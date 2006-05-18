Шоумен из дипакадемии

На этой неделе при полном аншлаге на Большой спортивной арене «Лужников» прошло первое спортивно-цирковое шоу олимпийского чемпиона Алексея Немова. Участвовали «художницы» Алина Кабаева и Ирина Чащина, батутистка Ирина Караваева, гимнасты Елена Замолодчикова, Анна Павлова, Сергей Харьков, Иван Иванков, Йордан Йовчев.



О своем проекте, а также о ситуации в российской спортивной гимнастике Алексей Немов рассказал нашему корреспонденту Нонне НИКИТСКОЙ.

– Я неоднократно участвовал в подобных шоу в США и в Европе. Идея организовать нечто подобное и в России давно крутилась в голове. Конечно, хотелось заработать. Но еще больше – пропагандировать гимнастику, чтобы ей занимались как можно больше детей. Здесь же смогут получить работу те, кто, покинув большой спорт, так и не реализовал свой потенциал. Моя мечта сделать «шоу Немова» на манер цирка дю Соллей и, как пошутила Алина Кабаева, проводить его и на Рождество, да и вообще каждый уик-энд.

– Отдав гимнастике больше двадцати лет, считаете ли вы себя нынче состоятельным человеком?

– В гимнастике заработать больших денег нельзя. У меня огромная коллекция олимпийских медалей, но это, увы, не значит, что в финансовом плане я обеспечил себя, что называется, пожизненно. Мое имя – главный капитал.

– Официально вы еще не объявляли о завершении спортивной карьеры.

– Действительно, говорил, что сделаю паузу, а потом решу, вернусь на помост или нет. Это связано с введением в гимнастике с января 2005 г. новых правил. Я подождал, а они опять поменялись – уже во второй раз со времени окончания Олимпиады в Афинах. Правда, для шоу я возобновил тренировки и выступил на своей любимой перекладине.

– Почему после вашего со Светой Хоркиной ухода из большого спорта в России не стало ни одного гимнаста, хотя бы потенциально способного на подвиги, равновеликие вашим?

– Все просто. С распадом СССР мы потеряли не только тренерские кадры, которые в поисках заработка разъехались кто куда, но разрушилась вся система отечественного спорта. Потеряно не одно поколение. Сейчас ситуация поменялась: тренеры возвращаются и появились одаренные ребята. Но им пока по 12-14 лет. А то, что якобы Немов с Хоркиной своим спортивным долголетием затормозили развитие отечественной гимнастики, – это полный бред. Кто мешал молодым нас переплюнуть? Надо побеждать, доказывать свою состоятельность результатами, а не сотрясать воздух.

– Ваш сын, слышала, тоже занимается гимнастикой?

– Он ходит в «Динамо» в гимнастическую группу для пяти-семилетних, поскольку мы с женой убеждены, что база, заложенная гимнастикой, подходит абсолютно для всех видов спорта. Однако не ставим перед ним никаких гимнастических сверхзадач и не внушаем, что он должен во что бы то ни стало стать в этом виде чемпионом. «Давиловка» никакой иной реакции, кроме негативной, вызвать не может. Главное, чтобы занятия гимнастикой нравились ему самому. А задатки у сына, считаю, есть.

– Как продвигается ваша учеба в Дипломатической академии?

– Занятия, признаюсь, посещаю нечасто. Хотя понимаю, что надо долбить и зубрить. Когда год назад мне предложили туда поступать, я согласился с радостью, потому что фактически я никогда не учился. И хотя учиться мне очень нравится, времени катастрофически не хватает – ведь в голове уйма всяческих планов. Но обязательно академию закончу и тогда смогу стать хоть кем – хоть послом... мира, хоть президентом. Шучу.

– Кстати, как раз 19 мая в Федерации гимнастики России выборы нового президента.

– За последние четыре года руководство федерации поменялось дважды, а реальных дел как не было, так и нет. Говорят, нынешний президент Юрий Дедух вообще избран незаконно. Поэтому при сложившихся обстоятельствах я предпочитал заниматься реальным делом, шоу, например, и держаться подальше от скандалов. Как и Светлана Хоркина, я в свое время тоже изъявлял желание стать вице-президентом и хотя бы на общественных началах помогать федерации. Но потом решил, что не буду настаивать, пока нет легитимного президента. Наверное, морально я уже созрел до какого-нибудь поста, хотя мне его никто пока что не предлагал. Но если новоиспеченный глава федерации предложит интересную работу, я готов ею заняться. Всем, чего я достиг в жизни, я обязан гимнастике, и ее будущее меня не может не волновать.