Америке – 80%.

У страха глаза велики

Побеждать в полуфинале сборную Сербии наши волейболисты в Вене были просто обязаны. Доставшийся России в полуфинале чемпионата Европы сопреник никак не должен был стать непроходимым препятствием. Ведь именно россияне считались главным фаворитом турнира. Всего пару месяцев назад, в июле, именно они выиграли Мировую лигу, грохнув в финале саму Бразилию. У сборной России в составе есть несколько волейболистов, которых считают сильнейшими в мире. К примеру, Максим Михайлов, получивший на этом Евро сразу два приза – как самый результативный игрок и лучший атакующий. Капитан команды Тарас Хтей. 218-сантиметровый Дмитрий Мусэрский…

Поэтому первый же сет, проигранный сербам, выглядел каким-то недоразумением, следствием неоправданной вальяжности россиян. Второй и третий сеты команда главного тренера Владимира Алекно взяла без особых проблем. Но в четвертом сербы вновь заартачились, и счет дошел до 31:33 в их пользу. В решающей, пятой, укороченной партии фортуна окончательно отдала им предпочтение – 15:13. Сербы взяли нас храбростью. Наша команда, прижатая к стенке, посыпалась словно карточный домик.

У того же Михайлова в микст-зоне спросили: «Может, вам прибегнуть к услугам психолога?» «Может быть, – согласился Максим. – Ведь наша главная беда – неуверенность. Когда от нас ждут очень многого, то начинают дрожать руки».

Четвертое место на чемпионате Европы – это провал. Долгие двадцать лет мы не брали на нем золота. И самое плохое в том, что Россия серьезно осложнила себе путь на Олимпиаду-2012. Теперь нам придется проходить сложный извилистый отбор, во время которого могут случиться любые сюрпризы.