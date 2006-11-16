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Союз нерушимый?

Что может помешать тренеру сборной отработать контракт?

№ 28(28) от 16.11.2006 [«Аргументы Недели », Константин ПУГАЧЕВ ]

Союз нерушимый?
Слегка «обрусевший» Гус

Поменьше эмоций

Гус Хиддинк свой первый тайм отыграл. В том смысле, что за пять месяцев в России он узнал, что такое наш футбол, оценил возможности его лучших представителей и начал строить новую национальную команду. 2007 год должен показать, насколько прочен союз голландского тренера с президентом РФС Виталием Мутко, который и пригласил Хиддинка в нашу страну.

Если собрать воедино главное, что сказано голландцем за эти месяцы, картина возникает следующая. Во-первых, не стоит ждать скорых успехов от команды, которая занимает место в конце четвертой десятки мирового рейтинга сборных. Поэтому «необходимо исключить нелепые эмоции, связанные с недовольством отдельно взятым результатом». Это - камень в огород г-на Мутко, которого Хиддинк, по его собст­венным словам, не без труда выпроводил из раздевалки, когда президент РФС пытался напутствовать игроков перед одним из матчей.

По мнению главного тренера сборной России, с его приходом «начинается новая эра» и теперь «надо не обвинять друг друга, а упорно работать, чтобы подняться из низов».

Во-вторых, беда российского футбола - засилье легионеров: «Непонятно, почему в чемпионате России столько иностранцев среднего уровня. Отсюда в сборной скудный выбор игроков».

Ставка на молодых

В-третьих, пришло время обновлять национальную команду. Если сборная потеряет шансы на выход в финал чемпионата Европы-2008, «процесс привлечения молодежи ускорится». Собственно, он уже ускорился перед матчем с Македонией, на который Хиддинк пригласил сразу пятерых молодых футболистов - спартаковцев Романа Шишкина (19 лет), Алексея Ребко (20) и Дмитрия Торбинского (22), зенитовца Игоря Денисова (22) и армейца Ивана Таранова (20). Если учесть, что в категорию молодых попадают также достаточно опытные вратарь Игорь Акинфеев (20), полузащитники Динияр Билялетдинов (21) и Владимир Быстров (22), то тенденция налицо. «Надо думать о чемпионате мира 2010 года», - говорит Хиддинк, чей контракт истекает, правда, в 2008-м.

В-четвертых, надо научить игроков быстро принимать решения на поле. Пока сборная России лишь временами показывает современный темповой футбол. К тому же «команда играет молча». По мнению Хиддинка, в каждой линии - защите, полузащите, атаке - должен быть футболист, который руководил бы партнерами, взяв на себя функции проводника идей главного тренера: «Многие игроки способны делать на поле больше».

Скорее всего, до приезда в Россию Хиддинк несколько иначе представлял себе, что его здесь ждет. Но сегодня он уже не переспрашивает переводчика, когда журналисты задают ему вопросы о договорных матчах, и не удивляется, когда просят оценить судейство в той или иной игре. Хиддинк - реалист, и принимает наш футбол таким, какой он есть. Очевидно, что голландец не намерен поступаться принципами, которые приносили ему успех на посту главного тренера сборных Кореи и Австралии (самостоятельность в принятии решений, прагматизм, видение перспективы). Он собирается честно отработать свой контракт (официальная зарплата Хиддинка - 2 миллиона евро в год). Помешать ему это сделать может, наверное, только традиционное русское «давай-давай» - желание иметь результат сегодня и сейчас.

 

 

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