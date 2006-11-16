Почему ЦСКА еще не чемпион

Возможности выпить шампанского еще на прошлой неделе ЦСКА лишили «Крылья Советов»: обыграли армейцев со счетом 2:0. Если бы это произошло весной или летом, результат немедленно назвали бы сенсационным, как это было в случае с «Ростовом». Команда с Дона нанесла тогда поражение главному фавориту первенства - 2:1.

До Самары это была единственная неудача ЦСКА в матчах с соперниками не из первой четверки, куда кроме армей­ского клуба входят московский «Спартак», «Локомотив» и «Зенит». На этот раз говорить о сенсации было бы преувеличением, потому что на финише чемпионата ЦСКА не производит впечатления команды на голову сильнее остальных. Но аналитики сходятся во мнении, что это не должно помешать армейцам финишировать первыми. Стоит остановиться на причинах, которые не позволяют им спокойно завершить дистанцию.

Самоуверенность

Мало кто спорит с тем, что по классу ЦСКА сегодня лучший российский клуб. Да, в национальном первенстве ему не так часто удавалось показывать яркую игру - лишь одна победа над главными конкурентами («Зенит» - 1:0), да и та не без «помощи» арбитра Владимира Петтая, допустившего несколько грубых ошибок. Но в Лиге чемпионов ЦСКА порадовал играми с «Гамбургом» и «Арсеналом». А что, как не выступления в Европе, являются наиболее убедительным показателем уровня ко­манды?

Объективно ЦСКА мог за весну и лето создать многоочковый отрыв от главных конкурентов, но не сделал этого, стремясь побеждать малой кровью. Что не всегда удавалось.

Не произошло и усиления состава во время летней трансферной кампании. На вопрос, почему ЦСКА не купил никого из классных игроков, Газзаев отвечал, что и при нынешнем составе команде по силам решать самые серьезные задачи. То, что поначалу принимали за уверенность в своих силах, переросло в самоуверенность. А это, как ни крути, не одно и то же.

Тяжелый календарь

ЦСКА уже привычно бьется за победу во всех турнирах, где участвует. Стоит ли удивляться, что к концу сезона дала о себе знать усталость ведущих футболистов. Ни в матче с «Зенитом», ни во встрече с «Крыльями» ЦСКА не удавалось поддерживать высокий темп и проводить быстрые контратаки. Последнее особенно важно, потому что в этом компоненте армейцы мало кому уступают в Европе, не говоря уже о России. Жизнь Газзаеву осложняют и матчи сборных - почти все игроки ЦСКА выступают за национальные команды. В каком состоянии они вернутся в команду на этой неделе, главному тренеру оставалось только гадать.

Травмы и спад у лидеров

Это прежде всего относится к бразильцам, главной ударной силе ЦСКА. Конечно, почетно попасть в состав пятикратных чемпионов мира даже на товарищеский матч со Швейцарией, но Газзаев наверняка предпочел бы иметь Даниэля Карвальо и Дуду перед глазами, чем в очередной раз услышать приятные отклики об их игре за национальную команду. И конечно же ЦСКА не хватает Жо, который после первого круга претендовал на звание лучшего бомбардира чемпионата России, но из-за травмы вынужден вот уже который месяц лечиться. Не играют бразильцы - не играет ЦСКА. В том смысле, что не удивляет нас неожиданными ходами.

Соперники привыкли

Скрип, с которым ЦСКА набирает в этом сезоне очки, говорит еще и о том, что соперники досконально изучили тактические схемы армейцев, их сильные и слабые стороны. Никто не спорит с тем, что игра у ЦСКА поставлена, как ни у кого другого, но в ней больше нет секретов. И если в Европе соперники чаще стремятся подавить армейцев, то в России - использовать их ошибки. Собственно «Крылья Советов» это и продемонстрировали, дважды поразив ворота Игоря Акинфеева из стандартных положений (после розыгрыша углового и с пенальти).

Пример может оказаться заразительным для «Луча-Энергии» (18 ноября). К тому же во Владивосток, скорее всего, отправится не сильнейший состав армейцев, которые предпочтут сэкономить силы перед матчем Лиги чемпионов против «Порту». Победа в нем выводит Карвальо и Ко в 1/8 финала.

Нервозность

Относительная неопределенность положения заставляет нервничать и руководство клуба, и футболистов. Кроме того, ЦСКА оказался под невиданным давлением СМИ, которые кто намеками, кто напрямую обвиняют руководство клуба в участии в договорных матчах. Игроки практически не дают интервью, а президент ЦСКА Евгений Гинер грозит разобраться с обвинителями в суде, как ему это уже не раз удавалось. Все это явно не поднимает настроение армейцам накануне решающих матчей в чемпионате России.

Прогноз

Пять названных причин, конечно, осложняют положение ЦСКА, но вряд ли помешают ему повторить прошлогодний успех. Почему? Даже в случае поражения во Владивостоке от «Луча» и победы «Спартака» в гостях над «Ростовом» в последнем туре ЦСКА ждет «Динамо», которое уже решило задачу выживания в премьер-лиге. Так что упираться бело-голубые вряд ли будут. Если, конечно, у них не появится сильный «стимул» это делать...